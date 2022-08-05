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Тайны ХХ века: журнал про самое загадочное выходит с 1997 года

Тайны ХХ века: журнал про самое загадочное выходит с 1997 года

Автор:
05 августа 2022 20:07
Метки: журнал   пресса   тайны 20 века   тайны ХХ века   чтение   чтиво   
1843
13

Людей всегда интересовало все тайное и загадочное. Раскрыть некоторые секреты нашей планеты пытаются в журнале под названием "Тайны 20 века".

На главной странице сайте издатели пишут, что же публикуется в журнале:

"Тайны XX века" – это путешествия в глубины космоса и аномальные зоны Земли, поиски сокровищ, археологические сенсации, загадки исчезнувших цивилизаций, рассказы об экзотических обрядах, магических ритуалах, редких животных - и это еще далеко не все!"

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Выходит журнал аж с 1997 года.

Рассказывают в нем о тайнах нашей планеты, событиях в России.

Однако по факту там много чего странноватого. Например, рассказы про Вангу и разные теории о пришельцах.

Сегодня мы собрали самые разные обложки, которые раскрывают всю суть журнала.

На главной странице и обложке обычно показаны самые интересные темы номера.

Внутри собраны гипотетические и научно-познавательные материалы.

А вы когда-нибудь читали этот журнал?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: журнал   пресса   тайны 20 века   тайны ХХ века   чтение   чтиво   
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6  комментариев
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Кыся 54 минуты назад
"Читай Нью-Йорк Таймс, если хочешь. Им тоже иногда везет."
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Паша 11 минут назад
Этот журнал не читаю, а вот Загадки Истории и Русская История очень интересное и познавательное чтиво
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Владимир Порохин 12 минут назад
покупал, чисто позабавить себя во время поездок в метро . Я его всегда признавал за юмористический журнал .
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Сидор Матрасыч Кадыков Полчаса назад
Никчемная газетёнка для таки же никчемных читателей. Нашли друг друга.
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Прораб Час назад
Жалкие подражатели! Бледная тень! Виртуозы чернухи! Эх, были же титаны желтизны. Мегаполис, Скандалы...

Ссылка www.youtube.com
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Yus Час назад
О да! Желтая пресса, великий источник информации. "Что сказал дух Сталина."
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