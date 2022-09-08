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Китайская компания назначила гендиректором женщину-робота

Китайская компания назначила гендиректором женщину-робота

Автор:
08 сентября 2022 17:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Искусственный интеллект   в мире   компании   новости   работа   робот   роботы   технологии   
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Впервые в истории генеральным директором компании стал искусственный интеллект. Китайская компания NetDragon Websoft, создатель мобильных приложений и игр, назначила своим гендиректором виртуальную женщину. По словам руководства, искусственный интеллект - это будущее корпоративного управления.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Искусственный интеллект   в мире   компании   новости   работа   робот   роботы   технологии   
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6  комментариев
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4k
V2.Smirnov 5 часов назад
Гениально! Если кому отвечать, то посадят робота:

Я – зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!

Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
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1k
emporio_ss 2 часа назад
как в песне)))
Ссылка coub.com
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2k
bgv 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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367
Mrak OBOY 4 часа назад
Женщину гендиректором!!!!!))))) ужас)))))
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60k
doker 5 часов назад
Это хорошо. Гандоном такой директор не станет.

Но всегда могут подкорректировать программу - вот проблема.

Но человек ещё легче корректируется, "так шта"... пока 0-0.
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