Ксения Собчак возмутилась антиамериканскими плакатами на остановках в Москве

Это был риторический вопрос, но всё же пользователи ответили Собчак: а в чём не правы парни из Тулы? И почему этим не может заниматься организация, которая взяла на себя патриотическое воспитание и исследовательскую работу?

И спросили - она же транслирует свои идеи в телеге, на Ютубе и ТВ, почему другим этого делать нельзя?