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30 интересных и необычных фото со всего света

30 интересных и необычных фото со всего света

Автор:
13 июля 2022 23:08
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вокруг света   интересно   необычные фото   удивительное рядом   факты   фотографии из соцсетей   
610
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Если вы искали повод сделать перерыв, то считайте этот пост знаком! Самое время отдохнуть от ежедневных забот и погрузиться в свежую порцию странных, милых и любопытных фотографий со всего интернета.

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10. Близнецы Джош и Джереми женились на близняшках Бриттани и Бриане. У пар одновременно родились мальчики. Хотя они двоюродные братья, генетически они скорее родные. Семьи живут в одном домее

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вокруг света   интересно   необычные фото   удивительное рядом   факты   фотографии из соцсетей   
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5k
Fishki_surfer 5 часов назад
>>> 8. Цены на бензин в Беверли-Хиллс [от 8,14 доллара за галлон (4,5 литра), получается примерно 105 рублей за литр]

4.5 литра - это имперский галлон в Великобритании, а галлон в США - это всего 3.8 литра.
Т.е. 1 литр бензина АИ-92 стоит 130 руб. на Беверли-Хиллс.
Ну, на то оно и Беверли-Хиллс...
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11k
Александр 3 часа назад
По поводу ручки КП в виде рукоятки катаны:
Разок делали на заказ рукоятку КП в виде набалдашника трости с замком внутри. Человек глушит тачку, поворачивает рукоятку - замок внутри закрывается. Рукоятку вставляет во вторую половинку трости и, прихрамывая, уходит.
Не самая хитрая "секретка" из сделанных, но получилось стильно и продуктивно.
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