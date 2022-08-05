Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили на девять лет в российскую колонию

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер приговорена к девяти годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей. 5 марта Грайнер задержали при прохождении таможенного контроля — служебная собака отреагировала на сумку спортсменки. При осмотре обнаружили запрещённое в России вещество.
В сумке спортсменки обнаружили жидкость для электронных сигарет с гашишем внутри. Гашишное масло запрещено в РФ. Наркотического вещества оказалось на 0,7 граммов. Для России это солидный размер. Бриттни Грайнер закрыли в СИЗО и началось громкое дело.
В СИЗО девушке ростом 206 см сварили кровать из двух коек, кроме того, Грайнер оказалась лесбиянкой с очень бурной личной жизнью. Сама Бриттни даже вмешала в этот вопрос Байдена, написав ему письмо.
«Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, без олимпийской формы и каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда», — писала чемпионка.
Даже шла речь об обмене Грайнер на Виктора Бута. Трамп выступил против такого обмена:
«Она знала, что туда нельзя с наркотиками, и она в этом призналась!.. И теперь мы должны ее вытащить, хотя она вообще-то зарабатывает кучу денег», — заявил бывший президент США.
Так или иначе, но 4 августа Химкинский суд Подмосковья вынес приговор - 9 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф миллион рублей
«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей», — заявил прокурор.
Выступив в суде, баскетболистка заявила, что не хочет быть частью политики.
«У меня никогда не было намерения нарушать российское законодательство. Хотела бы извиниться перед моими поклонниками за мою ошибку. Хочу также извиниться перед родителями и сестрами, а также моей супругой. Я ни на секунду не хотела никому навредить. Знаю, что все говорят о том, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами», — сказала американка.
После оглашения приговора Грайнер сказала лишь одну фразу:
"Я люблю свою семью"
— Она просто сказала: “Я люблю свою семью”
— На самом деле она сказала: “Только мертвый негр не идет играть в баскетбол”
— Ха-ха. Но этого никто не расслышал.
Так российские журналисты прокомментировали приговор американке Бриттни Грайнер.
Эти высказывания попали на трансляцию Reuters, которые работали сегодня в Химкинском суде. Вероятно, автор фразы с отсылкой к песне “Убили негра” группы “Запрещенные барабанщики” (1999 год) — журналист государственного СМИ. На этот инцидент обратил внимание Telegram-канал "Осторожно, новости".
Президент США назвал этот приговор неприемлемым.
«Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей супругой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация продолжит неустанно работать и использовать все возможные средства, чтобы как можно скорее вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности», - сказано в заявлении американского президента.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Негритянка
Наркоманка
Лесбиянка
Вот только в России это не работает
Ну у неё теперь много будет и жён и мужей ))
И за что её опускать?