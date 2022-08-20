Японские универсамы привлекают к работе роботов-раскладчиков с искусственным интеллектом

Новый робот Telexistence по имени TX SCARA работает на платформе искусственного интеллекта Nvidia Jetson для обработки информации, а для записи и сопоставления данных о продажах для оптимизации своих задач использует облачную инфраструктуру Microsoft Azure . По данным Telexistence, каждый робот TX SCARA может заменить от одного до трех часов человеческого труда в день в магазине. По словам разработчиков, свободное время люди могут потратить в областях, где человеческий труд еще более важен, таких как обслуживание клиентов и улучшение работы цеха.

Новые роботы-раскладчики могут работать без помощи человека в 98% случаев; остальные 2% времени ими могут удаленно управлять люди, используя при необходимости гарнитуры виртуальной реальности. Telexistence будет получать ежемесячную плату за работу роботов, их обслуживание и поддержку удаленных сотрудников, когда они понадобятся.

Роботы TX SCARA внедряются примерно в 300 магазинах Family Mart по всей Японии, но это только начало. Если они окажутся настолько полезными, как ожидает Telexistence, есть планы развернуть их в 16 000 японских магазинов компании.