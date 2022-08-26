Бортпроводница показала, где ей приходится спать в дальних авиаперелётах

Так некоторые пассажиры могли замечать, что первую половину полёта их обслуживает одна группа бортпроводниц, а потом в какой-то момент они меняются. И если вы поинтересуетесь, куда же подевалась предыдущая стюардесса, то вам ответят, что настало её время отдыха, потому что не только пилотам, но и бортпроводникам нужно время на сон.

Так где же именно в самолёте спят бортпроводницы?

На самом деле не все авиалайнеры имеют специально оборудованные места отдыха для персонала. Так например узкофюзеляжные модели не оснащены служебными спальными местами, потому что они как правило совершают перелёты на небольшие расстояния, и поэтому полёт длится недолго.

Так вот, если вы попросите, то скорее всего вам не откажут и проведут небольшую экскурсию по спальному отсеку для бортпроводников.

Наверняка вы замечали такие странные двери в самолётах: