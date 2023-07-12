14 людей, которые сделали себе безумные тату на всю жизнь

Татуировки обычно на всю жизнь. Их можно, конечно, свести или перекрыть, но рисунок на теле всё равно останется. Обычно люди подходят к выбору рисунка на всю жизнь ответственно. Но бывают и те, кто набивает настоящий кошмар. И сразу возникает вопрос: а эти люди вообще нормальные?