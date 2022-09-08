Китайская компания назначила гендиректором женщину-робота

В планах компании - расширить возможности и функции Танг Ю, а также превратить саму компанию в “рабочее сообщество, основанное на метавселенной”. Новость о назначении Танг Ю вызвала бурные дебаты в социальных сетях - некоторые пользователи оказались резко против "восстания машин" на рабочих местах. Кстати, в 2017 году популярный китайский предприниматель Джек Ма заявил, что "через 30 лет робот, вероятно, появится на обложке журнала Time как лучший генеральный директор".. Кажется, мы уже не так далеко от этих времён. А что вы думаете?