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Чудно, удивительно и странно: 40 необычных фото от пользователей сети

Чудно, удивительно и странно: 40 необычных фото от пользователей сети

Автор:
25 августа 2022 18:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Диковинки   вокруг света   интересно   необычные фото   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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Наш мир поистине невероятен — от природных богатств до рукотворных чудес и богатой истории. Земля полна бесчисленных тайн, которые только и ждут, чтобы их раскрыли, но, увы, наш стремительный образ жизни заставляет нас постоянно находиться в движении, так что мы попросту забываем, как много интересного нас окружает. Так что давайте-ка немного замедлимся и освежим нашу память!

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33. Кордицепс однобокий, более известный как "Гриб зомби-муравей". Он заражает мозг муравья, заставляя его найти подходящий лист и прикрепиться к нему. Со временем из головы муравья прорастает гриб, и в конечном итоге муравей разрывается, чтобы выпустить споры

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диковинки   вокруг света   интересно   необычные фото   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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3  комментария
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
Тот ,кто это сделал,сделал намеренно.Чтобы гадали,как это было сделано.Приколюха их прошлого.
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39k
KiploksAKS 2 часа назад
"31. Лентикулярные облака над горой Ренье, штат Вашингтон. Такие облака бывают только над горными хребтами" - Нет, не только над горными хребтами. Над макушками восходящих потоков воздуха тоже могут образовываться.
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787
Николай 2 часа назад
кто пробовал виноград такой? как?
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