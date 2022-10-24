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В Дании появилась политическая партия во главе с искусственным интеллектом

В Дании появилась политическая партия во главе с искусственным интеллектом

Автор:
24 октября 2022 17:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Искусственный интеллект   выборы   дания   до чего дошел прогресс   и такое бывает   политическая партия   технологии   чат-бот   
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В этом году на место в датском парламенте, среди известных политических партий, будет претендовать совершенно новая, Синтетическая партия. Ее платформа разработана искусственным интеллектом. У него и имя имеется — Лидер Ларс.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Искусственный интеллект   выборы   дания   до чего дошел прогресс   и такое бывает   политическая партия   технологии   чат-бот   
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4  комментария
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1M
Великий Немой 5 часов назад
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14k
ss 3 часа назад
Когда нет естественного, приходится пользоваться искусственным.
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2k
elf2000 4 часа назад
"Луна жестко стелет" Роберта Хайнлайна
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15k
Александр 5 часов назад
Кого бы они не выбрали, а управлять ими будут американцы.
Их политики могут влиять на самом нижнем уровне, к примеру, какие деревья посадить в парке и подобные вопросы.
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