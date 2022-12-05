30 «в меру интересных» фото, которыми поделились пользователи сети

Интернет пестрит словом «самый», пытаясь приманить пользователей самыми милыми фото животных, самыми удивительными фактами и самыми скандальными сплетнями о звездах. Порой это утомляет, и для разнообразия хочется посмотреть на что-то в меру интересное, но не самое выдающееся. Для таких случаев и существует одноименный сабреддит, который может похвастаться аж 21 миллионом верных подписчиков.