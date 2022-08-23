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Как сейчас выглядят 16 детей-актёров, снявшихся в популярных фильмах и сериалах

Как сейчас выглядят 16 детей-актёров, снявшихся в популярных фильмах и сериалах

Автор:
23 августа 2022 09:43
Сообщество : Кино
Метки: актеры   выросли   кино   роль   факты   фильм   фото   
434
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Представляю вашему вниманию уже повзрослевших и состоявшихся актёров, которые запомнились нам ещё детьми в популярных фильмах и сериалах.

Найти дело, которое было бы по душе — непросто. Некоторые люди тратят большую часть своей жизни, чтобы понять, в какой именно профессии они желают реализоваться и каких вершин достичь. Однако есть настоящие везунчики, которым посчастливилось избрать свой карьерный путь в детстве.


Уэнзди Аддамс — Кристина Риччи, «Семейка Адамс»

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Вы знали, что актриса страдает ботанофобией? Это страх комнатных растений. Кристина считает их омерзительными и даже не может к ним прикоснуться.


Юстас Вред — Уилл Поултер, «Хроники Нарнии»

Джуниор Хили — Майк Оливер, «Трудный ребёнок»

Трикси Янг — Ивианн Шван, «Трудный ребёнок-2»

Маугли — Нил Сети, «Книга Джунглей»

Дилан Дюброу — Росс Бэгли, «День независимости»

Рико Суаве — Мойзес Ариас, Ханна Монтана»

Энни Джеймс, Холли Паркер — Линдси Лохан, «Ловушка для родителей»

Линдси Лохан долгое время скрывалась от публики. Однако в 2021 году стало известно, что она готовится к возвращению на экраны. Актриса сыграет главную роль в рождественской комедии. Производством проекта займется стриминговый сервис Netflix.


Риган Эббот — Милли Симмондс, «Тихое место»

Рей Бойд — Джонатан Липницки, «Джерри Магуайер»

Джуни Кортес — Дэрил Сабара, «Дети шпионов»

Шаркбой — Тэйлор Лотнер, «Приключения Шаркбоя и Лавы»

Кристофер Хиллард — Мэтью Лоуренс, «Миссис Даутфайр»

Джон Коннор — Эдвард Фёрлонг, «Терминатор 2: Судный день»

Сегодня Эдвард редко появляется в кино. Критики называют его актёром с нереализованным потенциалом.


Сьюзен — Элисон Портер, «Кудряшка Сью»

Джуди Шепэрд — Кирстен Данст, «Джуманджи»

Ещё до «Джуманджи» актриса сыграла в «Интервью с вампиром» и «Маленьких женщинах». Поэтому мировая известность пришла к ней в совсем юном возрасте.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   выросли   кино   роль   факты   фильм   фото   
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7  комментариев
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1k
MPEG-8 10 минут назад
Кирстен Данст начала в хорошей компании.
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SandMANn 14 минут назад
Варум я это просмотрел? И как теперь с этим жить?
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Levyathan 17 минут назад
Джона Коннора жалко. Был харизматичный подросток, но, видимо скурился и спился.
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Андрей Иванов 18 минут назад
Джуниор заматерел, но не изменился
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