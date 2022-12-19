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Потрясающие «ледяные блины» кружатся на поверхности шотландской реки

Потрясающие «ледяные блины» кружатся на поверхности шотландской реки

Автор:
19 декабря 2022 09:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красота   ледяные блины   природа   удивительно   фото   
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Десятки устрашающе идеальных кругов слякотного льда, известных как «ледяные блины», образовались на поверхности шотландской реки после того, как в Великобритании неожиданно резко упала температура.

Каллум Синклер (Callum Sinclair), руководитель проекта Шотландской инициативы по инвазивным видам (SISI), заметил потрясающие круглые ледяные покровы 9 декабря на реке Бладнок в Уигтауншире, Шотландия. Снимки необычных блинов, сделанные Синклером, были опубликованы на странице SISI в Twitter 13 декабря вместе с коротким видео, на котором ледяные диски сталкиваются друг с другом и курсируют вниз по течению.


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«Я иногда и ранее наблюдал ледяные блины, — рассказал Синклер Live Science в электронном письме. — Но эти были особенно интересны из-за их идеальной формы», — добавил он.

Фотографии, которыми поделились в комментариях к посту SISI, продемонстрировали, что в последние дни на реке Келвин недалеко от Глазго и реке Эск в Озёрном крае на северо-западе Англии также были образованы ледяные блины.


По данным Метеорологического бюро Великобритании, ледяные блины — это относительно редкие структуры, которые, как правило, формируются в очень холодных океанах, озерах и реках.

На реках блины образуются, когда замёрзшая пена на поверхности воды попадает в спиральный поток, известный как водоворот. По данным Метеобюро Британии, когда другие кусочки замороженной пены и льда попадают в эти формирующиеся диски, обломки соединяются с зарождающимися блинами, что приводит к их росту.


По данным Метеорологического бюро Британии, на открытой воде блины образуются, когда поверхностный лёд дробится и округляется, поскольку течения и волны заставляют куски льда сталкиваться друг с другом.

По данным всё того же Метеобюро, ледяные блины могут достигать 8-79 дюймов (20-200 сантиметров) в поперечнике, и хотя они выглядят как твёрдые диски, они часто бывают довольно хрупкими и легко ломаются при их подъёме.

Невзирая на то, что ледяные диски усеивают Великие озёра Северной Америки и океаны, окружающие Антарктиду, где температура часто опускается значительно ниже нуля, в Великобритании ледяные блины в реках встречаются гораздо реже.

Стоит отметить, что необычно резкое похолодание, вызванное областью низкого давления, которая попала в ловушку окружающих областей высокого давления над РФ и Гренландией, привело к тому, что температура по всей Великобритании упала ниже нуля более чем на неделю, сообщает BBC.

По данным BBC, самая низкая температура, зарегистрированная во время резкого похолодания, составила 0,8 градуса по Фаренгейту (-17,3 градуса по Цельсию) в Абердиншире, Шотландия, 12 декабря.

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Метки: в мире   красота   ледяные блины   природа   удивительно   фото   
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