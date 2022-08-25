«Особенности национальной охоты» : как живут и выглядят актеры сегодня, сыгравшие главные роли

Прошло 27 лет, как на экраны вышел первый фильм из цикла комедий о наших «национальных особенностях» от Александра Рогожкина. Когда осенью 1994 года режиссер снимал фильм «Особенности национальной охоты» он и не предполагал, что позже, на волне успеха этой картины, появятся еще несколько фильмов с теми же персонажами.
А в то время он всего лишь снимал забавную комедию, лейтмотивом которой была известная пословица «что русскому хорошо, то немцу смерть». Правда, роль «немца» сыграл финский парень, но замысел режиссера от этого не изменился.
Рогожкину удалось снять суровую мужскую комедию про грубых мужиков, но с тонким чувством юмора. Что важно - без чернухи, свойственной почти всем фильмам тех лет. И надо отметить, что этот фильм стал одним из немногих, снятых в 90-е годы, который мы с удовольствием смотрим и сегодня. В этой статье хочу рассказать об исполнителях главных ролей – где они ныне и чем занимаются сейчас.
Начнем с «немца» - финна Райво, которого сыграл 22-летний уроженец финского города Лахти Вилле Хаапасало
В 1994 году он даже не был профессиональным актёром, хотя и закончил в Питере институт сценических искусств. Именно роль Райво изменила всю дальнейшую жизнь этого обычного финского парня. После этой роли он много снимался в кино, успешно вёл несколько передач на телевиденье, много и очень плодотворно работал в рекламном бизнесе, причем не только в качестве актера.
Опубликовал две книги и даже открыл в Финляндии свой ресторан «Ville´s Mayak», что означает «Маяк (огонек) Вилле».
Личная жизнь после фильма тоже претерпела изменения. Он разошелся со своей финской женой Саарой Хедлунд, которая, кстати, снялась в фильме в роли одной из доярок.
Последние годы его видят в паре с режиссером и продюсером грузинского происхождения Тиной Баркалая, с которой они воспитывают своего общего 12-летнего сына.
Сегодня 50-летний Вилле, конечно, внешне сильно изменился. Но, по мнению друзей, он такой же задорный и легкий на подъём, как и четверть века назад.
Егерь Кузьмич в исполнении актера Виктора Бычкова
В его фильмографии более сотни киноролей, так как активно сниматься актер начал еще в 80-х годах. Но именно фильмы Рогожкина принесли Виктору Бычкову настоящую известность. Причем самому Виктору больше нравится роль капитана Ивана Картузова (Пшолты) в фильме «Кукушка», который также снял Александр Рогожкин
Но именно его егерь Кузьмич стал культовым персонажем, который уже давно живет вне фильма и вне времени.
Сегодня 67-летний питерский актер выступает на театральной сцене, а также снимается в телесериалах. Одно время даже вел детскую телепередачу.
Генерал Иволгин в исполнении Народного артиста России Алексея Булдакова
Рогожкин и не скрывал, что прототипом этого персонажа был легендарный генерал Лебедь, который, как известно, любил охоту, был не прочь выпить с друзьями и был очень немногословен (вспомните его краткие тосты из фильма). Сам же Александр Иванович Лебедь отнёсся к фильму и к своем сценическому образу с юмором и даже похвалил актера за то, что тот не переигрывал.
Народный артист России Алексей Булдаков создал огромное количество ярких кинообразов в более чем ста пятидесяти фильмах и сериалах. Это и Семён Дежнев в одноименном историко-биографическом фильме, и председатель колхоза Зузенок в знаменитом советском фильме «Вот моя деревня…», и Семён Будённый в «Утомлённых солнцем».
Но именно роль генерала Иволгина в итоге стала его визитной карточкой. Персонаж был настолько популярным, что актер его играл не только в фильмах Рогожкина, но и у других режиссеров. Например, в сериале «Солдаты» на телеканале «РЕН ТВ».
К сожалению, Алексей Иванович Булдаков безвременно ушел в 2019 году. У 68-летнего актера оторвался тромб.
Майор угрозыска Лёва Соловейчик в исполнении актера Семёна Стругачёва
На эту роль Стругачёв попал случайно. Персонаж в сценарии писался под актера Александра Лыкова, который в те годы уже был популярен благодаря первым сериям «Улицы разбитых фонарей», которые вышли за полгода до фильма.
Но Лыков от роли отказался, предпочтя другой проект. И тогда Рогожкин начал срочно искать замену с похожими внешними данными. А главное, с таким же длинным носом. Вот так в фильм и попал тогда еще малоизвестный 37-летний актер Семен Стругачёв.
Несмотря на то, что в фильмографии Семена Михайловича сегодня более восьмидесяти киноролей, он всегда считал и считает себя театральным актером. Актер, конечно, благодарен Рогожкину за эту роль, которая принесла ему известность. Но есть и отрицательная сторона у этого успеха. Кинорежиссеры стали эксплуатировать именно этот образ, предлагая ему в кино роли «а-ля Лёва Соловейчик».
Сегодня 64-летний народный артист России Семен Михайлович Стругачев вполне востребованный актер театра и кино. А старт своей успешной актерской карьеры он, безусловно, связывает с этой знаменитой ролью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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