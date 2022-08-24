"Хорошая жена знает своё место". Правила из американского журнала Housekeeping Monthly, 1955 года

Дети, кухня и церковь, как удел женщины, жившей в середине 20-го века, давно уже не актуальны. Но оглянуться назад всегда любопытно. Прочитав эти правила, опубликованные в американском журнале 13 мая 1955 года, когда и ещё и слова "сексизм" никто не слышал, кто-то посмеётся, кого-то они возмутят, а у кого-то, возможно, даже вызовут лёгкую ностальгию. Ясно одно - жизнь уже никогда не будет прежней.
1. Ужин должен быть готов. Об этом стоит позаботиться заранее, порой даже за ночь до ужина, чтобы вкусные и разнообразные блюда были готовы к приходу мужа. Это способ показать супругу, что ты думаешь о нем и заботишься о его потребностях. Большинство мужчин голодны, когда возвращаются домой, и вид хорошей еды (особенно любимого блюда) – неотъемлемая часть теплого приема.
2. Приготовься. Отдохни 15 минут, чтобы к его приходу выглядеть свежей. Поправь макияж и прическу. Помни, что еще секунду назад его окружали озабоченные работой люди.
3. Будь веселой и заинтересованной им. После тяжелого дня, ему необходимо воодушевление. Воодушевлять мужа – одна из твоих прямых обязанностей.
4. Убери беспорядок. Перед возвращением мужа с работы еще один раз наведи порядок в основной части дома.
5. Собери школьные учебники, сложи детские игрушки, убери бумажки и т.д., затем застели столы свежими скатертями.
6. В холодные месяца года ты должна заблаговременно разжигать камин, чтобы уберечь своего мужа от простуды. Твой муж ощутит, что достиг уютной гавани отдыха и порядка, вследствие чего воодушевит тебя. В конечном счете, снабжение мужа комфортом доставит тебе безграничное персональное удовольствие и удовлетворение.
7. Подготовь детей. Вымой детям руки и лица (если они маленькие), расчеши им волосы и, в случае необходимости, переодень. Дети – маленькие сокровища. Пускай муж видит их причастность к заботе о нем. Мужа следует ограждать от любого шума. Когда он приходит домой, стиральная машина, сушилка и пылесос должны быть выключены. Постарайся заставить детей вести себя тихо.
8. Будь счастлива видеть мужа.
9. Встреть его с улыбкой и продемонстрируй искреннее желание доставить ему удовольствие.
10. Слушай его. У тебя может быть дюжина вещей, которыми ты хочешь поделиться с ним, но время его прихода с работы – не лучшее время для этого. Пусть он говорит первым – помни, его темы для разговора гораздо важнее твоих.
11. Вечер принадлежит мужу. Не жалуйся, если он приходит домой поздно, идет на ужин или в другие места развлечений без тебя. Постарайся понять, что твой муж живет в мире напряжения и давления, поэтому дома ему необходимо расслабиться, а не выслушивать упреки.
12. Твоя цель – сделать дом местом спокойствия и порядка, где твой муж может освежить свое тело и дух.
13. Не встречай мужа упреками и проблемами.
14. Не жалуйся, если он пришел домой поздно или отсутствовал всю ночь. Это мелочь в сравнении с тем, что он пережил в течение дня.
15. Сделай жизнь мужа комфортной. Усади его в удобное кресло или наполни ему горячую ванну. Заранее приготовь ему прохладительные или горячие напитки.
16. Взбей его подушку, сними его ботинки. Говори с ним спокойным и приятным голосом.
17. Не требуй объяснений его действиям и не ставь под сомнения его честность и справедливость. Помни, что он - хозяин дома, действующий справедливо и правильно. У тебя нет права требовать от него объяснений.
18. Хорошая жена всегда знает свое место.
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АНТИФИШКИ
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Да и доставки, доступность общепита и различные уборщики и домработницы уже убрали быт из насущных проблем.
Если "церковь" уточняюще заменить на "мечеть" - вполне себе актуальны)