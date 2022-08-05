В США собак возят в дневной приют на "школьных автобусах"

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В Америке есть много "дневных" приютов для животных, куда хозяева отдают своих питомцев, пока сами на работе. Почти дневной детский садик для собак - и они всегда рады там оказаться. Одна организация даже забирает собак из домов на "школьном автобусе", и везёт в приют. Выглядит это крайне мило!
Пока хозяева на работе, они всегда могут отдать питомца в подобие "детского сада" для собак, где сотрудники кормят их, ухаживают, играют с ними. Недавно такие приюты пошли дальше - они стали забирать подопечных на специальном школьном автобусе! Дневной приют Doggie School Bus в Орегоне основал парень по имени Арат Монтойя. Он открыл приют еще в 2016, но со временем он развивался. Тогда парень забирал нескольких собак на небольшой машине, и отвозил в арендованный дом, где весь день присматривал за ними.
Теперь же в гараже приюта несколько машин, а также территорий для собак. За день в приюте обычно присматривают за 20 собаками. Сам Арат запросто управляется с 20 пушистиками, знает клички всех своих постоянных клиентов, и души не чает в собаках. Они всегда со всех лап бегут, слыша звуки автобуса возле дома - а потом весь день веселятся в компании сородичей.
Еще один популярный сервис для присмотра за собаками - EZ Dog Stay. Каждый день они присматривают за 50-60 собаками - и сервис настолько популярен, что там есть очередь на месяцы вперед. В распоряжении собак - большой дом с фермой и участок в два гектара, где они с удовольствием носятся и весь день играют.
Счастливые хорошие мальчики едут в приют:
Источник:
АНТИФИШКИ
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А собакам действительно целый день в запертом доме скучно.