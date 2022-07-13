30 интересных и необычных фото со всего света

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Если вы искали повод сделать перерыв, то считайте этот пост знаком! Самое время отдохнуть от ежедневных забот и погрузиться в свежую порцию странных, милых и любопытных фотографий со всего интернета.
1. "Люди в черном" (1997). Сколько всего нужно, чтобы снять, как Уилл Смит сидит на скамейке
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8. Цены на бензин в Беверли-Хиллс [от 8,14 доллара за галлон (4,5 литра), получается примерно 105 рублей за литр]
10. Близнецы Джош и Джереми женились на близняшках Бриттани и Бриане. У пар одновременно родились мальчики. Хотя они двоюродные братья, генетически они скорее родные. Семьи живут в одном домее
11. Анна Николь Смит выходит замуж за своего 89-летнего мужа, который умрет в следующем году. 1994 год
12. У компании Cloudflare есть стена, полная лавовых ламп, которые используют для генерации случайности при создании криптографических ключей
14. "Лань оставила своего новорожденного детеныша среди только распустившихся пионов моей жены"
15. "Незнакомец заметил, что у нас с женой есть стена картин с кошками, и подбросил нам новую"
25. "Местная кондитерская неправильно написала слово "пончик" на коробках"
"Dount" (должно быть "donut") больше похоже на "don't" - "не надо"
27. "Я в больнице ночью, и из-за пульсоксиметра у меня рука как у Инопланетянина из одноименного фильма"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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4.5 литра - это имперский галлон в Великобритании, а галлон в США - это всего 3.8 литра.
Т.е. 1 литр бензина АИ-92 стоит 130 руб. на Беверли-Хиллс.
Ну, на то оно и Беверли-Хиллс...
Разок делали на заказ рукоятку КП в виде набалдашника трости с замком внутри. Человек глушит тачку, поворачивает рукоятку - замок внутри закрывается. Рукоятку вставляет во вторую половинку трости и, прихрамывая, уходит.
Не самая хитрая "секретка" из сделанных, но получилось стильно и продуктивно.