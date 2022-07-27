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Ксения Собчак возмутилась антиамериканскими плакатами на остановках в Москве

Ксения Собчак возмутилась антиамериканскими плакатами на остановках в Москве

Автор:
27 июля 2022 14:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: америка   ксения собчак   остановка   плакат   стенд   тула   
828
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Она гуляла по столице и обратила внимание на интересный стенд. Видимо, он ей не сильно понравился.

После 24.02 ходило много слухов об отъезде Ксении в Турцию, Израиль, США и ещё добрый десяток стран. Как выяснилось, никуда она не уехала, а продолжает жить и работать в России.

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А конкретно - в Москве. О чём регулярно сообщает в своем Телеграм-канале. И вчера на остановке «Пречистенка», она заметила плакат о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Собчак назвала это «весёлыми картинками» и пообещала, что «так весь атлас переберём»:

Потом провела расследование и выяснила, кто разместил этот плакат:

Это был риторический вопрос, но всё же пользователи ответили Собчак: а в чём не правы парни из Тулы? И почему этим не может заниматься организация, которая взяла на себя патриотическое воспитание и исследовательскую работу?

И спросили - она же транслирует свои идеи в телеге, на Ютубе и ТВ, почему другим этого делать нельзя?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: америка   ксения собчак   остановка   плакат   стенд   тула   
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18  комментариев
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23k
Андрей Час назад
А кого интересует мнение говорящей лошади?
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135
Александр Степанов Минуту назад
Как хорошо, что есть плакаты, объясняющие тупым людям, что такое хорошо и что такое плохо! Теперь жизнь должна наладиться!
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7k
Trenzel2003 Минуту назад
Хороший плакат.
Не будьте игрушками. Сия, простите лошадки, кобыла, явно чья то игрушка.
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3k
дед Сергей 11 минут назад
Иго-го!!!
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 11 минут назад
вся гомоевропа и СШП усыпана русофобскими плакатами..а эта мразь только на этот правдивый плакатик обратила внимание)
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24
Федор Шелепа 19 минут назад
кто это
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33k
Нанук Паналык Полчаса назад
Совсем ипанулись московские пропагандоны!
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42k
Per aspĕra ad astra 43 минуты назад
И так понятно что этой либерастической ксюшади и прочим хомячкам навальновским правда глаза режет. Животное оно продажное.
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12k
сеньор Леонсио 47 минут назад
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−41
Thomsen 50 минут назад
<И вчера на остановке «Пречистенка», она заметила плакат о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО>

Пречистенка, нда...Озябший Шарик на мостовой и марширующий мимо строй красноармейцев с вениками. И песня:

Эх, ты наша доля
Мы вернулись с поля,
А вокруг гуляет
Недобитый класс!

Эх, скажи-ка, дядя,
Для народа ради
Никакая контра
Не уйдёт от нас!

Чух, чух, чух!-
Стучат,стучат копыта,
Чу, чу, чу!-
Ударил пулемёт.

Белая гвардия наголову разбита,
А Красную Армию никто не разобьёт!

"Москвошвея....Да-да, дорогой доктор - Москвошвея..."(с)
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47k
dima423 52 минуты назад
А для США и есть все страны НАТО марионетки, кроме разве что Турции)
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129
Максим Макашев 52 минуты назад
не пора ли эту кобылу определить в "стойло" где-нибудь в сибирской тайге на лесоповале? Хотя.... Она , как глист, вывернется, ибо при несовершеннолетнем ребёнке ей всё позволено. А жаль...
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26k
Ваня Час назад
хватит постить лошадиный помет на фишах...
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6k
М С Час назад
На кой, спрашивается, надо пиарить здесь эту прошмандовку?
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10k
Sasa Час назад
Правда глаза режет!
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11k
Kostick Час назад
при ссср было такое понятие, "лимитированное издание", и дабы получить заветный журнал, надо было в обязаловку подписаться на "правду", так вот с сеструхой мы те карикатуры разглядывали... больше 40 лет прошло, история повторяется.
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