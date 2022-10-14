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«Ну ничего себе»: 17 необычных растений

«Ну ничего себе»: 17 необычных растений

Автор:
14 октября 2022 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красота   подборка   природа   растения   удивительно   фото   
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Казалось бы, чем ещё нас может удивить мир растений? Оказывается, может! Ещё и как! Огромное количество разнообразных цветов, деревьев и кустов произрастает в диких и домашних условиях, радуя окружающих своей красотой. Ботаники трудятся, не покладая рук, чтобы уделить внимание всем видам и тщательно их исследовать.

Однако рассказать обо всех изучаемых растениях одинаково доступно — задача практически невозможная, поэтому людям приходится самостоятельно идентифицировать диковинные находки, связанные с зелёным царством. Предлагаем вам взглянуть на необычные виды растений, представленные ниже. Вполне возможно, что многие из них вы никогда ранее не встречали и даже не слышали об их существовании.


Спектабил Зингибер — разновидность имбиря из юго-восточной Азии

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Хойя (Восковой плющ)


Котиледон Орбикулата — необычный радужный суккулент


Редкая фиолетовая цветная капуста

Её фирменный цвет появляется из-за влияния того же антиоксиданта, который содержится в красной капусте и красном вине: антоцианина.


Цветущая стапелия волосистая — растение-падальщик


Так выглядит чайот — плод мексиканского огурца

Мексиканский огурец активно используется в пищу. Он имеет нейтральный вкус, приближенный к кабачкам.


Вельвичия удивительная

Вельвичия удивительная — древнее растение, произрастающее в пустыни Намиб. Это долгоживущее карликовое дерево, на котором растут всего два листа в течение всей жизни. Продолжительность жизни растения может достигать 1500 лет и более.


Огромная голубая агава


Замия шершавая

На фотографии слева замия только готовится цвести. Справа представлены уже созревшие цветения.


Сикомора — близкая родственница инжира, её плоды можно употреблять в пищу


Саркосома шаровидная — несъедобный гриб необычной формы


Симплокарпус вонючий

Это растение часто выращивают садоводы, у которых на участке много тени и переувлажнённая земля.


Рябчик или фритиллярия

Бегония Ферокс — уникальное растение, чьи листья похожи на шкуру дракона

Калотропис высокий или содомское яблоко — млечный сок его плодов очень ядовит

Хвощ — древнее растение, которое имеет причудливую форму

Олений папоротник — тропическое растение, которое селится на деревьях и камнях

Источник:

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Метки: в мире   красота   подборка   природа   растения   удивительно   фото   
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Владимир 2 часа назад
>> Хойя (Восковой плющ)
На окошке рос. Когда цветет, капельки нектара свисают..
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