20 забавных совпадений, в которые сложно поверить

Как хорошо, что теперь у каждого в кармане есть телефон с камерой, и в ответ на любую, даже самую дикую историю можно потребовать предоставить фотодоказательства. Потому что иначе в такие совпадения, как в этой подборке, было бы очень сложно поверить!