«Свой среди чужих, чужой среди своих». Как создавался лучший фильм Никиты Михалкова

В основе этого лихого приключенческого кино, как ни странно, лежат вполне реальные события. Соавтор сценария Эдуард Володарский однажды прочел статью об эшелоне с золотом, за которое в Гражданскую войну сражались красные и белые.
Потом это золото якобы вошло в «золотой запас» СССР. Под впечатлением от этой истории Володарский с Никитой Михалковым написали приключенческую повесть «Полмиллиона вплавь, пешком и волоком». И в Госкино авторам дали добро на ее экранизацию.
Подготовка к съемкам шла уже полным ходом. Но тут случилось непредвиденное. Молодой режиссер ушел в армию. Факт сам по себе весьма примечательный. Вот вы можете сегодня представить сына кого-нибудь престижного литератора, который отправился бы служить? А сын Сергея Михалкова сделал это добровольно. После окончания режиссерского факультета ВГИКа, в возрасте 27 лет, будучи уже известным человеком. Более того, он служил на Камчатке, на подводном флоте. И военное начальство не делало ему никаких поблажек.
После возвращения Никита Сергеевича в Москву, подготовка к съемкам возобновилась. Михалков попросил на «Мосфильме» фирменную цветную пленку. Но такая пленка в то время была настоящим раритетом. Молодому режиссеру выдали ее очень немного. Поэтому часть кинокартины снимали в черно-белом цвете. На мой взгляд, фильму это пошло лишь на пользу. Кино получилось очень стильным, почти арт-хаусным.
Непосредственно работа над фильмом стартовала летом 1973 года. Некоторые эпизоды снимали в студийных павильонах. Сцены, как провожали красноармейцев – в Московской области. Основные же съемки проходили в Чечено-Ингушетии. Когда кинематографисты пожаловали в Чечню, у них возник конфликт с горячими кавказскими джигитами. Но участники съемочной группы не растерялись и выяснили отношения на кулаках – буквально стенка на стенку.
Москвичей тогда сильно помяли. Но киношники показали свою стойкость и мужество. И местная братия их зауважала. Население с удовольствием записывалось в массовку. Например, банда атамана Брылева в фильме – это были сплошь местные жители. Причем, многие приносили на съемочную площадку собственное оружие. А в сцене с ограблением поезда все изъявили желание стать разбойниками. Впрочем, эту фееричную экшен-сцену потом переснимали заново. Отснятый материал оказался испорченным. Пришлось поздней осенью приезжать в Баку и работать там. А в Чечне к тому времени уже повалил снег.
Атамана Брылева Никита Михалков с самого начала писал для самого себя. Режиссер очень любил, модные тогда итальянские вестерны. Под впечатлением от зарубежного кино он придумал для своего героя стильный наряд, буржуазные черты и повадки. В итоге его антагонист понравился и цензорам, и кинокритикам, и особенно зрителям. Впоследствии такие обаятельные злодеи часто станут встречаться в фильмографии Никиты Сергеевича.
На роли других персонажей режиссер пригласил малоизвестных тогда актеров: Константина Райкина, Александра Кайдановского, Александра Пороховщикова, Сергея Шакурова, Александра Калягина. Самым известным в этой пестрой компании считался разве что Анатолий Солоницын. Для Юрия Богатырева же роль главного героя Шилова вообще стала вторым появлением на большом экране. Актер потом не раз будет сниматься у Никиты Сергеевича и станет для него своеобразным творческим талисманом. Как по мне, так все свои лучшие роли Юрий Георгиевич сыграл именно в фильмах Михалкова.
Интересно, что на самом деле Богатырев был абсолютно равнодушен к спорту и имел склонность к полноте. Но чтобы подготовиться к роли, лучше войти в образ чекиста, артист добросовестно обучался ездить верхом, учился стрелять, часами пропадал в спортзале. В результате сбросил лишние килограммы. И в фильме выглядел стройным и подтянутым. А многие трюки выполнял самостоятельно.
Основная проблема была вовсе не в телосложении Богатырева. В реальной жизни он оказался очень миролюбивым человеком. Ботаником, как сейчас говорят. До этого фильма он даже ни разу не дрался по-настоящему. Здесь же его герой должен был ударить по лицу персонажа Кайдановского. У актера долго ничего не получалось. В решающий момент он просто вставал как истукан. Эпизод отсняли как надо лишь тогда, когда Михалков вышел из себя и наорал на актера.
А помните знаменитую сцену падения татарина Каюма в воду? Этот сложнейший эпизод, когда Константин Райкин попадает с 12-метровой высоты в водоворот, снимали без дублеров. Съемки происходили на реке Аргун. Температура воды в горной реке была всего три градуса. Глубина – около двух метров, а скорость течения – 12 м/c. Стоило Райкину, потом и Богатыреву оказаться в воде, как их тут же подхватило течением. Актерам еле удалось выгрести к берегу. Эпизод сняли с одного дубля. Но потом решили не рисковать и в сцене погони на плоту задействовали каскадеров.
Во время работы над фильмом в личной жизни Михалкова произошли счастливые перемены. Режиссер сыграл свадьбу с манекенщицей Татьяной Шигаевой. Женщина приехала к нему в Чечню, и Никита Сергеевич придумал для нее крохотную роль – девушку мечты атамана.
Вместе с ней в кинокартине снялись художник Александр Адабашьян и оператор Павел Лебешев. Оба стали свидетелями на их с Михалковым свадьбе. А потом и Адабашьян сделал предложение художнице Екатерине Шадриной. Женщина тоже сыграла в фильме небольшую роль. Помните барышню, которая вместе с героями радовалась окончанию Гражданской войны? Это и была Шадрина.
Композитор Эдуард Артемьев с ходу придумал к фильму фантастической красоты саундтрек. Михалков долго говорил с мэтром перед началом съемок. С упоением рассказывал ему о своем замысле. Про то, какой должна быть музыка в фильме. Никита Сергеевич очень хотел, чтобы это была некая мелодия воспоминаний. Красивая, цепляющая и сентиментальная.
Артемьев настолько загорелся этой идеей, что пришел домой и тут же наиграл на рояле мотив, который до сих пор остается одним из самых узнаваемых в нашем кинематографе. Когда я слышу эту потрясающую мелодию, то у меня непроизвольно подступает комок к горлу, и слезы наворачиваются на глаза. И фильм здесь совершенно не причем. Мелодия прекрасна сама по себе.
С тех пор Михалков снял много фильмов. И хороших, и не очень. Еще больше – снимался как актер сам. Но именно «Свой среди чужих, чужой среди своих» считается лучшей работой режиссера. Это действительно великое кино о настоящих людях. Кино о мужской дружбе, чести, взаимовыручке и любви к Родине. Обо всех тех понятиях, которые сегодня оказались забыты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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