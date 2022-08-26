Бортпроводница показала, где ей приходится спать в дальних авиаперелётах

Кто бы мог подумать, но оказывается бортпроводницы спят на дальнемагистральных многочасовых авиаперелётах.
Так некоторые пассажиры могли замечать, что первую половину полёта их обслуживает одна группа бортпроводниц, а потом в какой-то момент они меняются. И если вы поинтересуетесь, куда же подевалась предыдущая стюардесса, то вам ответят, что настало её время отдыха, потому что не только пилотам, но и бортпроводникам нужно время на сон.
Так где же именно в самолёте спят бортпроводницы?
На самом деле не все авиалайнеры имеют специально оборудованные места отдыха для персонала. Так например узкофюзеляжные модели не оснащены служебными спальными местами, потому что они как правило совершают перелёты на небольшие расстояния, и поэтому полёт длится недолго.
Так вот, если вы попросите, то скорее всего вам не откажут и проведут небольшую экскурсию по спальному отсеку для бортпроводников.
Наверняка вы замечали такие странные двери в самолётах:
Никаких надписей на них нет. Такая дверь как раз и ведёт к спальному отсеку. В некоторых самолётах эти отсеки расположены под полом салона самолёта, в других же они расположены над пассажирским салоном. Так например у Боинга 787 эти спальные отсеки находятся в хвостовой части фюзеляжа, фактически над головами пассажиров радом с началом киля:
Ну что ж, теперь пришло время показать вам само спальное место. Кто бы мог подумать, что проводницы спят в прямом смысле пристёгнутыми. Её фиксация к спальному месту обеспечивается одним ремнём. Проводница сама его пристёгивает и отстёгивает.
И как вы уже поняли, эта мера безопасности нужна на тот случай, если самолёт попадёт в зону турбулентности. Благодаря ремню при сильной болтанке проводницу не будет швырять по спальному отсеку, и она не пострадает.
Такая предосторожность связана с тем, что на бортпроводницах лежат обязанности по обеспечению безопасности в случае нештатной ситуации в воздухе. И поэтому они должны оставаться прежде всего целыми сами. А иначе они просто не смогут оперативно работать в критических условиях.
Помимо переговорного устройства, которое также используется как будильник, у бортпроводников есть возможность выставлять температуру в своём спальном отсеке, чтобы условия сна были максимально комфортными.
Также нужно отметить, что на некоторых моделях самолётов кислородные маски в этих спальных отсеках не спрятаны под отделку и не снабжены системой автоматического выброса. Они просто висят как бы под рукой у спящих бортпроводниц. На фото они показаны жёлтыми стрелками:
Что же касается более новых моделей дальнемагистральных пассажирских самолётов, то порой там можно увидеть места для отдых бортпроводников повышенной комфортности. Весь отсек разделён общим проходом, а по бокам от него расположены спальные отсеки, которые отгораживаются шторками. Внутри помимо прочего есть и система мультимедиа не хуже, чем у пассажиров в первом классе:
Что же касается мест отдыха для пилотов, то мы туда не пошли. Они находятся между кабиной пилотов и первым классом в верхней части:
Источник:
АНТИФИШКИ
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