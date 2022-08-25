«Особенности национальной охоты» : как живут и выглядят актеры сегодня, сыгравшие главные роли

А в то время он всего лишь снимал забавную комедию, лейтмотивом которой была известная пословица «что русскому хорошо, то немцу смерть». Правда, роль «немца» сыграл финский парень, но замысел режиссера от этого не изменился.

Рогожкину удалось снять суровую мужскую комедию про грубых мужиков, но с тонким чувством юмора. Что важно - без чернухи, свойственной почти всем фильмам тех лет. И надо отметить, что этот фильм стал одним из немногих, снятых в 90-е годы, который мы с удовольствием смотрим и сегодня. В этой статье хочу рассказать об исполнителях главных ролей – где они ныне и чем занимаются сейчас.

Начнем с «немца» - финна Райво, которого сыграл 22-летний уроженец финского города Лахти Вилле Хаапасало