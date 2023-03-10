Ох, уж эта недолговечная мода!

Справка: Это платье из бисера — самый ранний из сохранившихся образцов такой одежды (их было найдено всего около 20). Оно тщательно собрано из примерно семи тысяч бусин, найденных в нетронутом захоронении современницы фараона Хуфу (строителя Великой пирамиды). Хотя нити истлели, несколько десятков бусин все еще лежали на своем первоначальном месте на мумии и вокруг нее, что позволило провести точную реконструкцию. Цвет бусин потускнел, но изначально сетка из бусин была ярко синего и сине-зеленого цвета из египетского фаянса, имитирующего лазурит и бирюзу. Надевалось поверх льняной накидки. Датировка — Древнее царство, IV династия, правление Хуфу — 2551–2528 гг. до н.э. Найдено в Гизе, гробница G 7440 Z.; раскопки экспедиции Гарвардского университета-музея изящных искусств; 1927 год. На данный момент — экспонат коллекции музея изящных искусств Бостона, США.