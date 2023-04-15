Южноамериканская гарпия: этот монстр считается сильнейшим орлом современности

Античные греки верили, что в мире живут гарпии — опасные полуптицы, похитительницы детей и человеческих душ. Сейчас мы знаем, что мифических гарпий не существует. Зато мы назвали в их честь южноамериканских птиц — похитительниц более 100 видов животных!
Вот вам маленький лайфхак. Если гарпия топорщит пёрышки на голове – значит она возбуждена, и к ней сейчас лучше не приближаться.
Атакующая гарпия — страшное зрелище. Это одна из крупнейших хищных птиц в мире: 4-9 килограмм перьев и мышц, размах крыльев более 2 метров! Но самое главное оружие птицы — когти.
Девчонки, смотрите, какого человека приручила! Он меня теперь на руках носит!
Не знаю, к какому мастеру по маникюру записаться, чтобы отрастить такие же, но острые крючья хищницы вырастают длиной до 12.5 сантиметров! А теперь умножьте всё вышеперечисленное на ускорение свободного падения. Полученного результата достаточно, чтобы тяжело ранить взрослого человека. Добыча же погибает на месте.
Гарпии лучше не пожимать лапу при встрече, а то без своей останешься.
Но гарпия на людей не нападает. Зачем, когда она и так властительница Южной Америки? Несмотря на солидные габариты, птица освоила сразу несколько способов охоты. От хищницы не спрятаться ни на дереве, ни в воздухе, ни на земле.
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Обезьян, ленивцев и прочую древесную живность гарпия выжидает. Сидит высоко, глядит далеко и караулит удачный момент, чтобы утащить животное с ветвей. Крупных птиц типа попугаев ара, гарпия ловит прямо на лету: преследует по воздуху, ловко маневрируя среди ветвей и стволов. При её-то размерах! На наземную добычу хищница пикирует и убивает одним мощным ударом лап. Так она с лёгкостью может напасть на американского дикобраза или оленёнка. А у людей — свистнуть курицу, а то и домашнего питомца — собаку или кошку.
Последнее, что видит добыча. Очень даже достойное завершение жизни!
Одна пара кормится с 30 км² леса. С их владений прогоняются другие гарпии и крупные хищные пернатые. А местная живность прочно запоминает: увидел точку в небе — прячься. Птица достаточно сильна, чтобы поднять в воздух жертву, вес которой равен её собственному. Но она охотится на животных и покрупнее. Основу рациона составляют ленивцы и обезьяны-ревуны. Вес и тех и других может достигать 10 килограмм.
Купается в лучах своей славы.
Треш и месилово птица устраивает в лесу, но для своих домочадцев гарпия — покладистый семьянин и примерный родитель. Пару пернатые выбирают на всю жизнь. Даже вне периода размножения супруги регулярно кормят друг друга, проводят время вместе и трутся клювами. А когда наступает пора откладывать яйца, они не устраивают никаких проверок на профпригодность. Вторая половинка всегда достойна любви!
— Дорогая, я покушать принёс! — Но это же ветка!
Размножаются животные нечасто — раз в 2-3 года. Результат их любви — 2 яйца. Самка, как хранительница очага, будет высиживать кладку на протяжении 2 месяцев. Самец, как истинный добытчик, будет охотиться за двоих и периодически сменять благоверную, чтобы тоже посидеть на яйцах.
Да нормальная пища, почти свежая!
Да, отношения в гнезде южноамериканских гарпий полны любви и гармонии. Правда, младшего ребёнка это не касается. Птенец, вылупившийся первым, получает всё. Второй малыш для родителей как запаска в машине на случай, если с первым что-то случится. Младшему только и остаётся надеяться, что братик или сестричка погибнет раньше.
Если будешь капризничать, мы с отцом понизим тебя до ранга младшего сына!
Выживший птенец научится ходить через 30 дней. Ещё 5 месяцев он потратит на отращивание взрослого оперения. Но это не значит, что родители просто так отпустят своего любимого малыша. Птенца будут потчевать родительской стряпнёй, пока ему не исполнится год.
Когда тебя побили хулиганы, но родители пришли в школу разбираться.
И только после этого он покинет родной дом. Следующие 2 года молодая птица будет учиться охоте и выживанию. И лишь потом заведёт себе пару, с которой сможет прожить до 30 лет.
Источник:
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