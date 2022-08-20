FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9360 постов • 1337 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Японские универсамы привлекают к работе роботов-раскладчиков с искусственным интеллектом

Японские универсамы привлекают к работе роботов-раскладчиков с искусственным интеллектом

Автор:
20 августа 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Искусственный интеллект   вот это да!   до чего дошел прогресс   механические работники   новости   роботы   универсамы   
392
4
1
Family Mart, вторая по величине сеть универсамов в Японии, недавно начала использовать роботов с искусственным интеллектом для пополнения полок, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы в стране.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Искусственный интеллект   вот это да!   до чего дошел прогресс   механические работники   новости   роботы   универсамы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
239
Максим Минаев 2 часа назад
нехватка?да у них на те квадратные километры людей в 100 раз больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi 50 минут назад
А искусственный интеллект это та вот баба на стуле в 3D очках которая роботом управляет?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74420



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки
Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки
В ответ на снесённый монумент танка Т-34, российские хакеры из KillNet положили государственные сайты Эстонии
В ответ на снесённый монумент танка Т-34, российские хакеры из KillNet положили...
Набирающие популярность в сообществах
Самые известные аферисты современности
Самые известные аферисты современности
«Ты на моей земле, на моей территории»: в Казахстане местный житель в прямом эфире оскорбил россиянина и угрожал его избить
«Ты на моей земле, на моей территории»: в Казахстане местный житель в прямом эфире...
Как создать надёжный пароль
Как создать надёжный пароль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#картинки#в мире#дтп#авто аварии#кино#сатира#Спорт#скандал
#Юмор#люди#новости#факты#сарказм#автомир#Мемы#Разное#природа#домашние животные
#животные#прикол#история#аварии#автомобили#интересное#милота#подборка#кот#истории
Как создать надёжный пароль Как создать надёжный пароль Создатели роботов готовы заплатить миллионы за ваше лицо Создатели роботов готовы заплатить миллионы за ваше лицо 15-летний житель Калифорнии получил университетский диплом 15-летний житель Калифорнии получил университетский диплом В Италии создали робота в стиле Железного человека В Италии создали робота в стиле Железного человека Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts Ресторан в Британии заменил персонал роботами из-за пандемии Ресторан в Британии заменил персонал роботами из-за пандемии

На что жалуетесь?

Вернуться