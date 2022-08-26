FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7330 постов • 788 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Бортпроводница показала, где ей приходится спать в дальних авиаперелётах

Бортпроводница показала, где ей приходится спать в дальних авиаперелётах

Автор:
26 августа 2022 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: бортпроводница   интересно   самолет   сон   факты   фото   
2461
9

Кто бы мог подумать, но оказывается бортпроводницы спят на дальнемагистральных многочасовых авиаперелётах.

Так некоторые пассажиры могли замечать, что первую половину полёта их обслуживает одна группа бортпроводниц, а потом в какой-то момент они меняются. И если вы поинтересуетесь, куда же подевалась предыдущая стюардесса, то вам ответят, что настало её время отдыха, потому что не только пилотам, но и бортпроводникам нужно время на сон.


Так где же именно в самолёте спят бортпроводницы?

На самом деле не все авиалайнеры имеют специально оборудованные места отдыха для персонала. Так например узкофюзеляжные модели не оснащены служебными спальными местами, потому что они как правило совершают перелёты на небольшие расстояния, и поэтому полёт длится недолго.

Так вот, если вы попросите, то скорее всего вам не откажут и проведут небольшую экскурсию по спальному отсеку для бортпроводников.

Наверняка вы замечали такие странные двери в самолётах:

×
×

Никаких надписей на них нет. Такая дверь как раз и ведёт к спальному отсеку. В некоторых самолётах эти отсеки расположены под полом салона самолёта, в других же они расположены над пассажирским салоном. Так например у Боинга 787 эти спальные отсеки находятся в хвостовой части фюзеляжа, фактически над головами пассажиров радом с началом киля:

Ну что ж, теперь пришло время показать вам само спальное место. Кто бы мог подумать, что проводницы спят в прямом смысле пристёгнутыми. Её фиксация к спальному месту обеспечивается одним ремнём. Проводница сама его пристёгивает и отстёгивает.

И как вы уже поняли, эта мера безопасности нужна на тот случай, если самолёт попадёт в зону турбулентности. Благодаря ремню при сильной болтанке проводницу не будет швырять по спальному отсеку, и она не пострадает.

Такая предосторожность связана с тем, что на бортпроводницах лежат обязанности по обеспечению безопасности в случае нештатной ситуации в воздухе. И поэтому они должны оставаться прежде всего целыми сами. А иначе они просто не смогут оперативно работать в критических условиях.

Помимо переговорного устройства, которое также используется как будильник, у бортпроводников есть возможность выставлять температуру в своём спальном отсеке, чтобы условия сна были максимально комфортными.

Также нужно отметить, что на некоторых моделях самолётов кислородные маски в этих спальных отсеках не спрятаны под отделку и не снабжены системой автоматического выброса. Они просто висят как бы под рукой у спящих бортпроводниц. На фото они показаны жёлтыми стрелками:

Что же касается более новых моделей дальнемагистральных пассажирских самолётов, то порой там можно увидеть места для отдых бортпроводников повышенной комфортности. Весь отсек разделён общим проходом, а по бокам от него расположены спальные отсеки, которые отгораживаются шторками. Внутри помимо прочего есть и система мультимедиа не хуже, чем у пассажиров в первом классе:

Что же касается мест отдыха для пилотов, то мы туда не пошли. Они находятся между кабиной пилотов и первым классом в верхней части:

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: бортпроводница   интересно   самолет   сон   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
984
Змей Горыныч Час назад
Насколько я знаю, в наших "дальниках" Ту-114, Ил-62 и Ил-96 вообще мест для отдыха подменного экипажа не было. На последних рядах в салоне. Сам как-то летел на ДВ на 62-м, а на соседнем кресле спала стюардесса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сол Гудман 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dihydrogen Monoxide 9 минут назад
Пассажир спрашивает стюардессу: А почему ваш самолет называется ТУ-134-2Б? ТУ авиакомпания Туполева, 134 130 пассажиров + 4 члена экипажа, а 2Б это мы с Маринкой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Алексей 38 минут назад
Подозрительно, что у пилотов 2 места!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Vladimir Tolkunov Час назад
Интересно, спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
953
Alex Час назад
На самый главный вопрос не ответили, а с кем спят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

435300



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
«И так всё понятно»: после скандального выступления группы «Сплин» на рок-фестивале, им стали отменять концерты
«И так всё понятно»: после скандального выступления группы «Сплин» на рок-фестивале,...
Набирающие популярность в сообществах
Очевидные и не очень причины повального увлечения Хаги Ваги
Очевидные и не очень причины повального увлечения Хаги Ваги
«Это из-за жары какое-то обострение»: в Казани голая женщина устроила забег в шесть километров с иконой в руках
«Это из-за жары какое-то обострение»: в Казани голая женщина устроила забег в шесть...
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#в мире#дтп#автомобили#фотографии#кино#Приколы#Жизнь#забавно
#интересно#животные#история#люди#картинки#автомир#фильм#сарказм#актеры#истории
#Юмор#прикол#аварии#авто аварии#подборка#интересное#Китай#Ynews#дикая природа#креатив
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) 10 лучших советских летчиц-истребителей Великой Отечественной 10 лучших советских летчиц-истребителей Великой Отечественной Зачем самолёту Ил-76 нужны две двуствольные автоматические пушки Зачем самолёту Ил-76 нужны две двуствольные автоматические пушки Почему сидения Ан-2 напоминают раковины с отверстиями Почему сидения Ан-2 напоминают раковины с отверстиями Устройства, с помощью которых искали самолеты до появления радаров Устройства, с помощью которых искали самолеты до появления радаров Первый русский самолет Первый русский самолет

На что жалуетесь?

Вернуться