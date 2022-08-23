Как сейчас выглядят 16 детей-актёров, снявшихся в популярных фильмах и сериалах

Найти дело, которое было бы по душе — непросто. Некоторые люди тратят большую часть своей жизни, чтобы понять, в какой именно профессии они желают реализоваться и каких вершин достичь. Однако есть настоящие везунчики, которым посчастливилось избрать свой карьерный путь в детстве.

Уэнзди Аддамс — Кристина Риччи, «Семейка Адамс»