Как в США появилась знаменитая улица Уолл-стрит и причём здесь индейцы

Хотя когда-то они гремели. Та же Уолл-стрит (буквально Стена-улица) появилась как раз благодаря индейцам. Район сегодняшнего нижнего Манхэттена колонисты обнесли стеной как раз для защиты от местных, которым не очень-то нравилось поведение нахальных чужаков.

Вдоль стены шла дорожка, по которой маркитанты возили еду и оружие. Там же шла бойкая торговля.

Постепенно, угроза нападения индейцев сошла на нет и англичане стену разрушили. А когда появились ценные бумаги, ими стали торговать на этой же улице, возле большого дерева - платана.