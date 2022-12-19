Потрясающие «ледяные блины» кружатся на поверхности шотландской реки

«Я иногда и ранее наблюдал ледяные блины, — рассказал Синклер Live Science в электронном письме. — Но эти были особенно интересны из-за их идеальной формы», — добавил он.

Фотографии, которыми поделились в комментариях к посту SISI, продемонстрировали, что в последние дни на реке Келвин недалеко от Глазго и реке Эск в Озёрном крае на северо-западе Англии также были образованы ледяные блины.

По данным Метеорологического бюро Великобритании, ледяные блины — это относительно редкие структуры, которые, как правило, формируются в очень холодных океанах, озерах и реках.