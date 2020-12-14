Немного о женской гигиене 19 века

О современном комфорте тогда могли только мечтать.
Известно, что в 19 веке критические дни у женщин случались не так часто. Некоторые исследователи считают, что из-за особенностей питания и условий жизни в целом современные девушки физически взрослеют раньше, а фертильными остаются дольше. Раньше и месячные обычно начинались позже, и случались они реже, и были менее обильны. Да еще и регулярные беременности, кормление грудью. Некоторые не делали вообще ничего, все впитывалось в многослойную одежду, а белье выбирали темных цветов. Уже тогда некоторые врачи были в ужасе от такой антисанитарии. Но бедным горожанкам и крестьянкам их трактаты и научные статьи об этом были точно не знакомы. На производстве во многих цехах, где работали женщины полы предусмотрительно застилали соломой, которая впитывала и обычную грязь, и это тоже.
Медицина того времени часто считала, что в это время женщине особенно вредно заниматься умственной деятельностью, даже просто читать. А вот о том, что можно делать, мнения расходились. Некоторые врачи советовали в это время просто лежать и бездельничать, и ни в коем случае не напрягать мозг. В своем "Руководстве для женщин по здоровью и болезням" 1891 года английский реформатор здравоохранения Джон Харви Келло утверждал, что девушку “следует освободить от всяческих обременительных обязанностей и позволить ей предаваться чувству недомогания, которое обычно овладевает ею в этот период, пусть она отдыхает на диване или проводит время так, как ей заблагорассудится”. Увы, такое могли позволить себе не все. Некоторые советовали наоборот все же заниматься домашней работой или иной деятельностью, не напрягающей мозг. А на деле если женщина вкалывала в обычные дни, вкалывала и в эти. Вообще о женской физиологии врачи того времени знали явно не достаточно. В 1878 году уважаемый медицинский журнал British Medical Journal на полном серьёзе дискутировал с читателями о том, может ли испортиться ветчина, если в эти дни ее потрогает кухарка.
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Некоторые шили специальные пояса, к которым привязывалась расположенная между ног длинная прокладка, и ее потом стирали. Продавались в 19 веке и готовые пояса. Когда именно появились первые подобные изделия точно не известно, но их более примитивные аналоги были известны задолго до 19 века. С другой стороны саму многоразовую конструкцию с прокладкой в виде ремня между ног официально запатентовали только в 20 веке. Также в 1850-х уже активно продавались и фартуки, которые располагались сзади. Популярными они стали благодаря начала массовому производству резины. Внешний вид этих изделий особо не менялся до 20 века. На самом белье закрепить что-то было проблематично. В начале 19 века под несколькими юбками и рубашкой у женщин ничего не было. Позже появились панталоны, но и их фасон не позволял тоже. А не позволял в том числе потому, что штанины панталон были до конца не соединены, и между ног был разрез (поэтому канкан был не такой уж безобидный танец, но это уже другая история). А некоторые женщины, особенно крестьянки и мещанки, и к концу века их не носили, ограничиваясь нательной рубашкой и юбками. На многоразовую прокладку дамы могли помещать разные впитывающие материалы. Это могли быть тряпки, которые потом стирали, губки, самодельные прокладки из ткани с мхом, шерстью, даже мелкой древесной стружкой. Некоторые дамы начали пользоваться медицинскими бинтами. Считается, что до этого впервые додумывались медсестры, которые использовали их как подручные средства во время войн, и привычка сохранилась и в мирное время.
Были в продаже в конце 19 -начала 20 века вязаные проклаки, напоминающие мочалки, и даже "шерстяные подгузники". Вязаные прокладки были многоразовыми, подгузники производитель предлагал сжечь после использования. Они были неудобными и могли натирать кожу. В 1896 году на рынке появились одни из первых одноразовых прокладкок. Они были известны как полотенца Листера и были разработаны компанией Johnson & Johnson. Кстати Листер - известный врач, который считался новатором в медицине. Были примерно такие же полотенца "Хартман", которые появились в 1895 году. На фото ниже как раз реклама таких полотенец, а также подгузников. Спроса гигиенические полотенца не имели. Через некоторое время появились прокладки "котекс", которые были сделаны из бинтов и целлюлозы. Считается, что прокладки "котекс" оказались популярнее из-за того, что дамы стеснялась покупать в аптеке столь деликатный предмет, и "котекс" предложили удобное решение. Их просто выставляли в коробках, и дамы могли положить туда деньги и взять все сами, не привлекая внимание. Название - комбинация слов коттон и текстура. Новое слово должно было не привлекать внимание мужчин. Мало ли какой там котекс одна дама другой советует.
В 1867 году были запатентованы менструальные чаши. Они были весьма неудобны и спросом не пользовались. Как раз такая изображена на самом первом фото. Похожую конструкцию использовали и как медицинский прибор против выпадения матки. Некоторые дамы для "внутреннего" применения использовали губки и другие предшественники тампонов.
В 1929 году доктором Эрлом Хаасом был запатентован тампон, близкий к современному. Он разработал ватную пробку, вставляемую с помощью двух картонных трубок и имеющую шнур для извлечения. Ну а дальше все только совершенствовалось.
Кстати Примечательно, что почему-то практически вся сохранившаяся реклама и изображения продукции из англоязычных источников. Ни одной русскоязычной рекламы 19 века я так и не нашла. Могу только предположить, что такую продукцию не рекламировали в газетах, а распространили через каталоги. По крайней мере другие товары интимного назначения продавались в России обычно именно через каталоги (а их можно было заказать по объявлению в газетах и получить на почте в запечатанном виде, чтобы никто посторонний, о ужас, не увидел содержания данных изданий).
Кстати Примечательно, что почему-то практически вся сохранившаяся реклама и изображения продукции из англоязычных источников. Ни одной русскоязычной рекламы 19 века я так и не нашла. Могу только предположить, что такую продукцию не рекламировали в газетах, а распространили через каталоги. По крайней мере другие товары интимного назначения продавались в России обычно именно через каталоги (а их можно было заказать по объявлению в газетах и получить на почте в запечатанном виде, чтобы никто посторонний, о ужас, не увидел содержания данных изданий).
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