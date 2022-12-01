FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9698 постов • 1365 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Житель Тайваня вытатуировал на себе платежную карту

Житель Тайваня вытатуировал на себе платежную карту

Автор:
01 декабря 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Тайвань   до чего дошел прогресс   новости   платежи   платежное приложение   технологии   штрих код   
803
3
1
Житель Тайваня привлек к себе массу внимания в социальных сетях после того, как на его предплечье навсегда вытатуировали штрих-код платежного приложения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Тайвань   до чего дошел прогресс   новости   платежи   платежное приложение   технологии   штрих код   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Скоро на лбу будут принудительно выжигать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183
Vas_26 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Андерсен 37 минут назад
В темные переулки лучше не заходить. Могут руку отрубить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
ART 38 минут назад
Интересно как будет выглядеть обновление приложения со сменой штрих-кода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Седой 2 часа назад
Штрих код на банковской карте? Это даже не вчерашний день, позавчерашний...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83356



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы
30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы
"Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и пообещала уволить учительницу из-за низкой оценки своей племянницы
"Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и пообещала уволить...
Набирающие популярность в сообществах
Вожак «волчьих стай», быстро оказавшийся за решёткой. Карьера Отто Кречмера
Вожак «волчьих стай», быстро оказавшийся за решёткой. Карьера Отто Кречмера
Как Николай II исправил то, что придумали в «Звезде пленительного счастья»
Как Николай II исправил то, что придумали в «Звезде пленительного счастья»
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Внутренняя сила пельменя

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#интересное#новости#кино#авто аварии#подборка#улыбнуло#актеры
#фото#факты#дтп#забавно#автомир#позитив#Ynews#Еда#Реакция#люди
#Прикол#история#картинки#автомобили#аварии#Прошлое#Разное#Приколы#фильм#сатира
Huawei разработал умные часы со встроенными наушниками (2 фото + видео) Huawei разработал умные часы со встроенными наушниками (2 фото + видео) Японские роботы-гуманоиды готовы к тяжелой работе Японские роботы-гуманоиды готовы к тяжелой работе Рыба-робот поможет очистить океан от пластика Рыба-робот поможет очистить океан от пластика Британские парамедики тестируют костюмы суперагентов Британские парамедики тестируют костюмы суперагентов Tesla готовится к выходу Оптимуса Tesla готовится к выходу Оптимуса Японские универсамы привлекают к работе роботов-раскладчиков с искусственным интеллектом Японские универсамы привлекают к работе роботов-раскладчиков с искусственным интеллектом

На что жалуетесь?

Вернуться