30 фото разных занятных штук, которые не каждый день увидишь

Наш мир настолько богат и разнообразен, что маленькие чудеса встречаются на каждом шагу — будь то красивый замерзший фонарь, тыква необычной формы, ракушка с сюрпризом или дерево, растущее из бетонной стены. Порой эти чудеса настолько маленькие, что большинство из нас проходит мимо, не замечая их. К счастью, интернет всегда готов прийти на помощь и показать, что мы упускаем.