17 крупнейших птиц планеты, которые не стесняются демонстрировать мощь и силу

Некоторые пернатые имеют настолько внушительные габариты, что им могут позавидовать даже хищники. Выглядят рекордсмены очень впечатляюще и грациозно. Посмотрите сами.
Птицы играют в жизни человека особую роль. С древних времён люди завидовали пернатым, восхищаясь их способностью к полёту. Это ведь так восхитительно иметь возможность полететь туда, куда хочется! Конечно, с изобретением самолётов и других летательных средств мечта стала ближе. Однако до её полного воплощения всё равно ещё далеко. Но птицы могут похвастаться не только своими великолепными крыльями.
Китоглав — 17 место
Вес: 4-7 килограммов
Где обитает: Республики Центральной Африки
Дрофа — 16 место
Вес: 4-8 килограммов
Где обитает: Африка, Германия, Австрия, Румыния, Украина, Россия
Индийский журавль — 15 место
Вес: 6,35 килограммов
Где обитает: Индия, Австралия
Африканский марабу — 14 место
Вес: 4-8,9 килограммов
Где обитает: Африка
Гарпия — 13 место
Вес: 4-9 килограммов
Где обитает: Центральная и Южная Африка
Белоплечий орлан — 12 место
Вес: до 9 килограммов
Где обитает: северо-восточная Азия
Странствующий альбатрос — 11 место
Вес: 7-11 килограммов
Где обитает: Южный океан, гнездятся на отдалённых островах
Чёрный гриф — 10 место
Вес: 7-12 килограммов
Где обитает: Большой Кавказ, Осетия, Дагестан
Лебедь-трубач — 9 место
Вес: 12,5 килограммов
Где обитает: Северная Америка
Андский кондор — 8 место
Вес: 8-15 килограммов
Где обитает: Анды Южной Америки
Кудрявый пелекан — 7 место
Вес: 9-14 килограммов
Где обитает: Балканский полуостров, Монголия, Румыния, Болгария, Россия
Домашний индюк — 6 место
Вес: 9-35 килограммов
Где обитает: Встречается во многих странах мира
Нанду обыкновенный — 5 место
Вес: 20-25 килограммов
Где обитает: Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай
Императорский пингвин — 4 место
Вес: 22-45 килограммов
Где обитает: Антарктида
Эму — 3 место
Вес: 18-55 килограммов
Где обитает: Австралия
Шлемоносный казуар — 2 место
Вес: 60-80 килограммов
Где обитает: Австралия, Новая Гвинея
Африканский страус — 1 место
Вес: до 156 килограммов
Где обитает: Африка
Источник:
АНТИФИШКИ
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