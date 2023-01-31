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20 забавных совпадений, в которые сложно поверить

20 забавных совпадений, в которые сложно поверить

Автор:
31 января 2023 20:41
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересно   истории   случайность   совпадения   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
2188
21

Как хорошо, что теперь у каждого в кармане есть телефон с камерой, и в ответ на любую, даже самую дикую историю можно потребовать предоставить фотодоказательства. Потому что иначе в такие совпадения, как в этой подборке, было бы очень сложно поверить!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   истории   случайность   совпадения   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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3  комментария
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4k
Трям 2 часа назад
Невероятное совпадение!
Этот пост идеально совпадает с картинкой...
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2k
NIS 15 минут назад
Куета кует ..
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41k
turyst Час назад
Перфекционисты негодуэ!

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