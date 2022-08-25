Чудно, удивительно и странно: 40 необычных фото от пользователей сети

Наш мир поистине невероятен — от природных богатств до рукотворных чудес и богатой истории. Земля полна бесчисленных тайн, которые только и ждут, чтобы их раскрыли, но, увы, наш стремительный образ жизни заставляет нас постоянно находиться в движении, так что мы попросту забываем, как много интересного нас окружает. Так что давайте-ка немного замедлимся и освежим нашу память!
4. Место в Исландии, где встречаются зеленые поля, желтая река, черный пляж и голубое море
6. Огромная лапа медведя гризли (медведь жив и здоров, фото сделали после того, как его усыпили, чтобы поставить метку и отпустить на волю)
7. Биолюминесцентный фитопланктон делает фото океана похожим на кадр из научно-фантастического фильма
9. Учащиеся художественной школы в Аргентине воспроизвели «Девушку с жемчужной сережкой» крышками от пластиковых бутылок
12. "Ледяные яйца" на севере Финляндии: редкое явление, которое возникает, когда ветер и волны перекатывают куски льда
15. Художник потратил 8 лет, чтобы сделать это кресло из дерева, используя метод постепенного перенаправления ветвей по мере их роста
18. Каймановая черепаха выбралась из-под грязного высохшего озера после нескольких недель спячки
20. На улицах Осаки, Япония, старые телефонные будки превратили в аквариумы с золотыми рыбками
23. "Моя 86-летняя бабуля и кресло, которое она вышила вручную. 25 лет работы и 14 ниток на один дюйм"
24. Пещера гигантских кристаллов в Наике, Мексика, содержит природные кристаллы до 15 метров в длину и 1,2 в ширину
30. Черный сапфировый виноград, такие сорта винограда выращивают на Ближнем Востоке. Это фото из Сирии
31. Лентикулярные облака над горой Ренье, штат Вашингтон. Такие облака бывают только над горными хребтами
32. В Саудовской Аравии есть камень возрастом 4000 лет под названием Аль-Наслаа, который словно разрезан пополам с помощью лазера. Точно неизвестно, как это произошло
33. Кордицепс однобокий, более известный как "Гриб зомби-муравей". Он заражает мозг муравья, заставляя его найти подходящий лист и прикрепиться к нему. Со временем из головы муравья прорастает гриб, и в конечном итоге муравей разрывается, чтобы выпустить споры
35. 6-летний австриец сияет безграничной радостью, получив новую пару обуви от Красного Креста в конце Второй мировой войны, 1945 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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