Прекрасные женщины предаются ничегонеделанию во дворце, посильно разнообразя его сплетнями и переменой нарядов — такими сегодня видятся будни гаремов времен Османской империи. Да, наложницы плели интриги, боролись за любовь и внимание султана, завоевывали власть и авторитет, но в целом их жизнь была сладкой, как рахат-лукум. Или все-таки нет? «
1. В гарем попадали не только рабыни
Турки то и дело воевали за границей, привозя домой не только материальные богатства, но и красивых чужестранок. Те попадали на невольничий рынок, где их покупали для гаремов в возрасте 6–12 лет. Особенно ценились славянки, но спрос был также на черкешенок, грузинок и европеек — так аристократка Сесилия из Венеции стала женой Селима II и ловко влияла на его политические решения.
Некоторые семьи добровольно отдавали дочерей в гарем: бедняки — ради щедрого вознаграждения и сытого будущего для своих девочек, а богачи — ради возможности когда-нибудь породниться с султаном.
2. Стандарты красоты постоянно менялись
Чтобы правитель не заскучал, ему предлагали разные типажи: блондинки и брюнетки, стройные и пышнотелые, высокие и миниатюрные. Эталоном считалась фигура «песочные часы» с выраженной разницей в объемах талии и бедер. При этом у каждого султана, разумеется, имелись свои предпочтения: скажем, Ибрагим I любил обладательниц пышных форм, и специально для него их искали по всей стране, а затем еще дополнительно откармливали сладостями. Его фаворитка Шекер Пара («Сахарок») весила больше 150 кг.
3. Девушки не всегда бездельничали
Все наложницы проходили двухгодичное обучение: опытные рабыни-калфы преподавали им основы Корана, литературу, каллиграфию, поэзию и стихосложение, учили игре на музыкальных инструментах. Особый акцент делался на придворном этикете, чтобы наложницы могли беседовать с султаном, правильно подавать ему кофе или набивать трубку.
Физическую форму поддерживали танцами (например, исполняли ракс шархи — гибрид танца живота со стриптизом), учились ухаживать за кожей, наряжаться и краситься, а еще осваивали интимную гимнастику, дабы виртуозно ублажать повелителя.
4. Наложницам выдавали зарплату
Даже простые служанки регулярно получали деньги на одежду, косметику и лакомства, а уж наложницы и вовсе могли рассчитывать на щедрое содержание и подарки по праздникам. Гарем требовал серьезных затрат, но красавиц баловали даже в суровые времена. А после смерти султана его наложницы переезжали в Старый дворец и были обеспечены до конца дней.
5. Роскошь не для всех
Залы, сады, бани, площадки для игр и другие общие помещения выглядели шикарно, но в основном гарем состоял из небольших комнаток и узких коридоров. Большинство не представленных султану (или отвергнутых им) наложниц ютились в скромных спаленках рядом с кухнями, кладовыми и прачечными. А вот фаворитки и впрямь проживали в шикарных апартаментах с балконами и террасами.
6. Строгая иерархия
Главной в гареме была мать правителя — валиде-султан, экзаменовавшая девушек после обучения. Не прошедшие отбор отправлялись на кухню и в дворницкие, прошедшие становились джарийе — потенциальными наложницами, угождавшими остальным. Особо прилежные и симпатичные превращались в уста и могли претендовать на ночь с султаном. После этого долгожданного события их статус повышался до гёзде, а после нескольких ночей — до икбал (фавориток).
Наибольшим влиянием (и благосостоянием) обладали кадин, родившие султану ребенка, и законные жены — кадин-эфенди.
7. Не все евнухи были безобидны
Евнухи, как известно, были единственными мужчинами, имевшими доступ к наложницам. Они следили за порядком, вели хозяйство и бухгалтерию. Мальчиков из Африки и Европы покупали у работорговцев, кастрировали и называли в честь цветов или птиц, чтобы подчеркнуть их непорочность. Однако некоторые евнухи все же умудрялись вступать в любовные отношения с наложницами и, более того, иногда впечатляли тех настолько, что бедняжки потом всю жизнь тосковали по их небывалому мастерству.
8. Ночи любви проходили по правилам
Впрочем, и сам султан стремился доставить своим женщинам удовольствие: соитие сопровождалось ласками, позы были регламентированы. Счастливицу, выбранную для страстной ночи, тщательно готовили — парили в хамаме, делали массаж, эпиляцию и макияж. Даже в самые интимные моменты в спальне присутствовали служанки-эфиопки, следившие за пламенем в факелах. Наиболее искусные любовницы наутро получали подарки, а со временем превращались в фавориток.
9. За непокорность наказывали
Девушки должны были проявлять послушание буквально во всем. Строптивых невольниц сажали в темницу, избивали кнутами, а если не помогало — ссылали в Старый дворец и лишали имущества. Одну из наложниц Сулеймана Великолепного якобы казнили за то, что она не явилась вовремя к ожидавшему ее властелину.
Тех, кого уличали в измене или предательстве, сажали в мешок и выбрасывали в море под покровом ночи. А Ибрагим I по легенде и вовсе утопил весь свой гарем — 280 женщин.
10. Гарем можно было покинуть
«Штат» гарема всегда старались набирать с запасом, в итоге далеко не все наложницы удостаивались внимания султана: ему банально не хватало времени. И если спустя 9 лет пребывания в гареме наложница по-прежнему оставалась девственницей, ей могли даровать свободу. И не только свободу: «выпускницам» покупали жилье и назначали пожизненное пособие, а иногда даже находили мужей из числа уважаемых чиновников.
Источник:
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В первоисточнике изображения гораздо интереснее ))
Несколько ночей икбал.