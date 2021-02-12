Как раньше называли непопулярных девушек

И дело даже не в том, что на десять девчонок по статистике девять ребят (тут в песне пошутили, в молодом возрасте мужчины все еще большинстве).



Просто есть девушки популярные, которые всем нравятся, и около которых роятся кавалеры. Есть обычные, у которых кавалеры не роятся, но один найдется. А есть те, кому остается сидеть «в сторонке», потому что охотников не случилось совсем.



В 19-м веке таких девушек, которые сидели на стульчиках, пока остальные танцевали, стали называть wallflower , что в переводе означает название скромного садового цветка, желтофиоли или левкоя.