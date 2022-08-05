Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили на девять лет в российскую колонию

В сумке спортсменки обнаружили жидкость для электронных сигарет с гашишем внутри. Гашишное масло запрещено в РФ. Наркотического вещества оказалось на 0,7 граммов. Для России это солидный размер. Бриттни Грайнер закрыли в СИЗО и началось громкое дело.

В СИЗО девушке ростом 206 см сварили кровать из двух коек, кроме того, Грайнер оказалась лесбиянкой с очень бурной личной жизнью. Сама Бриттни даже вмешала в этот вопрос Байдена, написав ему письмо.

«Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, без олимпийской формы и каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда», — писала чемпионка.

Даже шла речь об обмене Грайнер на Виктора Бута. Трамп выступил против такого обмена: