«Гнев человеческий»: лучший или худший фильм Гая Ричи

Все мы привыкли, что Гай Ричи – создатель, прежде всего, эстетского кино. Кино с изящными сценарными поворотами, остроумными диалогами, со своей особенной атмосферой. А тут он вдруг взял и снял стандартный боевик. О том, как крутой парень мстит за погибшего сына. Да еще и с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.
В его привычном амплуа героя-одиночки.
Публика разделилась ровно напополам, судя по отзывам на кинокартину. Одни сочли «Гнев человеческий» худшей работой режиссера. Мол, как мог киноэстет снять такую халтуру. Столь простецкую и откровенно коммерческую. Тем более после такого шедевра как «Джентльмены». Это не фильм Гая Ричи, а боевик с Джейсоном Стэйтемом. Другие зрители, наоборот, не скупились на дифирамбы. Ричи, мол, заново заколотил свой фирменный режиссерский коктейль. Сделал его доступным для восприятия и создал свое лучшее кино.
На самом деле не правы ни те, ни другие. Фильм далеко не лучший, но и отнюдь не худший в карьере режиссера. Это крепкое криминальное кино о мести, справедливости, имеющее свой стиль и четкий авторский почерк. А уж коммерческие фильмы Гай Ричи делал и раньше. И получалось у него великолепно.
И уж кому как не ему снимать в своих фильмах Джейсона Стэйтема. Ведь именно он открыл миру этого замечательного актера. Так почему бы им снова не поработать вместе. И почему бы не задействовать его в том амплуа, в котором актер смотрится лучше всего. Более того, Ричи снял его и в своем следующем фильме – «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». К слову, стилистически более привычном для фанатов режиссера.
«Гнев человеческий» далеко не так прост, каким кажется на первый взгляд. Фильм является ремейком французской кинокартины 2004 года «Инкассатор». Однако Гай Ричи радикально перекроил сценарий и подал эту историю по-своему. Первая половина фильма вообще получилась выше всяких похвал.
Брутальный немногословный мужчина Патрик Хилл по прозвищу Эйч устраивается на работу инкассатором. С виду вполне обычный человек. Работал в Европе, а теперь перебрался в Америку. Семьи нет, полностью готов отдаваться работе. Но коллегам он категорически не нравится. Мутный какой-то. Задиристый, необщительный. А уж когда на инкассаторскую машину нападают грабители, слишком уж хорошо он с ними справляется. Чересчур круто для простого инкассатора.
Такова завязка сюжета. Далее линейное повествование делает резкий крен в сторону, рассыпаясь на отдельные сюжетные главки. И эти флэшбэки режиссер как бы собирает заново, фрагмент за фрагментом. Пока все элементы мозаики не собираются в единый пазл.
Гай Ричи нарочито усложняет сюжет. И делает это по-пижонски круто: в своем фирменном мачистском стиле. Изначально простое, предсказуемое и прямолинейное действо он наполняет сюжетными обертонами и нюансами. Например, сцену ограбления инкассаторов демонстрирует с трех противоположных сторон. Изнутри – с точки зрения самих инкассаторов. Затем ту же самую сцену мы видим глазами главного героя. Наконец, нам показывают ее со стороны грабителей. Становится понятна мотивация каждого из персонажей.
Скотт Иствуд, так похожий на отца в молодости, отлично смотрелся в роли антагониста
Несколько разочаровывает финальная часть кинокартины, представляющая собой резкий контраст с драматической первой частью. С одной стороны, здесь много экшена, а адреналин зашкаливает в каждом кадре. Но с другой – цепляющий своими изломами сюжет в финале резко распрямляется как стрела. А острое, приправленное специями жанровое блюдо, превращается в откровенное мясо.
Впрочем, от этого фильм не стал хуже. Ничуть не потерял накала страстей. Просто Гай Ричи использовал доступные для восприятия художественные средства. Искусно жонглируя штампами, он создал живую человеческую историю. Из плоти и эмоций. Показал, насколько привлекательным может быть жанр боевика. И доказал, что он по-прежнему мастер своего дела, виртуозно владеющий материалом. Игрок высшей режиссерской лиги. А понравилось ли кому-то его новое кино или нет – это уж дело вкуса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Гай Ричи - режиссер "Snatch".
Гай Ричи - режиссер-постановщик "Wrath of Man".
У постановщика меньше свободы действия.
Поэтому есть "Револьвер", "Карты, деньги, два ствола", и есть "Алладин" и "Агенты А.Н.К.Л."
Тоже хорошие фильмы. Но разные.
Как по мне фильм весьма посредственный.