Дирндль: что за интересное платье носят немецкие девушки

Появился дирндль в XVIII-XIX-м веках, как удобное и практичное платье баварских служанок (откуда и фартук). Но весьма понравился их госпожам - дамам баварского королевского и австрийского императорского дворов.

Правда, знатные леди костюм довели до ума. Аристократки обожали щеголять в таком доработаном псевдонародном одеянии... Считали, что становятся так ближе к народу!

С приходом Гитлера к власти нацисты начали еще более активно продвигать дирндль (как и мужские кожаные шорты ледерхосе) в народные массы. Даже за пределами собственно Баварии. Каждая немка должна была иметь дирндль в своем гардеробе, обязывалась являться в таком виде на разного рода парады, партийные праздники, встречи с фюрером.