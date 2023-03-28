Гарем султана Османской империи: 8 фактов, которых вы точно не зналиВ нашем представлении султанский гарем — это райское место, где томные жены и наложницы повелителя в прекрасных садах, среди фонтанов и цветов, ожидают, когда господин пригласит их для ночи...