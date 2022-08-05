Как в США появилась знаменитая улица Уолл-стрит и причём здесь индейцы

Они приложили немало усилий, хотя колонисты были этому совсем не рады
Индейская резервация - почти как отдельное государство. В смысле прав и обязанностей и даже собственного суда. К примеру, в некоторых общинах индейцев признаются решения племенных судов, а в других - своя полиция, которая действует на основе родовых порядков.
Собственность в половине резерваций общая, а в других землёй владеют частные лица. Сейчас коренные американцы владеют лишь 2,5% территорий, с остальных их вытеснили колонисты. Те, что называют себя гражданами США. А когда-то вся эта земля принадлежала индейцам.
За это им кое-что полагается. Например, льготы при поступлении в определённые колледжи, а также право на создание в резервациях свободных игорных зон - весьма прибыльное дело.
А если смотреть в целом - коренное население Америки или смешивается с приезжими (и поселившимися навсегда), или просто вымирает. Среди индейцев процветает алкоголизм, наркомания, часто они связываются с криминалом.
Так что судьба у них весьма печальная.
Хотя когда-то они гремели. Та же Уолл-стрит (буквально Стена-улица) появилась как раз благодаря индейцам. Район сегодняшнего нижнего Манхэттена колонисты обнесли стеной как раз для защиты от местных, которым не очень-то нравилось поведение нахальных чужаков.
Вдоль стены шла дорожка, по которой маркитанты возили еду и оружие. Там же шла бойкая торговля.
Постепенно, угроза нападения индейцев сошла на нет и англичане стену разрушили. А когда появились ценные бумаги, ими стали торговать на этой же улице, возле большого дерева - платана.
И вокруг этого местечка, где раньше торговали бобами и патронами, выросла финансовая империя Уолл-стрит.
Ну и для контраста - жизнь индейцев в резервации штата Монтана глазами русского дальнобойщика:
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АНТИФИШКИ
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