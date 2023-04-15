Южноамериканская гарпия: этот монстр считается сильнейшим орлом современности

Вот вам маленький лайфхак. Если гарпия топорщит пёрышки на голове – значит она возбуждена, и к ней сейчас лучше не приближаться.

Атакующая гарпия — страшное зрелище. Это одна из крупнейших хищных птиц в мире: 4-9 килограмм перьев и мышц, размах крыльев более 2 метров! Но самое главное оружие птицы — когти.