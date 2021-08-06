Зачем носили платья, в которых надо было проходить в дверь боком

Я встречала разные объяснения, почему вообще появилась такая странная мода – ее нельзя назвать нелепой, потому что платья все же были очень красивые, самые настоящие принцессные. И они, конечно, были страшно неудобные, тяжелые и не очень безопасные при обыкновенном тогда свечном освещении.

Иногда говорят, что эти платья – просто гипертрофированная мода, подчеркивающая женственные изгибы тела, ведь с такой юбкой любая талия выглядит тонкой.