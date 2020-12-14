Немного о женской гигиене 19 века

Некоторые шили специальные пояса, к которым привязывалась расположенная между ног длинная прокладка, и ее потом стирали. Продавались в 19 веке и готовые пояса. Когда именно появились первые подобные изделия точно не известно, но их более примитивные аналоги были известны задолго до 19 века. С другой стороны саму многоразовую конструкцию с прокладкой в виде ремня между ног официально запатентовали только в 20 веке. Также в 1850-х уже активно продавались и фартуки, которые располагались сзади. Популярными они стали благодаря начала массовому производству резины. Внешний вид этих изделий особо не менялся до 20 века. На самом белье закрепить что-то было проблематично. В начале 19 века под несколькими юбками и рубашкой у женщин ничего не было. Позже появились панталоны, но и их фасон не позволял тоже. А не позволял в том числе потому, что штанины панталон были до конца не соединены, и между ног был разрез (поэтому канкан был не такой уж безобидный танец, но это уже другая история). А некоторые женщины, особенно крестьянки и мещанки, и к концу века их не носили, ограничиваясь нательной рубашкой и юбками. На многоразовую прокладку дамы могли помещать разные впитывающие материалы. Это могли быть тряпки, которые потом стирали, губки, самодельные прокладки из ткани с мхом, шерстью, даже мелкой древесной стружкой. Некоторые дамы начали пользоваться медицинскими бинтами. Считается, что до этого впервые додумывались медсестры, которые использовали их как подручные средства во время войн, и привычка сохранилась и в мирное время.