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Британские парамедики тестируют костюмы суперагентов

Британские парамедики тестируют костюмы суперагентов (7 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   до чего дошел прогресс   летающий костюм   новости   спасатели   техника   технологии   
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От «Железного человека» до Джеймса Бонда - реактивные костюмы носили герои многих популярных блокбастеров. До недавнего времени зрители были убеждены, что это просто фантастика. Но теперь парамедики в Лейк-Дистрикт - Озерном крае на северо-западе Англии, в Камбрии, на себе испытывают эту технологию будущего, которая поможет добраться до туристов, застрявших в труднодоступных местах в отдаленных районах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   до чего дошел прогресс   летающий костюм   новости   спасатели   техника   технологии   
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2  комментария
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Мурчелло 2 часа назад
А цистерну с горючим он к жопе прицепит?
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