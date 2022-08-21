Маньяки, убийцы, гангстеры: 10 лучших фильмов-расследований, основанных на реальных событиях

С момента выхода в прокат и до сих пор «Империя чувств» подвергается цензуре и становится предметом споров о том, что дозволено в кинематографе. Японская эротическая драма рассказывает реальную историю гейши Сады Абэ, которая по неосторожности задушила своего пожилого любовника, обезумела и отрезала его гениталии. Неторопливая, презирающая табу история – это настоящее искусство кино, которое, однако, придется по вкусу не каждому зрителю.