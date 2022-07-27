Ксения Собчак возмутилась антиамериканскими плакатами на остановках в Москве

Она гуляла по столице и обратила внимание на интересный стенд. Видимо, он ей не сильно понравился.
После 24.02 ходило много слухов об отъезде Ксении в Турцию, Израиль, США и ещё добрый десяток стран. Как выяснилось, никуда она не уехала, а продолжает жить и работать в России.
А конкретно - в Москве. О чём регулярно сообщает в своем Телеграм-канале. И вчера на остановке «Пречистенка», она заметила плакат о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Собчак назвала это «весёлыми картинками» и пообещала, что «так весь атлас переберём»:
Это был риторический вопрос, но всё же пользователи ответили Собчак: а в чём не правы парни из Тулы? И почему этим не может заниматься организация, которая взяла на себя патриотическое воспитание и исследовательскую работу?
И спросили - она же транслирует свои идеи в телеге, на Ютубе и ТВ, почему другим этого делать нельзя?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не будьте игрушками. Сия, простите лошадки, кобыла, явно чья то игрушка.
Пречистенка, нда...Озябший Шарик на мостовой и марширующий мимо строй красноармейцев с вениками. И песня:
Эх, ты наша доля
Мы вернулись с поля,
А вокруг гуляет
Недобитый класс!
Эх, скажи-ка, дядя,
Для народа ради
Никакая контра
Не уйдёт от нас!
Чух, чух, чух!-
Стучат,стучат копыта,
Чу, чу, чу!-
Ударил пулемёт.
Белая гвардия наголову разбита,
А Красную Армию никто не разобьёт!
"Москвошвея....Да-да, дорогой доктор - Москвошвея..."(с)