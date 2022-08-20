«Свой среди чужих, чужой среди своих». Как создавался лучший фильм Никиты Михалкова

Основная проблема была вовсе не в телосложении Богатырева. В реальной жизни он оказался очень миролюбивым человеком. Ботаником, как сейчас говорят. До этого фильма он даже ни разу не дрался по-настоящему. Здесь же его герой должен был ударить по лицу персонажа Кайдановского. У актера долго ничего не получалось. В решающий момент он просто вставал как истукан. Эпизод отсняли как надо лишь тогда, когда Михалков вышел из себя и наорал на актера.

А помните знаменитую сцену падения татарина Каюма в воду? Этот сложнейший эпизод, когда Константин Райкин попадает с 12-метровой высоты в водоворот, снимали без дублеров. Съемки происходили на реке Аргун. Температура воды в горной реке была всего три градуса. Глубина – около двух метров, а скорость течения – 12 м/c. Стоило Райкину, потом и Богатыреву оказаться в воде, как их тут же подхватило течением. Актерам еле удалось выгрести к берегу. Эпизод сняли с одного дубля. Но потом решили не рисковать и в сцене погони на плоту задействовали каскадеров.

Во время работы над фильмом в личной жизни Михалкова произошли счастливые перемены. Режиссер сыграл свадьбу с манекенщицей Татьяной Шигаевой. Женщина приехала к нему в Чечню, и Никита Сергеевич придумал для нее крохотную роль – девушку мечты атамана.

Вместе с ней в кинокартине снялись художник Александр Адабашьян и оператор Павел Лебешев. Оба стали свидетелями на их с Михалковым свадьбе. А потом и Адабашьян сделал предложение художнице Екатерине Шадриной. Женщина тоже сыграла в фильме небольшую роль. Помните барышню, которая вместе с героями радовалась окончанию Гражданской войны? Это и была Шадрина.