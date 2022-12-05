Porky Pig
30 «в меру интересных» фото, которыми поделились пользователи сети
Автор:
05 декабря 2022 20:20
Интернет пестрит словом «самый», пытаясь приманить пользователей самыми милыми фото животных, самыми удивительными фактами и самыми скандальными сплетнями о звездах. Порой это утомляет, и для разнообразия хочется посмотреть на что-то в меру интересное, но не самое выдающееся. Для таких случаев и существует
одноименный сабреддит, который может похвастаться аж 21 миллионом верных подписчиков.
1. Наклейки в виде аистов показывают, сколько малышей родилось в этой машине скорой помощи
2. Надгробие сестер-близнецов, одна из которых прожила всего два дня, а вторая скончалась в возрасте 101 года
3. "Собака моего друга нежно прикусывает тебя за коленку, когда рада тебя видеть"
4. "Картинка на грузовике перед нами идеально выровнялась с горами"
5. Часы, которые показывают время, используя тень человека, вставшего на текущий месяц
6. На втулке рулона пакетов для собачьих какашек написано: «А теперь голыми руками»
7. Отражение на реке Колорадо в Остине, штат Техас. Напоминает подводный город
8. Угли костра похожи на око Саурона
9. "Ледяная полоса" на барной стойке, чтобы напитки оставились холодными
10. "Я повел свою индейку к ветеринару"
11. "Сделал на телфон снимок с длинной выдержкой, получился поезд-призрак"
12. "Нашел пианино... Посреди пешеходной тропы"
13. Баклажан с лазерной маркировкой вместо обычной наклейки
14. "Я нырял с маской, и к моей ноге прицепилась одинокая прилипала-ремора"
15. "Клей полностью высох до того, как его использовали. Вырезал его прямо из бутылки"
16. После кофе в чашке "вырос" сосновый лес
17. "Весь мусор, который я нашла на 2,3 квадратных метрах местного леса"
18. "Нашел эту кошку, бродящую по магазину товаров для дома"
19. Могила Джона Бонэма (барабанщика Led Zeppelin)
20. "Человек в средневековых доспехах просто стоит посреди Детройта"
21. "Разбирался на чердаке моего недавно умершего дедушки и нашел чуть более 200 граммов золотого порошка"
22. "Открыла пачку монет и нашел пенни с головой индейца 1908 года"
23. "Сфотографировал сегодня бесконечное зеркало в Музее Южной Австралии"
24. "В логотипе кресла спрятано маленькое кресло"
25. Ковбой верхом на корове в очереди МакАвто
26. "Растение так отбрасывает тень на машину друга, что создается ощущение, будто это наклейка"
27. "Гигантский бумажник парня с работы"
28. "Сегодня мне наложили на ногу водонепроницаемый гипс"
29. "Собака оставила мне на платье идеальный отпечаток носа"
30. "Я добавила другое мыло в почти пустую бутылку, и остатки старого мыла поднялись и сформировали вот такие грибочки"
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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От такого холодильника мало толку. Холод, как известно, не поднимается вверх.
В любом случае, дольше нагреваться будет.