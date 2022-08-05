В США собак возят в дневной приют на "школьных автобусах"

Пока хозяева на работе, они всегда могут отдать питомца в подобие "детского сада" для собак, где сотрудники кормят их, ухаживают, играют с ними. Недавно такие приюты пошли дальше - они стали забирать подопечных на специальном школьном автобусе! Дневной приют Doggie School Bus в Орегоне основал парень по имени Арат Монтойя. Он открыл приют еще в 2016, но со временем он развивался. Тогда парень забирал нескольких собак на небольшой машине, и отвозил в арендованный дом, где весь день присматривал за ними.