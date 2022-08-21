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Дирндль: что за интересное платье носят немецкие девушки

Дирндль: что за интересное платье носят немецкие девушки

Автор:
21 августа 2022 09:10
Сообщество : Факты
Метки: Дирндль   девушки   интересно   платье   познавательно   факты   фото   
6225
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Одним из символов немецкой культуры считается вот такое интересное женское облачение, состоящее из длинной юбки, лифа, кофты и фартука.


Итак, перед нами его величество дирндль (dirndl). Женский немецкий наряд с весьма интересной судьбой. Название его происходит от баварского регионального словечка "дирндль", обозначающего "девушка".

Полное наименование наряда, кстати, звучит как Dirndlkleid - в переводе с баварского диалекта "платье девушки-служанки".

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Это платье характерно чисто для альпийского юга Германии - Баварии. А также соседних Австрии (Тироля) и Швейцарии. В других частях ФРГ женщины носят совершенно иные наряды.

Появился дирндль в XVIII-XIX-м веках, как удобное и практичное платье баварских служанок (откуда и фартук). Но весьма понравился их госпожам - дамам баварского королевского и австрийского императорского дворов.

Правда, знатные леди костюм довели до ума. Аристократки обожали щеголять в таком доработаном псевдонародном одеянии... Считали, что становятся так ближе к народу!

С приходом Гитлера к власти нацисты начали еще более активно продвигать дирндль (как и мужские кожаные шорты ледерхосе) в народные массы. Даже за пределами собственно Баварии. Каждая немка должна была иметь дирндль в своем гардеробе, обязывалась являться в таком виде на разного рода парады, партийные праздники, встречи с фюрером.

Неудивительно, что после второй мировой и падения нацизма дирндль на некоторое время оказался буквально вне закона, как символ гитлеровской эпохи.

Реабилитировали народный южногерманский наряд только уже в 1960-е годы. И с тех пор дирндль - неотъемлемая часть соблазнительного внешнего облика, например, официанток на всемирно известном пивном празднике Октоберфест в Мюнхене. Даже если официантки эти немками по национальности вовсе не являются.

Дирндль крайне популярен в многочисленной немецкой диаспоре за пределами Германии - как легкоузнаваемый символ германской культуры.

Дирндль на барышнях из южной Германии, Австрии, Швейцарии можно заметить на народных праздниках, фестивалях и прочих увеселениях. Его надевают работающие в сфере туризма тамошние красавицы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дирндль   девушки   интересно   платье   познавательно   факты   фото   
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7k
Serjio 5 часов назад
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1k
Граф Андрий 2 часа назад
автор новичок в этом деле, сделал , а может и скопировал статью. Ничего не рассказал о дирнделе, вот например заметка
Если дирндль надет таким образом, что бант на юбке оказывается с левой стороны, - это знак, что девушка свободна. Если же бант завязан с правой стороны, то мужчины поймут, что с этой девушкой не стоит заигрывать.
учись автор,
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Slawa49 2 часа назад
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Slawa49 2 часа назад
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Slawa49 2 часа назад
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Сергей Алексеевич 3 часа назад
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705
JocKey 3 часа назад
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338
Миха 3 часа назад
Сражу сказать
---
сразил!!!!
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2k
Ertin 4 часа назад
Тема дрындлей не раскрыта!
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1k
Алексей Попов 4 часа назад
ди ди - так и не выговорил :-)
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Комментарий удален. Причина: флуд
−26
82k
parallax 5 часов назад
На пивном празднике в Мюнхене "Bierfest", все официантки такое носят.
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597
Lexx 5 часов назад
Опять Гитлера приплели. А ещё он пользовался ложкой и вилкой, не желаете отказаться и пользоваться палочками как китайцы. Мода имеет свойство меняться и периодически возвращаться.
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