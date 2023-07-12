14 людей, которые сделали себе безумные тату на всю жизнь

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Татуировки обычно на всю жизнь. Их можно, конечно, свести или перекрыть, но рисунок на теле всё равно останется. Обычно люди подходят к выбору рисунка на всю жизнь ответственно. Но бывают и те, кто набивает настоящий кошмар. И сразу возникает вопрос: а эти люди вообще нормальные?
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Я себе только плечи "забил". И то - до уровня "чуть ниже рукава футболки". Ну, на сантим, примерно.
С условно-приличными (и имеющими денюжку) людьми по работе общаться нужно, а они вот эту вот новомодную срань с забитыми "рукавами" и татушками на морде воспринимают "в штыки": "да о чем с тобой можно договариваться, клоун ты расписной?!"
сомневаюсь что то.