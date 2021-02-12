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Как раньше называли непопулярных девушек

Как раньше называли непопулярных девушек (5 фото)

Автор:
12 февраля 2021 10:18
Сообщество : Факты
Метки: девушки   интересно   непопулярные девушки   познавательно   факты   фото   
512
5
Явление сидящих в сторонке девчонок с платочками интернационально и вообще – на все времена.
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Метки: девушки   интересно   непопулярные девушки   познавательно   факты   фото   
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4  комментария
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14k
Денис 53 минуты назад
Я так понял, Снежинку(автор) задолбало постоянно сидеть у стенки во время танцев. :)
Если серьёзно, то любой нормальный человек, изучавший математику и читавший Нэша, а именно его "Анализ равновесия в теории некооперативных игр" - знает что делать.
Краткое изложение в видео ниже:
Ссылка www.youtube.com
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124
*опа 19 минут назад
Держи, Снежинка!

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5k
Владимир 49 минут назад
У нас дискотека, ну или танцульки назывались "Африка". Ну и соответственно на ней присутствовали "Крокодилы".
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