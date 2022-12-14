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30 фото разных занятных штук, которые не каждый день увидишь

30 фото разных занятных штук, которые не каждый день увидишь

Автор:
14 декабря 2022 21:03
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Диковинки   Жизнь   интересно   необычно   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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Наш мир настолько богат и разнообразен, что маленькие чудеса встречаются на каждом шагу — будь то красивый замерзший фонарь, тыква необычной формы, ракушка с сюрпризом или дерево, растущее из бетонной стены. Порой эти чудеса настолько маленькие, что большинство из нас проходит мимо, не замечая их. К счастью, интернет всегда готов прийти на помощь и показать, что мы упускаем.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диковинки   Жизнь   интересно   необычно   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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Мистер Фикс Час назад
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SolomonA 51 минуту назад
"Недавно обнаруженная глубоководная нетопырь"
Хоть топырь, хоть не топырь, а нетопырь - мужского рода.
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