Британские парамедики тестируют костюмы суперагентов

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От «Железного человека» до Джеймса Бонда - реактивные костюмы носили герои многих популярных блокбастеров. До недавнего времени зрители были убеждены, что это просто фантастика. Но теперь парамедики в Лейк-Дистрикт - Озерном крае на северо-западе Англии, в Камбрии, на себе испытывают эту технологию будущего, которая поможет добраться до туристов, застрявших в труднодоступных местах в отдаленных районах.
Парамедики в Озерном крае на северо-западе Англии обращаются к футуристической технологии в надежде быстрее и проще добраться до нуждающихся в помощи туристов в отдаленных районах. Летающий костюм, разработанный изобретателем Ричардом Браунингом из компании Gravity Industries, в настоящее время тестируется несколькими смельчаками из Службы скорой помощи Великого Севера (GNAAS). Г-н Моусон, операционный директор GNAAS, охарактеризовал обучение как «выматывающее нервы». При этом, однако, хотя сроки реализации проекта остаются неясными, Моусон говорит, что рассчитывает начать использовать эту технологию на практике уже летом 2022 года.
В разговоре с журналистами Моусон описал тренировку как «немного похожую на езду на велосипеде без стабилизаторов в первый раз». «Еще многое предстоит проработать. Безопасность — это ключ к успеху, и мне, и другим парамедикам, прошедшим обучение, нужно убедиться, что мы на это способны, — добавил он. - Может быть, летом мы сможем совершить первый рейс к кому-нибудь из нуждающихся».
Основа реактивного костюма - пять реактивных мини-двигателей, два из которых встроены в блоки, прикрепленные к каждой руке, и один - в рюкзак. Костюм может развивать впечатляющую скорость до 120 километров в час, а общее время полета составляет до 10 минут.
«Что мы действительно улучшаем здесь с этим оборудованием, так это время, в течение которого мы доставляем высококвалифицированного фельдшера к пациенту, а не доставляем пациента в больницу, — пояснили парамедики. - Концепция напоминает фельдшера на мотоцикле: фельдшер-одиночка может либо оказать помощь человеку на месте происшествия и отпустить его, либо организовать подход необходимой помощи. Здесь, в Озерном крае, любой подобный инцидент является сферой ответственности нескольких агентств. Добравшись до пациента, мы могли бы передать спасателям более точную информацию о том, что происходит, и какое снаряжение им нужно».
«Что мы действительно улучшаем здесь с этим оборудованием, так это время, в течение которого мы доставляем высококвалифицированного фельдшера к пациенту, а не доставляем пациента в больницу, — пояснили парамедики. - Концепция напоминает фельдшера на мотоцикле: фельдшер-одиночка может либо оказать помощь человеку на месте происшествия и отпустить его, либо организовать подход необходимой помощи. Здесь, в Озерном крае, любой подобный инцидент является сферой ответственности нескольких агентств. Добравшись до пациента, мы могли бы передать спасателям более точную информацию о том, что происходит, и какое снаряжение им нужно».
В 2020 году реактивный костюм был впервые испытан в Лэнгдейл-Пайк, где испытатель пролетел над труднопроходимой местностью на высоте до 10 метров в поисках заблудившихся туристов.
В рамках пробного запуска он смог достичь почти 2000-метровой вершины горы Хелвеллин менее чем за восемь минут. Для сравнения, вертолету потребовалось бы в три раза больше времени, а фельдшеру пешком потребовалось бы не менее часа.
«Реактивный костюм развивает тягу до 144 кг, - говорят его создатели, объясняя эффективность реактивного костюма, - и отношение тяги к весу оказывается больше, чем у любого известного реактивного истребителя».
В рамках пробного запуска он смог достичь почти 2000-метровой вершины горы Хелвеллин менее чем за восемь минут. Для сравнения, вертолету потребовалось бы в три раза больше времени, а фельдшеру пешком потребовалось бы не менее часа.
«Реактивный костюм развивает тягу до 144 кг, - говорят его создатели, объясняя эффективность реактивного костюма, - и отношение тяги к весу оказывается больше, чем у любого известного реактивного истребителя».
Хотя Озерный край очень красив, и это привлекает туристов, местность здесь труднопроходимая, что может затруднить спасательные операции для парамедиков. «Сам по себе костюм — это очень экономичный способ потенциально доставить фельдшера-одиночку на вершину горы, чтобы оказать немедленную помощь тому, у кого может быть сломана лодыжка или рука», - говорят парамедики.
Моусон заявил, что очень рад начать использовать летающие костюмы и надеется, что они дадут дополнительные возможности для оказания помощи. «Честно говоря, после более чем десяти лет полетов по небу на вертолетах и вождения машин быстрого реагирования с мигалками меня все еще страшно волнует идея носить реактивный костюм и иметь возможность говорить. пациентам: "Держу пари, вы этого не ожидали!", — добавил он.
«Мы думаем, что фельдшер в реактивном костюме сможет скорее оказать помощь труднодоступным пациентам в Озерном крае и позволит нам охватить больше пациентов. Но чтобы знать наверняка, мы проверяем это, - говорит Моусон. - Последние испытания в этом районе, проведенные в начале месяца, прошли с большим успехом и показали, как быстро реактивный костюм может достигать труднодоступных мест. Эта невероятная мечта стала реальностью».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Великобритания до чего дошел прогресс летающий костюм новости спасатели техника технологии
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