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Зачем носили платья, в которых надо было проходить в дверь боком

Зачем носили платья, в которых надо было проходить в дверь боком (9 фото)

Автор:
06 августа 2021 09:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   одежда   платье   познавательно   факты   фото   
690
9

Платья, которые носили в середине 18-го века, были самым крупным предметом одежды, который приходилось надевать человеку.

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Метки: интересно   одежда   платье   познавательно   факты   фото   
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
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1k
Константин Полчаса назад
все проще)
"Не сошлось на бедрах платье"
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28k
LEPA 56 минут назад
Хожу себе, пою себе. Без лифчика без трусиков - под платьицем приятный холодок!©
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25k
Е-Лена Час назад
Как говорится - каждому времени - свои "понты".
... А платья - красивые. Особенно мне понравились те два, где манекен со спины снят.
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Да поди всякое барахло там прятали. Сумочек и косметичек тогда не было
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1k
DVPET 2 часа назад
"...ее нельзя назвать нелепой..."
Какие бы причины ни были для носки таких платьев, все равно же нелепо.
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62k
Доктор Джонс 2 часа назад
Тогда в просвещенной Европе нечасто мылись, вот таким образом и проветривали...
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