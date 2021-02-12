Как раньше называли непопулярных девушек

Явление сидящих в сторонке девчонок с платочками интернационально и вообще – на все времена.
И дело даже не в том, что на десять девчонок по статистике девять ребят (тут в песне пошутили, в молодом возрасте мужчины все еще большинстве).
Просто есть девушки популярные, которые всем нравятся, и около которых роятся кавалеры. Есть обычные, у которых кавалеры не роятся, но один найдется. А есть те, кому остается сидеть «в сторонке», потому что охотников не случилось совсем.
В 19-м веке таких девушек, которые сидели на стульчиках, пока остальные танцевали, стали называть wallflower , что в переводе означает название скромного садового цветка, желтофиоли или левкоя.
Просто есть девушки популярные, которые всем нравятся, и около которых роятся кавалеры. Есть обычные, у которых кавалеры не роятся, но один найдется. А есть те, кому остается сидеть «в сторонке», потому что охотников не случилось совсем.
В 19-м веке таких девушек, которые сидели на стульчиках, пока остальные танцевали, стали называть wallflower , что в переводе означает название скромного садового цветка, желтофиоли или левкоя.
«Желтофиоль» в переносном смысле означает «тихоня», у нас таких называют «скромная ромашка». И так называли именно непопулярных девушек, юношей – никогда.
Такое название непопулярных дам пошло от стихотворения английского поэта и политика Уинтропа Прада, который в 1821 году издал ироническое стихотворение о молодом человеке на балу. В этом стихотворении Прад иносказательно сравнил скромных девушек с мелкими неброскими цветами, и этот эпитет широко разошелся и был в ходу даже в середине 20-го века.
Такое название непопулярных дам пошло от стихотворения английского поэта и политика Уинтропа Прада, который в 1821 году издал ироническое стихотворение о молодом человеке на балу. В этом стихотворении Прад иносказательно сравнил скромных девушек с мелкими неброскими цветами, и этот эпитет широко разошелся и был в ходу даже в середине 20-го века.
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Интересно, что «желтофиоли» были и в аристократических кругах, и тогда эти девушки подпирали стенки балльных залов, и на танцевальных вечеринках простых людей, называли их одинаково.
Отличием было то, что у аристократов наличие таких «желтофиолей» на приеме плохо характеризовало хозяина, который не смог обеспечить всех дам кавалерами и поставил некоторых из гостий в неловкое положение.
Отличием было то, что у аристократов наличие таких «желтофиолей» на приеме плохо характеризовало хозяина, который не смог обеспечить всех дам кавалерами и поставил некоторых из гостий в неловкое положение.
Не зря многочисленные «книги джентльменского этикета», издававшиеся в 19-м веке, однозначно советовали мужчинам уделять внимание всем одиноким женщинам на приеме, чтобы они не чувствовали себя обиженными.
«Если бал дается в вашем собственном доме или в доме близкого родственника, вашим долгом становится обеспечение партнером каждой женщины, молодой или старой, красивой или некрасивой. Пусть даже самая старшая или самая некрасивая достанется именно вам» - так предписывает изданная в 1876 году «Джентльменская книга этикета и руководство вежливости».
«Если бал дается в вашем собственном доме или в доме близкого родственника, вашим долгом становится обеспечение партнером каждой женщины, молодой или старой, красивой или некрасивой. Пусть даже самая старшая или самая некрасивая достанется именно вам» - так предписывает изданная в 1876 году «Джентльменская книга этикета и руководство вежливости».
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Если серьёзно, то любой нормальный человек, изучавший математику и читавший Нэша, а именно его "Анализ равновесия в теории некооперативных игр" - знает что делать.
Краткое изложение в видео ниже: