20 забавных совпадений, в которые сложно поверить

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Как хорошо, что теперь у каждого в кармане есть телефон с камерой, и в ответ на любую, даже самую дикую историю можно потребовать предоставить фотодоказательства. Потому что иначе в такие совпадения, как в этой подборке, было бы очень сложно поверить!
1. "У кого-то в спортзале оказался такой же уродливый замок, как и у меня (только поменьше)"
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3. "Я продавал диван онлайн. Пришел парень, купил, загрузил в машину и уехал. А позже прислал мне это фото"
6. "Смотрел «Очень странные дела» и увидел точную копию моего вязаного пледа ручной работы (подарок 10-летней давности)"
16. "Этот мусорный бак, который я не замерял, идеально вписался в крошечное свободное пространство барной стойки в моей квартире"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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