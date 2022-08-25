FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12684 поста • 1332 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
17 крупнейших птиц планеты, которые не стесняются демонстрировать мощь и силу

17 крупнейших птиц планеты, которые не стесняются демонстрировать мощь и силу

Автор:
25 августа 2022 08:26
Сообщество : Животные
Метки: Размер   в мире   красота   природа   птица   удивительно   фото   
674
18

Некоторые пернатые имеют настолько внушительные габариты, что им могут позавидовать даже хищники. Выглядят рекордсмены очень впечатляюще и грациозно. Посмотрите сами.

Птицы играют в жизни человека особую роль. С древних времён люди завидовали пернатым, восхищаясь их способностью к полёту. Это ведь так восхитительно иметь возможность полететь туда, куда хочется! Конечно, с изобретением самолётов и других летательных средств мечта стала ближе. Однако до её полного воплощения всё равно ещё далеко. Но птицы могут похвастаться не только своими великолепными крыльями.


Китоглав — 17 место

×
×

Вес: 4-7 килограммов

Где обитает: Республики Центральной Африки


Дрофа — 16 место

Вес: 4-8 килограммов

Где обитает: Африка, Германия, Австрия, Румыния, Украина, Россия


Индийский журавль — 15 место

Вес: 6,35 килограммов

Где обитает: Индия, Австралия


Африканский марабу — 14 место

Вес: 4-8,9 килограммов

Где обитает: Африка


Гарпия — 13 место

Вес: 4-9 килограммов

Где обитает: Центральная и Южная Африка


Белоплечий орлан — 12 место

Вес: до 9 килограммов

Где обитает: северо-восточная Азия


Странствующий альбатрос — 11 место

Вес: 7-11 килограммов

Где обитает: Южный океан, гнездятся на отдалённых островах


Чёрный гриф — 10 место

Вес: 7-12 килограммов

Где обитает: Большой Кавказ, Осетия, Дагестан


Лебедь-трубач — 9 место

Вес: 12,5 килограммов

Где обитает: Северная Америка


Андский кондор — 8 место

Вес: 8-15 килограммов

Где обитает: Анды Южной Америки


Кудрявый пелекан — 7 место

Вес: 9-14 килограммов

Где обитает: Балканский полуостров, Монголия, Румыния, Болгария, Россия


Домашний индюк — 6 место

Вес: 9-35 килограммов

Где обитает: Встречается во многих странах мира


Нанду обыкновенный — 5 место

Вес: 20-25 килограммов

Где обитает: Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай


Императорский пингвин — 4 место

Вес: 22-45 килограммов

Где обитает: Антарктида


Эму — 3 место

Вес: 18-55 килограммов

Где обитает: Австралия


Шлемоносный казуар — 2 место

Вес: 60-80 килограммов

Где обитает: Австралия, Новая Гвинея


Африканский страус — 1 место

Вес: до 156 килограммов

Где обитает: Африка


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Размер   в мире   красота   природа   птица   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Aleksandr Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
979
Змей Горыныч 58 минут назад
Птичка.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

259762



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов, посвятив им песню "Выхода нет"
Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов,...
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
Набирающие популярность в сообществах
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
6 интересных фактов об Элтоне Джоне
6 интересных фактов об Элтоне Джоне
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное финансовое положение

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#автомир#подборка#картинки#забавно#кино#Ynews#креатив
#Юмор#в мире#автомобили#аварии#авто аварии#люди#драка#США#авария дня#наука
#интересно#прикол#факты#дтп#история#красота#знаменитости#фотографии#космос#Приколы
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Перфекционизм — это отдельный вид удовольствия Перфекционизм — это отдельный вид удовольствия Фантастические твари: 18 необычных рептилий Фантастические твари: 18 необычных рептилий Шрамы Земли: топ-5 загадочных кратеров мира Шрамы Земли: топ-5 загадочных кратеров мира 18 загадочных мест планеты, которые вызовут интерес 18 загадочных мест планеты, которые вызовут интерес 18 фотографий величия природы, которые завораживают и слегка пугают 18 фотографий величия природы, которые завораживают и слегка пугают

На что жалуетесь?

Вернуться