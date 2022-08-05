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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили на девять лет в российскую колонию

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили на девять лет в российскую колонию

Автор:
05 августа 2022 08:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Бриттни Грайнер   Россия   америка   арест   баскетболистка   приговор   
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Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер приговорена к девяти годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей. 5 марта Грайнер задержали при прохождении таможенного контроля — служебная собака отреагировала на сумку спортсменки. При осмотре обнаружили запрещённое в России вещество.

В сумке спортсменки обнаружили жидкость для электронных сигарет с гашишем внутри. Гашишное масло запрещено в РФ. Наркотического вещества оказалось на 0,7 граммов. Для России это солидный размер. Бриттни Грайнер закрыли в СИЗО и началось громкое дело.

В СИЗО девушке ростом 206 см сварили кровать из двух коек, кроме того, Грайнер оказалась лесбиянкой с очень бурной личной жизнью. Сама Бриттни даже вмешала в этот вопрос Байдена, написав ему письмо.

«Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, без олимпийской формы и каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда», — писала чемпионка.

Даже шла речь об обмене Грайнер на Виктора Бута. Трамп выступил против такого обмена:

«Она знала, что туда нельзя с наркотиками, и она в этом призналась!.. И теперь мы должны ее вытащить, хотя она вообще-то зарабатывает кучу денег», — заявил бывший президент США.

«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей», — заявил прокурор.

Выступив в суде, баскетболистка заявила, что не хочет быть частью политики.

«У меня никогда не было намерения нарушать российское законодательство. Хотела бы извиниться перед моими поклонниками за мою ошибку. Хочу также извиниться перед родителями и сестрами, а также моей супругой. Я ни на секунду не хотела никому навредить. Знаю, что все говорят о том, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами», — сказала американка.

После оглашения приговора Грайнер сказала лишь одну фразу:

"Я люблю свою семью"

— Она просто сказала: “Я люблю свою семью”

— На самом деле она сказала: “Только мертвый негр не идет играть в баскетбол”

— Ха-ха. Но этого никто не расслышал.

Так российские журналисты прокомментировали приговор американке Бриттни Грайнер.

Эти высказывания попали на трансляцию Reuters, которые работали сегодня в Химкинском суде. Вероятно, автор фразы с отсылкой к песне “Убили негра” группы “Запрещенные барабанщики” (1999 год) — журналист государственного СМИ. На этот инцидент обратил внимание Telegram-канал "Осторожно, новости".

Президент США назвал этот приговор неприемлемым.

«Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей супругой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация продолжит неустанно работать и использовать все возможные средства, чтобы как можно скорее вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности», - сказано в заявлении американского президента.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Бриттни Грайнер   Россия   америка   арест   баскетболистка   приговор   
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15  комментариев
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3k
GROMOZEKA 17 минут назад
Это просто америкосовский джекпот

Негритянка
Наркоманка
Лесбиянка

Вот только в России это не работает
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1k
Linusya Полминуты назад
справедливости ради надо сказать, что ей слишком много дали за 0,7 гр наркотиков для личного пользования, за убийство иногда меньше дают, поэтому глупо отрицать, что политика тут не при чём. А её ориентация, это её личное дело и не является уголовно наказуемым преступлением
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2k
Лёха 2 минуты назад
Годная инфа. Россия, так держать!!!
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2k
poбт 13 минут назад
мне кажется на фото\видео она недостаточно черная
блм не прокатит
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6k
Sanar 17 минут назад
Ну любит девок лесба, выглядит как мужик нужно было на 9 лет в мужскую колонию, вот же недоработка нашего правосудия.
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285
дмитрий 22 минуты назад
страна [мат] и лизбиянок!
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4k
Wertos Полчаса назад
Супруга её ждёт

Ну у неё теперь много будет и жён и мужей ))
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548k
АРОН Полчаса назад
А спорт-то пиндостанский гашишем попахивает... А ведь на зоне её по всем меркам должны очень таки примерно опустить.
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354
Карл АРОН 22 минуты назад
Никто её опускать не будет! Иностранцы сидят в отдельной от наших зэков местах.
И за что её опускать?
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380
Lexx Карл 15 минут назад
А за лесбиянство и 228-ю её в "авторитетчицы" должны произвести? И отдельно сидят только мусарные и политические.
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214
Jlav Полчаса назад
Маловааато будет (с)
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70k
Viktor Полчаса назад
А чё, атрибуты зековские уже есть - за свою сойдёт!

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