Зачем носили платья, в которых надо было проходить в дверь боком

Платья, которые носили в середине 18-го века, были самым крупным предметом одежды, который приходилось надевать человеку.
Даже не слишком выдающиеся экземпляры нужно было проносить в дверь боком, и так же боком подниматься в них на подножку какого-нибудь фаэтона.
Конечно, самые широкие и роскошные платья надевали только в очень торжественные моменты, но и ежедневная и домашняя одежда того времени все равно тяготела к большому количеству накрученной складками или широко развернутой и поддерживаемой каркасами материи.
Я встречала разные объяснения, почему вообще появилась такая странная мода – ее нельзя назвать нелепой, потому что платья все же были очень красивые, самые настоящие принцессные. И они, конечно, были страшно неудобные, тяжелые и не очень безопасные при обыкновенном тогда свечном освещении.
Иногда говорят, что эти платья – просто гипертрофированная мода, подчеркивающая женственные изгибы тела, ведь с такой юбкой любая талия выглядит тонкой.
Иногда – что большие платья придумали, чтобы оградить женское достоинство от посягательств (но в середине века носили платья, которые были пышные только вбок, но не спереди). Или – что в таком платье проще и дольше можно было скрыть беременность (мне кажется – вряд ли, скорее, наоборот).
На самом деле все проще – как и огромные кружевные жернова-воротники 16-го века, собранные из многометрового кружевного полотна огромной стоимости, большие платья должны были демонстрировать благосостояние их владельцев, буквально, что вот эта дама может позволить себе много, очень много сногсшибательно дорогой ткани. И вся эта шелковая ткань с ручной вышивкой цветным шелком, золотом и серебром и с кружевами была щедро задрапирована или разложена на специальном поддерживающем каркасе, который назывался «панье» (то есть «корзина»).
Каркас-панье, поддерживающий ткань нижней и верхней юбок (в конце 18-го века были придуманы более удобные и легкие фижмы, которые могли складываться, облегчая жизнь хозяйке платья)
Не случайно мода на платья-мантуи (от слова «мантия»), начавшаяся в конце 16-го века, совпала с новой модой на ткани – вместо однотонных тканей появилась многоцветная затканная узорами плотная шелковая парча, по умопомрачительной цене. Ее производили по сложной и требующей высокой квалификации ткачей технологии в некоторых районах Северной Италии и Франции из привозного шелка.
И демонстрация на себе все большего количества неприлично дорогой ткани на сто лет стала модным трендом – менялись фасоны и силуэты, но оставалось общее, ткани было очень много.
По подсчетам, в середине 18-го века стоимость придворного платья из произведенной в Италии шелковой парчи была эквивалентна килограмму чистого золота, по современным деньгам это пять миллионов рублей, но раньше золото ценилось намного выше. И большая часть стоимости такого платья как раз и приходилась на цену шелковой ткани, хотя кружевные украшения и золотое шитье тоже существенно добавляли в цене.
Это была истинная демонстрация могущества и благосостояния, наглядная и неопровержимая.
Мода на платья-мантуи закончилась с Французской революцией, когда на некоторое время демонстрировать благосостояние стало неприличным и небезопасным. А параллельно быстрыми темпами шла техническая революция, все удешевлявшая производство тканей, поэтому в следующие эпохи обозначение своего высокого места в иерархии показывалось уже другими способами.
Источник:
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Понравилось23
"Не сошлось на бедрах платье"
... А платья - красивые. Особенно мне понравились те два, где манекен со спины снят.
Какие бы причины ни были для носки таких платьев, все равно же нелепо.
Не надо придумывать всякую херню!
Такие платья делали не для проветривания, а для демонстрации своего богатства.
Я понимаю, вы хотели пошутить, но на мой взгляд, получилось неудачно.