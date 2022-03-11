Испанский барсук нашел римский клад

203
4
Барсуки известны своей способностью копать землю как экскаваторы. Но несмотря на этот талант, барсуки, конечно, не археологи. Однако недавно один испанский барсук, наверняка знаток древностей, обнаружил в пещере клад, состоящий из древнеримских монет.
Первоначально археологи обнаружили несколько монет у входа в небольшую пещеру недалеко от города Градо на севере Испании. Монеты были найдены всего в нескольких метрах от логова европейского барсука, и это натолкнуло исследователей на мысль, что именно барсук раскопал эти монеты. Монеты были обнаружены через несколько месяцев после того, как сильный снегопад обрушился на некоторые части Испании, включая город Градо. Исследователи, нашедшие монеты и барсучье логово, решили, что снег вынудил барсука покинуть свое логово в надежде найти пищу. Скорее всего, барсук наткнулся на пещеру в надежде найти ягоды или червей, которых можно было съесть. Вместо этого животное нашло запас римских монет.
Всего в этой пещере было найдено 209 римских монет. Эти монеты датируются III и V веками нашей эры и происходят из далеких стран, включая Константинополь (ныне Стамбул), а также греческие Салоники и Лондон.
Это уже не первая историческая находка в окрестностях Градо. В конце 1930-х годов исследователи нашли еще одну коллекцию из 14 римских золотых монет, известную как сокровище Чапипи, в тех же лесах.
Нынешняя находка из 209 римских монет наводит исследователей на мысль, что местные жители, возможно, закапывали свои деньги, чтобы сохранить их в безопасности в периоды политической нестабильности в регионе. Ведущий исследователь Альфонсо Фанхул Пераса, археолог из Автономного университета Мадрида, утверждает, что «спрятанные сокровища свидетельствуют о существовании интенсивного конфликта на этой территории и ответе на него местных жителей».
Это уже не первая историческая находка в окрестностях Градо. В конце 1930-х годов исследователи нашли еще одну коллекцию из 14 римских золотых монет, известную как сокровище Чапипи, в тех же лесах.
Нынешняя находка из 209 римских монет наводит исследователей на мысль, что местные жители, возможно, закапывали свои деньги, чтобы сохранить их в безопасности в периоды политической нестабильности в регионе. Ведущий исследователь Альфонсо Фанхул Пераса, археолог из Автономного университета Мадрида, утверждает, что «спрятанные сокровища свидетельствуют о существовании интенсивного конфликта на этой территории и ответе на него местных жителей».
Римляне завоевали Пиренейский полуостров в 218 г. до н.э. Они контролировали эту территорию, пока не были вытеснены вестготами в начале V века нашей эры. Исследователи подозревают, что эти недавно обнаруженные монеты являются частью более крупного клада, спрятанного в пещере.
На данный момент 209 монет, обнаруженных барсуком, являются, по словам исследователей, «самой большой сокровищницей римских монет, найденной на севере Испании».
Дальнейшие раскопки будут направлены на поиск дополнительных свидетельств существования монет поблизости. Их наличие может указывать на то, что этот район когда-то был заселен римскими переселенцами. «Мы хотим знать, было ли это одноразовое убежище или там жила группа людей», - говорит Пераса. Но пока, наверное, только барсук знает, где зарыты дополнительные монеты.
На данный момент 209 монет, обнаруженных барсуком, являются, по словам исследователей, «самой большой сокровищницей римских монет, найденной на севере Испании».
Дальнейшие раскопки будут направлены на поиск дополнительных свидетельств существования монет поблизости. Их наличие может указывать на то, что этот район когда-то был заселен римскими переселенцами. «Мы хотим знать, было ли это одноразовое убежище или там жила группа людей», - говорит Пераса. Но пока, наверное, только барсук знает, где зарыты дополнительные монеты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Мужчина вплавь спасся от столкновения с грузовым судном весом 200 000 тонн
- Суматранские рыбаки нашли богатства древней цивилизации
- Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет
- 15-летний житель Калифорнии получил университетский диплом
- У берегов Сицилии нашли древние тараны, которыми римляне пробивали корабли Карфагена
16
Понравилось16
Новости партнёров