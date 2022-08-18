2022-й в кино: как этот год был показан в фильмах

Сейчас-то мы привыкли к этому, но вспомните, насколько нереальным ещё совсем недавно казалось будущее, которое скрывается за страшным числом 2020. А уж каково было это воображать, когда на дворе простирались 1970-е!

Естественно представители киноиндустрии и фантасты прошлого с радостью выдумывали удивительные события, которые должны произойти к 2022 году. Тут и освоение космоса, и гибель человечества, и вторжение инопланетян, и всевозможные вариации экологических проблем.

Да, такова уж суть искусства, посвящённого будущему — добрых предсказаний в фильмах о 2022 почти нет. Можно сказать, что все фильмы в нашем списке являются антиутопиями.

Судная ночь (2013)