Свежее вкусней: простые советы, как продлить срок хранения некоторых продуктов

Конечно, если следовать правилам их хранения. По крайней мере, некоторых из них.

И начнём с того, что, по идее, должно храниться долго. Речь идёт о мёде, который через какое-то время густеет и засахаривается. Конечно, менее полезным это продукт не делает, но вкус его меняется точно.

Чтобы это избежать, нужно класть затвердевающее место пару ломтиков лимона. По крайне мере, в том месте, где они лежат, мёд будет оставаться жидким.