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Удивительные каменные подушки древних египтян

Удивительные каменные подушки древних египтян

Автор:
14 января 2023 10:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: древние египтяни   интересно   каменные подушки   сон   факты   фото   
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Сон является важной составляющей человеческой жизни. Во сне мы проводим огромное количество времени. Исследователи подсчитали, что в среднем за свою жизнь мы спим примерно 24 года, это просто огромное количество времени.

Тем не менее сон для любого биологического вида необходим. Во время сна происходит множество процессов, благотворно влияющих на весь организм. Согласитесь, сон довольно странная вещь, нам порой трудно вечером улечься и ещё труднее встать утром. И чем мягче и удобнее постель, тем сложнее нам выбраться из объятий Морфея.

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В современном мире для удобства человека сделано много, в том числе и для его комфортного сна. Помимо мягких матрасов и тёплых одеял, особое место занимает удобная подушка. Сегодня каких только подушек не выпускают. Есть с особыми наполнителями, обладающие успакаивающими запахами, специальные ортопедические с запоминанием изгибов тела и т. д., но все их обьединяет одно свойство, все они удобные и достаточно мягкие, что не скажешь например о подушках древнеегипетских. У древних египтян с подушками всё было не просто. Например, упасть лицом в подушку и зарыдать, в Древнем Египте приобретает другой смысл, ведь зарыдать получилось бы не от печальных мыслей, а от боли, так как об древнеегипетскую подушку можно было запросто расколотить лицо в кровь, а то и получить серьёзное сотрясение.

В Древнем Египте люди предпочитали спать на подушках каменных, а иногда выточенных из слоновой кости, дерева и других твёрдых материалов. Крестьяне спали преимущественно на простых, каменных подушках, где для головы были сделаны специальные углубления. Люди побогаче предпочитали подушки из слоновой кости, мрамора и других ценных материалов. Древнеегипетские подушки для знати представляли собой настоящие шедевры искусства. Ведь их украшали не только изящной резьбой, но и часто драгоценными металлами и камнями.

А вот почему древние египтяне предпочитали спать на столь жёстких и не совсем удобных подушках доподлинно не известно. Есть предположения, что для этого было несколько причин. Первая это жаркий климат. Если голову уложить на подобный пьедестал, то она будет находиться в прохладе, охлаждать ложе будут потоки циркулирующего воздуха. Вторая причина это защита от насекомых. Ведь известно, что в песках водится множество довольно не приятной живности. А подобная подушка во время сна защищала от заползания этих насекомых в рот, уши и волосы, если они присутствовали.

Третья причина связана с верованиями древних египтян. Они считали, что голова это само собой важная часть тела не только в физическом плане, но и в духовном. Поэтому подушки часто имели изображения оберегов, богов и других священных атрибутов, которые защищали человека от злых духов во время сна. К слову, и сейчас многие хранят под подушкой или матрасом в районе головы небольшие иконки, веря, что таким образом они будут под защитой, а сон крепким и здоровым.

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Метки: древние египтяни   интересно   каменные подушки   сон   факты   фото   
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Vladislav Grigorenko 17 минут назад
В детстве, в пионерском лагере, во время сончаса (если рядом не было вожатых и воспитателей) мы очень любили устраивать бои на подушках. Скажите пожалуйста, каков был процент смертности от сончаса в древнеегипетских пионерлагерях и как это отражено в папирусах? Заранее спасибо.
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