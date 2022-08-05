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В США собак возят в дневной приют на "школьных автобусах"

В США собак возят в дневной приют на "школьных автобусах"

Автор:
05 августа 2022 15:14
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   США   америка   животные   истории   мило   приюты   собака   собаки   фото   
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В Америке есть много "дневных" приютов для животных, куда хозяева отдают своих питомцев, пока сами на работе. Почти дневной детский садик для собак - и они всегда рады там оказаться. Одна организация даже забирает собак из домов на "школьном автобусе", и везёт в приют. Выглядит это крайне мило!

Источник:

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Метки: Питомцы   США   америка   животные   истории   мило   приюты   собака   собаки   фото   
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2  комментария
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62k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Идея замечательная! Сколько стоит, не спрашиваю.
А собакам действительно целый день в запертом доме скучно.
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392
Lexx Час назад
Когда собак целая куча, всегда найдутся готовые сцепиться между собой. Хоть на площадке, хоть на выставке, хоть в ветклинике. Он их там по характеру сортирует что ли?
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