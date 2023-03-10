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Ох, уж эта недолговечная мода!

Ох, уж эта недолговечная мода!

Автор:
10 марта 2023 09:36
Сообщество : Исторические факты
Метки: древний египет   интересно   наряд   одежда   платье   факты   фото   
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Древний Египет удивителен и непредсказуем.

Перед вами на первом фото бронзовый женский торс в ажурном платье, рисунок платья на нем — инкрустация из золота. Датировка — III переходный период, 1069-664 гг до н.э. Экспонат коллекции музея Лувра.

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А вот на следующем фото рядом с ним... Нет, это не еще одна статуя, а удивительно похожее на него реальное ажурное платье, найденное в древнеегипетской гробнице.

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Но вот незадача — это платье, как минимум, на полторы тысячи лет старше статуи из Лувра! Представьте, пролетело 15 веков, закончилась эпоха бронзы, рушились и восставали из пепла великие империи, а в Египте знатные женщины продолжали носить такие великолепные ажурные платья. Вот уж действительно — мода на тысячелетия!

Справка: Это платье из бисера — самый ранний из сохранившихся образцов такой одежды (их было найдено всего около 20). Оно тщательно собрано из примерно семи тысяч бусин, найденных в нетронутом захоронении современницы фараона Хуфу (строителя Великой пирамиды). Хотя нити истлели, несколько десятков бусин все еще лежали на своем первоначальном месте на мумии и вокруг нее, что позволило провести точную реконструкцию. Цвет бусин потускнел, но изначально сетка из бусин была ярко синего и сине-зеленого цвета из египетского фаянса, имитирующего лазурит и бирюзу. Надевалось поверх льняной накидки. Датировка — Древнее царство, IV династия, правление Хуфу — 2551–2528 гг. до н.э. Найдено в Гизе, гробница G 7440 Z.; раскопки экспедиции Гарвардского университета-музея изящных искусств; 1927 год. На данный момент — экспонат коллекции музея изящных искусств Бостона, США.

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Метки: древний египет   интересно   наряд   одежда   платье   факты   фото   
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