1. В гарем попадали не только рабыни

Турки то и дело воевали за границей, привозя домой не только материальные богатства, но и красивых чужестранок. Те попадали на невольничий рынок, где их покупали для гаремов в возрасте 6–12 лет. Особенно ценились славянки, но спрос был также на черкешенок, грузинок и европеек — так аристократка Сесилия из Венеции стала женой Селима II и ловко влияла на его политические решения.

Некоторые семьи добровольно отдавали дочерей в гарем: бедняки — ради щедрого вознаграждения и сытого будущего для своих девочек, а богачи — ради возможности когда-нибудь породниться с султаном.