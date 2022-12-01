Житель Тайваня вытатуировал на себе платежную карту

Теперь такая татуировка кажется достаточно простой, но, как рассказали специалисты, если художник-татуировщик делает одну из полос слишком толстой или слишком тонкой, или если один из промежутков между ними немного шире, чем в фактическом штрих-коде , он не будет работать, как задумано. Однако в этом случае татуировщик проделал отличную работу. Топикстартер поделился несколькими видеороликами о том, как он использует татуировку на предплечье, чтобы без проблем оплачивать покупки в магазинах и бензин на заправочных станциях. Он признал, что люди иногда смотрят на него с ужасом, шокированные тем, что его татуировка действительно работает, но до сих пор у него не было проблем с оплатой.