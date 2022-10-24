В Дании появилась политическая партия во главе с искусственным интеллектом

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В этом году на место в датском парламенте, среди известных политических партий, будет претендовать совершенно новая, Синтетическая партия. Ее платформа разработана искусственным интеллектом. У него и имя имеется — Лидер Ларс.
Партия была основана в мае 2022 года коллективом художников Computer lars и некоммерческой художественно-технической организацией MindFuture Foundation.
Политика Синтетической партии запрограммирована на основе платформ всех датских маргинальных партий, существовавших начиная с 1970-х годов. Тех партий, что никогда не получали мест в парламенте.
Новое движение стремится стать политической альтернативой для людей, которые никогда не голосуют на выборах, — а это 20 процентов населения Дании.
Политика Синтетической партии запрограммирована на основе платформ всех датских маргинальных партий, существовавших начиная с 1970-х годов. Тех партий, что никогда не получали мест в парламенте.
Новое движение стремится стать политической альтернативой для людей, которые никогда не голосуют на выборах, — а это 20 процентов населения Дании.
«Мы представляем данные всех маргинальных партий, то есть это все партии, которые пытаются пройти в парламент, но не получают места, — рассказал Аскер Стаунас, один из основателей Синтетической партии. — То есть это люди, сформировавшие собственное политическое видение, которое они хотели бы реализовать, но обычно у них нет денег или ресурсов для этого».
Среди пунктов политической платформы — установление универсального базового дохода в размере 100 000 датских крон (820 000 руб.) в месяц и создание в правительстве совместного сектора Интернета и ИТ, который не уступает другим государственным учреждениям.
Среди пунктов политической платформы — установление универсального базового дохода в размере 100 000 датских крон (820 000 руб.) в месяц и создание в правительстве совместного сектора Интернета и ИТ, который не уступает другим государственным учреждениям.
Поскольку каждой политической партии нужен лидер, был создан чат-бот с искусственным интеллектом по имени Лидер Ларс, и все желающие могут общаться с ним в Discord. Чат-бот понимает английский, но отвечает только на датском. Его имени не будет в бюллетенях для голосования, потому что закон еще не разрешает голосовать за чат-бота. Поэтому представителем от Синтетической партии выступит кто-то из ее основателей.
«Лидер Ларс является номинальным главой партии. Дания — представительная демократия, поэтому в избирательных бюллетенях должны быть люди, которые представляют лидера Ларса и готовы выступать в качестве посредника для ИИ», — сказал Аскер Стаунас.
Пока что у Синтетической партии только 11 подписей из 20 000, необходимых для участия в ноябрьских выборах, поэтому она, скорее всего, не пройдет. Но Стаунас говорит, что он и его коллеги контактируют с приверженцами их идей со всего мира — от Колумбии до Молдовы — и намерены создать, в конечном итоге, международную Синтетическую партию.
«Лидер Ларс является номинальным главой партии. Дания — представительная демократия, поэтому в избирательных бюллетенях должны быть люди, которые представляют лидера Ларса и готовы выступать в качестве посредника для ИИ», — сказал Аскер Стаунас.
Пока что у Синтетической партии только 11 подписей из 20 000, необходимых для участия в ноябрьских выборах, поэтому она, скорее всего, не пройдет. Но Стаунас говорит, что он и его коллеги контактируют с приверженцами их идей со всего мира — от Колумбии до Молдовы — и намерены создать, в конечном итоге, международную Синтетическую партию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Искусственный интеллект выборы дания до чего дошел прогресс и такое бывает политическая партия технологии чат-бот
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