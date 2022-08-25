17 крупнейших птиц планеты, которые не стесняются демонстрировать мощь и силу

Птицы играют в жизни человека особую роль. С древних времён люди завидовали пернатым, восхищаясь их способностью к полёту. Это ведь так восхитительно иметь возможность полететь туда, куда хочется! Конечно, с изобретением самолётов и других летательных средств мечта стала ближе. Однако до её полного воплощения всё равно ещё далеко. Но птицы могут похвастаться не только своими великолепными крыльями.

Китоглав — 17 место