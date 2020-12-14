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Немного о женской гигиене 19 века

Немного о женской гигиене 19 века (7 фото)

Автор:
14 декабря 2020 10:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: гигиена   девушки   интересно   месячные   познавательно   факты   фото   
1153
7
О современном комфорте тогда могли только мечтать.
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Метки: гигиена   девушки   интересно   месячные   познавательно   факты   фото   
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Raf 5 минут назад
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