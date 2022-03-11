Испанский барсук нашел римский клад

Всего в этой пещере было найдено 209 римских монет. Эти монеты датируются III и V веками нашей эры и происходят из далеких стран, включая Константинополь (ныне Стамбул), а также греческие Салоники и Лондон.

Это уже не первая историческая находка в окрестностях Градо. В конце 1930-х годов исследователи нашли еще одну коллекцию из 14 римских золотых монет, известную как сокровище Чапипи, в тех же лесах.

Нынешняя находка из 209 римских монет наводит исследователей на мысль, что местные жители, возможно, закапывали свои деньги, чтобы сохранить их в безопасности в периоды политической нестабильности в регионе. Ведущий исследователь Альфонсо Фанхул Пераса, археолог из Автономного университета Мадрида, утверждает, что «спрятанные сокровища свидетельствуют о существовании интенсивного конфликта на этой территории и ответе на него местных жителей».