Удивительные каменные подушки древних египтян

В современном мире для удобства человека сделано много, в том числе и для его комфортного сна. Помимо мягких матрасов и тёплых одеял, особое место занимает удобная подушка. Сегодня каких только подушек не выпускают. Есть с особыми наполнителями, обладающие успакаивающими запахами, специальные ортопедические с запоминанием изгибов тела и т. д., но все их обьединяет одно свойство, все они удобные и достаточно мягкие, что не скажешь например о подушках древнеегипетских. У древних египтян с подушками всё было не просто. Например, упасть лицом в подушку и зарыдать, в Древнем Египте приобретает другой смысл, ведь зарыдать получилось бы не от печальных мыслей, а от боли, так как об древнеегипетскую подушку можно было запросто расколотить лицо в кровь, а то и получить серьёзное сотрясение.