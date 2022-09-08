Китайская компания назначила гендиректором женщину-робота

272
4
Впервые в истории генеральным директором компании стал искусственный интеллект. Китайская компания NetDragon Websoft, создатель мобильных приложений и игр, назначила своим гендиректором виртуальную женщину. По словам руководства, искусственный интеллект - это будущее корпоративного управления.
Китайская компания NetDragon Websoft, которая занимается созданием мобильных приложений и разработкой онлайн-игр, впервые в мире назначила на должность гендиректора искусственный интеллект. Новая "сотрудница", получившая имя Мисс Тан Ю (Ms Tang Yu) стала главой дочерней компании - Fujian NetDragon Websoft. По словам руководства, искусственный интеллект - это будущее корпоративного управления, и назначение Тан Ю стало символическим шагом к изменениям во всем мире.
"Тан Ю упростит процессы компании, повысит качество рабочих задач и скорость выполнения. Она также выступит центром обработки данных и аналитическим инструментом, принимающим повседневные решения в компании. Еще одна из её задач - обеспечивать более эффективную систему управления рисками," - говорится в отчёте компании. Кроме того, Тан Ю будет взаимодействовать с сотрудниками, поддерживать и устраивать для них различные мероприятия.
В планах компании - расширить возможности и функции Танг Ю, а также превратить саму компанию в “рабочее сообщество, основанное на метавселенной”. Новость о назначении Танг Ю вызвала бурные дебаты в социальных сетях - некоторые пользователи оказались резко против "восстания машин" на рабочих местах. Кстати, в 2017 году популярный китайский предприниматель Джек Ма заявил, что "через 30 лет робот, вероятно, появится на обложке журнала Time как лучший генеральный директор".. Кажется, мы уже не так далеко от этих времён. А что вы думаете?
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В Италии создали робота в стиле Железного человека
- Sony выпустила переноску для своей робо-собаки
- Tesla готовится к выходу Оптимуса
- Четвероногий терминатор: разработчики показали робота-гепарда
- Японцы создадут робота, способного строить железную дорогу
Новости партнёров
Я – зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!
Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
Но всегда могут подкорректировать программу - вот проблема.
Но человек ещё легче корректируется, "так шта"... пока 0-0.