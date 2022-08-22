«Гнев человеческий»: лучший или худший фильм Гая Ричи

В его привычном амплуа героя-одиночки.

Публика разделилась ровно напополам, судя по отзывам на кинокартину. Одни сочли «Гнев человеческий» худшей работой режиссера. Мол, как мог киноэстет снять такую халтуру. Столь простецкую и откровенно коммерческую. Тем более после такого шедевра как «Джентльмены». Это не фильм Гая Ричи, а боевик с Джейсоном Стэйтемом. Другие зрители, наоборот, не скупились на дифирамбы. Ричи, мол, заново заколотил свой фирменный режиссерский коктейль. Сделал его доступным для восприятия и создал свое лучшее кино.

На самом деле не правы ни те, ни другие. Фильм далеко не лучший, но и отнюдь не худший в карьере режиссера. Это крепкое криминальное кино о мести, справедливости, имеющее свой стиль и четкий авторский почерк. А уж коммерческие фильмы Гай Ричи делал и раньше. И получалось у него великолепно.

И уж кому как не ему снимать в своих фильмах Джейсона Стэйтема. Ведь именно он открыл миру этого замечательного актера. Так почему бы им снова не поработать вместе. И почему бы не задействовать его в том амплуа, в котором актер смотрится лучше всего. Более того, Ричи снял его и в своем следующем фильме – «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». К слову, стилистически более привычном для фанатов режиссера.