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Свежее вкусней: простые советы, как продлить срок хранения некоторых продуктов

Свежее вкусней: простые советы, как продлить срок хранения некоторых продуктов

Автор:
29 сентября 2022 22:17
Сообщество : Жизнь
Метки: в быту   правила   продукты   простые советы   свежее   срок хранения   хранение   
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Цены на продукты в магазинах заставляют хвататься за голову, ведь они только продолжают расти. Если и раньше купленное пару дней назад не хотелось отправлять в помойку, то сейчас и подавно. Можно ли как-то продлить срок жизни некоторых товаров, чтобы этого избежать?

Конечно, если следовать правилам их хранения. По крайней мере, некоторых из них.


И начнём с того, что, по идее, должно храниться долго. Речь идёт о мёде, который через какое-то время густеет и засахаривается. Конечно, менее полезным это продукт не делает, но вкус его меняется точно.

Чтобы это избежать, нужно класть затвердевающее место пару ломтиков лимона. По крайне мере, в том месте, где они лежат, мёд будет оставаться жидким.

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Перейдём к овощам. Довольно многие убеждены, что помидоры не стоит класть в холодильник. Однако есть и тех, кто считает, что аромат и вкус плодов можно сохранить при низких температурах. Правда, для этого их нужно класть плодоножкой вниз. Так они потеряют лишь 2% веса против 7%.

Во всяком случае, на это указывают результаты проведённых исследований.

А вот огурцы, если планируете делать из них салат или просто есть в виде нарезки, лучше хранить ломтиками в контейнере с холодной водой. При отсутствии контакта с воздухом они будут оставаться хрустящими.

Кабачкам, наоборот, лучше не контактировать с водой. По крайней мере, если в ближайшее время не планируете пускать их на дело. Перед отправкой в холодильник нужно тщательно протереть, так как даже минимальное содержание влаги способствует их скорому увяданию.

Конечно, засохнуть бобовые не могут, но вот от появления в них насекомых никто не застрахован. Правда, этого можно избежать, если поместить в банку неочищенный зубчик чеснока.

Чтобы грибы могли дышать в холодильнике, лучше помещать их в бумажный пакет. Однако этого недостаточно, чтобы они не пересохли. Во избежание последнего, стоит положить на них влажное бумажное полотенце.

Не секрет, что срок хранения бананов слишком маленький, однако съесть всю купленную ветку сразу довольно сложно. Конечно, их можно кушать и перезрелыми, но всё-таки лучше, когда они сохраняют свой первоначальный вид.   Добиться последнего можно двумя способами.

Первый заключается в заматывании стеблей фольгой или смоченными водой салфетками, бумажными полотенцами. Суть второго, если верить японцам, заключается в том, чтобы подвешивать бананы, поскольку они чувствительны к давлению, лёжа на поверхности.


Покупая свежее печенье, никто не хочет через два-три дня есть чёрствый сухарь. Чтобы это избежать, нужно насыпать на дно банки для хранения рис, затем накрыть пергаментной бумагой с проделанными в ней отверстиями, а уже сверху класть выпечку. Благодаря этому простому шагу, вся лишняя влага будет уходить в рис, сохраняя вкус печенья.

А вот, чтобы не засох торт, нужно положить в коробку с ним пару ломтиков яблок.

Ну и закончим сыром, который при контакте с воздухом довольно быстро сохнет. Дабы это не происходило, стоит поместить его в герметичную ёмкость вместе с несколькими кубиками сахара, чтобы вся лишняя жидкость уходила в них. Правда, стоит следить, чтобы они не размякли, и вовремя их менять.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в быту   правила   продукты   простые советы   свежее   срок хранения   хранение   
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4  комментария
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Икра ежа 15 минут назад
Опять антибиотик бред несет.
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Директор свежего воздуха 11 минут назад
Чтобы молоко не скислось сажаем в него лягушку
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Дмитрий 55 минут назад
а вкус мёда из-за лимона конечно не измениться. Хотя само утверждение что вкус меда меняется из-за загустевания весьма спорно.
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Антибиотик
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