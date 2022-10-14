«Ну ничего себе»: 17 необычных растений

Казалось бы, чем ещё нас может удивить мир растений? Оказывается, может! Ещё и как! Огромное количество разнообразных цветов, деревьев и кустов произрастает в диких и домашних условиях, радуя окружающих своей красотой. Ботаники трудятся, не покладая рук, чтобы уделить внимание всем видам и тщательно их исследовать.
Однако рассказать обо всех изучаемых растениях одинаково доступно — задача практически невозможная, поэтому людям приходится самостоятельно идентифицировать диковинные находки, связанные с зелёным царством. Предлагаем вам взглянуть на необычные виды растений, представленные ниже. Вполне возможно, что многие из них вы никогда ранее не встречали и даже не слышали об их существовании.
Спектабил Зингибер — разновидность имбиря из юго-восточной Азии
Хойя (Восковой плющ)
Котиледон Орбикулата — необычный радужный суккулент
Редкая фиолетовая цветная капуста
Её фирменный цвет появляется из-за влияния того же антиоксиданта, который содержится в красной капусте и красном вине: антоцианина.
Цветущая стапелия волосистая — растение-падальщик
Так выглядит чайот — плод мексиканского огурца
Мексиканский огурец активно используется в пищу. Он имеет нейтральный вкус, приближенный к кабачкам.
Вельвичия удивительная
Вельвичия удивительная — древнее растение, произрастающее в пустыни Намиб. Это долгоживущее карликовое дерево, на котором растут всего два листа в течение всей жизни. Продолжительность жизни растения может достигать 1500 лет и более.
Огромная голубая агава
Замия шершавая
На фотографии слева замия только готовится цвести. Справа представлены уже созревшие цветения.
Сикомора — близкая родственница инжира, её плоды можно употреблять в пищу
Саркосома шаровидная — несъедобный гриб необычной формы
Симплокарпус вонючий
Это растение часто выращивают садоводы, у которых на участке много тени и переувлажнённая земля.
Рябчик или фритиллярия
Бегония Ферокс — уникальное растение, чьи листья похожи на шкуру дракона
Калотропис высокий или содомское яблоко — млечный сок его плодов очень ядовит
Хвощ — древнее растение, которое имеет причудливую форму
Олений папоротник — тропическое растение, которое селится на деревьях и камнях
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АНТИФИШКИ
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