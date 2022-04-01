Британские парамедики тестируют костюмы суперагентов

Основа реактивного костюма - пять реактивных мини-двигателей, два из которых встроены в блоки, прикрепленные к каждой руке, и один - в рюкзак. Костюм может развивать впечатляющую скорость до 120 километров в час, а общее время полета составляет до 10 минут.

«Что мы действительно улучшаем здесь с этим оборудованием, так это время, в течение которого мы доставляем высококвалифицированного фельдшера к пациенту, а не доставляем пациента в больницу, — пояснили парамедики. - Концепция напоминает фельдшера на мотоцикле: фельдшер-одиночка может либо оказать помощь человеку на месте происшествия и отпустить его, либо организовать подход необходимой помощи. Здесь, в Озерном крае, любой подобный инцидент является сферой ответственности нескольких агентств. Добравшись до пациента, мы могли бы передать спасателям более точную информацию о том, что происходит, и какое снаряжение им нужно».