В Дании появилась политическая партия во главе с искусственным интеллектом

Поскольку каждой политической партии нужен лидер, был создан чат-бот с искусственным интеллектом по имени Лидер Ларс, и все желающие могут общаться с ним в Discord. Чат-бот понимает английский, но отвечает только на датском. Его имени не будет в бюллетенях для голосования, потому что закон еще не разрешает голосовать за чат-бота. Поэтому представителем от Синтетической партии выступит кто-то из ее основателей.



«Лидер Ларс является номинальным главой партии. Дания — представительная демократия, поэтому в избирательных бюллетенях должны быть люди, которые представляют лидера Ларса и готовы выступать в качестве посредника для ИИ», — сказал Аскер Стаунас.



Пока что у Синтетической партии только 11 подписей из 20 000, необходимых для участия в ноябрьских выборах, поэтому она, скорее всего, не пройдет. Но Стаунас говорит, что он и его коллеги контактируют с приверженцами их идей со всего мира — от Колумбии до Молдовы — и намерены создать, в конечном итоге, международную Синтетическую партию.