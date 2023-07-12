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14 людей, которые сделали себе безумные тату на всю жизнь

14 людей, которые сделали себе безумные тату на всю жизнь

Автор:
12 июля 2023 17:46
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   люди-идиоты   тату   татуировки   ужасно   ужасные тату   фото   
1313
16

Татуировки обычно на всю жизнь. Их можно, конечно, свести или перекрыть, но рисунок на теле всё равно останется. Обычно люди подходят к выбору рисунка на всю жизнь ответственно. Но бывают и те, кто набивает настоящий кошмар. И сразу возникает вопрос: а эти люди вообще нормальные?

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Метки: Прикол   люди-идиоты   тату   татуировки   ужасно   ужасные тату   фото   
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12  комментариев
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358
Человек Разумный 40 минут назад
То что на фото называется не тату, а партаки. И да, это не лечится обычно.
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Дмитрий Круглов 11 минут назад
Надо бы закон, который обязывает прикрывать срам одеждой.
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17k
Поручик 15 минут назад
Ну, ХЗ...
Я себе только плечи "забил". И то - до уровня "чуть ниже рукава футболки". Ну, на сантим, примерно.
С условно-приличными (и имеющими денюжку) людьми по работе общаться нужно, а они вот эту вот новомодную срань с забитыми "рукавами" и татушками на морде воспринимают "в штыки": "да о чем с тобой можно договариваться, клоун ты расписной?!"
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5k
Старичок 15 минут назад
Комментарий к фото
а у бровей светодиоды?
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7k
Invertor 16 минут назад
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26k
Егор 21 минуту назад
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5k
Трям 42 минуты назад
Комментарий к фото
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1k
ruslan d 57 минут назад
Все можно поправить
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