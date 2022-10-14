«Ну ничего себе»: 17 необычных растений

Казалось бы, чем ещё нас может удивить мир растений? Оказывается, может! Ещё и как! Огромное количество разнообразных цветов, деревьев и кустов произрастает в диких и домашних условиях, радуя окружающих своей красотой. Ботаники трудятся, не покладая рук, чтобы уделить внимание всем видам и тщательно их исследовать.