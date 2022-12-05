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30 «в меру интересных» фото, которыми поделились пользователи сети

30 «в меру интересных» фото, которыми поделились пользователи сети

Автор:
05 декабря 2022 20:20
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Жизнь   Фотоподборка   интересно   необычные фото   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
1575
31

Интернет пестрит словом «самый», пытаясь приманить пользователей самыми милыми фото животных, самыми удивительными фактами и самыми скандальными сплетнями о звездах. Порой это утомляет, и для разнообразия хочется посмотреть на что-то в меру интересное, но не самое выдающееся. Для таких случаев и существует одноименный сабреддит, который может похвастаться аж 21 миллионом верных подписчиков.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Фотоподборка   интересно   необычные фото   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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9  комментариев
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16k
Booka1a Минуту назад
да он просто шагнуть не может)
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turyst 13 минут назад
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turyst 13 минут назад
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38k
turyst 13 минут назад
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89k
parallax Полчаса назад
9.
От такого холодильника мало толку. Холод, как известно, не поднимается вверх.
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5k
Котэ 41 минуту назад
на Фишках, где кремлеботы с поцреотами составляют большинство и имеют статус в 40 000 + , большая часть контента вражеских государств
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144
kurganzero Котэ Полчаса назад
хнык хнык
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19k
Corvus Corax 47 минут назад
Комментарий к фото
Еловый... Елку от сосны уже отличить не могут... жертвы ЕГЭ..
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