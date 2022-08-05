Тайны ХХ века: журнал про самое загадочное выходит с 1997 года

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Людей всегда интересовало все тайное и загадочное. Раскрыть некоторые секреты нашей планеты пытаются в журнале под названием "Тайны 20 века".
На главной странице сайте издатели пишут, что же публикуется в журнале:
"Тайны XX века" – это путешествия в глубины космоса и аномальные зоны Земли, поиски сокровищ, археологические сенсации, загадки исчезнувших цивилизаций, рассказы об экзотических обрядах, магических ритуалах, редких животных - и это еще далеко не все!"
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Выходит журнал аж с 1997 года.
Рассказывают в нем о тайнах нашей планеты, событиях в России.
Однако по факту там много чего странноватого. Например, рассказы про Вангу и разные теории о пришельцах.
Сегодня мы собрали самые разные обложки, которые раскрывают всю суть журнала.
На главной странице и обложке обычно показаны самые интересные темы номера.
Внутри собраны гипотетические и научно-познавательные материалы.
А вы когда-нибудь читали этот журнал?
Источник:
АНТИФИШКИ
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