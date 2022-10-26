Как жили воспитанницы Смольного института благородных девиц

Порядки института находились в полном противоречии с тем, как большинство аристократов того времени видели будущее своих наследниц. Смольный был призван «переломить» устаревшие социальные установки. Хотя девушек и ориентировали на замужество (оно кстати, складывалось удачно для большинства выпускниц), но обучение в институте должно было сформировать женщину новой эпохи, способную облагородить среду, в которую она попадет, и воспитать в том же просвещенном духе своих детей.

Монастырский быт

Смольный институт, в качестве женского учебного заведения, существовал с 1764 по 1917 год, но изменения во внутреннем устройстве и нравах были незначительны. С 1765 года туда стали принимать и «девушек подлого сословия», то есть не дворянок (кроме крепостных). Воспитанницы делились на 4 возраста (в заведение брали девочек от 6 до 18 лет), каждому из которых полагалось платье определенного цвета: младший возраст носил кофейные платья, девочки второго возраста носили голубой цвет, третьего сероватого, а старшие белого.