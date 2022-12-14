30 фото разных занятных штук, которые не каждый день увидишь

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Наш мир настолько богат и разнообразен, что маленькие чудеса встречаются на каждом шагу — будь то красивый замерзший фонарь, тыква необычной формы, ракушка с сюрпризом или дерево, растущее из бетонной стены. Порой эти чудеса настолько маленькие, что большинство из нас проходит мимо, не замечая их. К счастью, интернет всегда готов прийти на помощь и показать, что мы упускаем.
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6. "Этот фонарь, прикрепленный к столбу, проецирует на землю знак, чтобы было видно, где находится тротуар, если его завалит сугробами"
14. Пистолет, из которого в 1914 году был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, что спровоцировало Первую мировую войну
15. Первый полет самой высокой женщины в мире (215 см). Турецкая авиакомпания заменила 6 кресел специальными носилками для ее 13-часового рейса в США
17. В Японии используют спринклеры, которые разбрызгивают теплую подземную воду на дороги, чтобы растопить снег
18. В Ливийской пустыне есть колодцы с водой, работающие на солнечной энергии. Они оснащены лазерными маяками, чтобы привлечь путешественников и заблудишихся
Источник: — переведено специально для fishki.net
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