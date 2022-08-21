Маньяки, убийцы, гангстеры: 10 лучших фильмов-расследований, основанных на реальных событиях

Мы привыкли к тому, что кино — это вымышленные миры и события, которые вряд ли повторятся в реальности, поэтому готовы вновь и вновь получать адреналин от просмотра захватывающих сюжетов. Однако на практике далеко не всегда леденящие душу истории оказываются выдумкой.
В этой подборке — 10 увлекательных фильмов о преступниках, в основе которых лежат реальные криминальные события.
«Фальшивка» (1973)
Последняя работа Орсона Уэллса – постмодернистская псевдодокументальная драма, вдохновленная творчеством режиссеров французской новой волны. В центре сюжета – история Эльмира де Хори, талантливого художника, мастерски подделывающего знаменитые картины. В этой работе Уэллс поднимает вопрос – может ли мошенник оказаться талантливее, чем автор оригинала?
«Бонни и Клайд» (1967)
Фильм, навсегда изменивший американскую киноиндустрию. Снятый по реальным событиям фильм рассказывает о, пожалуй, самой известной паре грабителей в истории, терроризировавшей Центральную Америку по времена Великой депрессии. «Бонни и Клайд» нарушили все правила кинематографа, существовавшие в 1960-х, и дали начало новой эре Голливуда.
«Монстр» (2003)
Трудно узнать Шарлиз Терон в роли придорожной проститутки Эйлин Уорнос, ставшей серийной убийцей. Дебютная драма режиссера и сценариста Пэтти Дженкинс показывает, как ухудшается психическое состояние Уорнос, страдающей от пограничного расстройства личности, по мере того как она совершает все более жестокие убийства. Легендарный кинокритик Роджер Эберт назвал игру Шарлиз Терон в этом фильме «одной из величайших в истории кинематографа».
«Неприкасаемые» (1987)
Этот шедевр Брайана Де Пальмы показывает историю противостояния агента Элиота Несса и гангстера Аль Капоне, чье подпольное производство спиртного приносит мафии баснословную прибыль. Поначалу режиссер пригласил на роль Капоне актера Боба Хоскинса – но тот ответил отказом, зато роль главаря мафии согласился исполнить Роберт Де Ниро. Обрадованный таким поворотом событий Де Пальма отправил Хоскинсу чек на $20 000 с благодарностью за его отказ. Хоскинс перезвонил: «Нет ли у тебя в планах других фильмов, в которых я не захочу сниматься?»
«Однажды в Голливуде» (2019)
На первом плане фильма Квентина Тарантино – история потерявшего популярность, самоуважение и страдающего алкоголизмом актера: он пытается вернуться в большое кино, заручившись поддержкой своего приятеля и бессменного дублера. На втором плане – ужасные события, учиненные в Калифорнии бандой Чарльза Мэнсона в 1969 году.
«В центре внимания» (2015)
«Лучший фильм» церемонии «Оскар» 2016 года рассказывает о событиях, леденящих кровь: попытке редакции газеты Boston Globe разоблачить сеть растлителей детей, безнаказанно действующих под прикрытием Римско-католической церкви. Реальный журналистский материал, положенный в основу фильма, получил Пулитцеровскую премию в 2003 году.
«Пустоши» (1973)
В основу сюжета дебютного фильма Терренса Малика положена реальная история Чарльза Старквезер и его девушки Кэрил Фьюгейт, совершивших серию убийств в Небраске в 1958 году. Сегодня «Пустоши» – классика неонуара и один из самых влиятельных фильмов за последние 50 лет: в 1993-м лента была внесена в «Национальный реестр выдающихся фильмов» и помещена на хранение в Библиотеку конгресса США.
«Хладнокровное убийство» (1967)
В 1967 году фильм Ричарда Брукса, поставленный по одноименному роману Трумена Капоте, размыл границы между игровым и документальным кино, и с тех пор считается классикой «нового реализма». Книга Капоте была написана на основе реального преступления: двое бродяг убивают семью из четырех человек, прослышав, что те держат в доме крупную сумму денег, – и ударяются в бегство.
«М» (1931)
Признанный шедевр Фрица Ланга рассказывает историю серийного убийцы детей и вместе с тем проливает свет на вечные социальные проблемы: плохое воспитание ребенка родителями, злоупотребление властью политиками и безответственность полицейского аппарата.
«Империя чувств» (1976)
С момента выхода в прокат и до сих пор «Империя чувств» подвергается цензуре и становится предметом споров о том, что дозволено в кинематографе. Японская эротическая драма рассказывает реальную историю гейши Сады Абэ, которая по неосторожности задушила своего пожилого любовника, обезумела и отрезала его гениталии. Неторопливая, презирающая табу история – это настоящее искусство кино, которое, однако, придется по вкусу не каждому зрителю.
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АНТИФИШКИ
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