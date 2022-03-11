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Испанский барсук нашел римский клад

Испанский барсук нашел римский клад (4 фото)

Автор:
11 марта 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   барсук   вот это да!   древний рим   клад   монеты   новости   удивительно   
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Барсуки известны своей способностью копать землю как экскаваторы. Но несмотря на этот талант, барсуки, конечно, не археологи. Однако недавно один испанский барсук, наверняка знаток древностей, обнаружил в пещере клад, состоящий из древнеримских монет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   барсук   вот это да!   древний рим   клад   монеты   новости   удивительно   
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BARcyk Час назад
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