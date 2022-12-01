Житель Тайваня вытатуировал на себе платежную карту

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Житель Тайваня привлек к себе массу внимания в социальных сетях после того, как на его предплечье навсегда вытатуировали штрих-код платежного приложения.
Неназванный мужчина недавно зарегистрировался в тайваньской социальной сети Dcard, чтобы поделиться функциональной татуировкой со штрих-кодом. По его словам, он уже давно подумывал о татуировке, но хотел чего-то особенного и нестандартного. Однажды, когда он подумал о том, как обременительно постоянно доставать свой смартфон для оплаты товаров и услуг, его осенило: почему бы не сделать функциональную татуировку, чтобы решить эту проблему? Поэтому он попросил татуировщика нарисовать штрих-код своего платежного приложения на предплечье, чтобы ему больше не приходилось пользоваться телефоном для оплаты.
Теперь такая татуировка кажется достаточно простой, но, как рассказали специалисты, если художник-татуировщик делает одну из полос слишком толстой или слишком тонкой, или если один из промежутков между ними немного шире, чем в фактическом штрих-коде , он не будет работать, как задумано. Однако в этом случае татуировщик проделал отличную работу. Топикстартер поделился несколькими видеороликами о том, как он использует татуировку на предплечье, чтобы без проблем оплачивать покупки в магазинах и бензин на заправочных станциях. Он признал, что люди иногда смотрят на него с ужасом, шокированные тем, что его татуировка действительно работает, но до сих пор у него не было проблем с оплатой.
Хотя его татуировка привлекла много позитивного внимания, мужчина посоветовал подумать дважды тем, кто собирается пойти по его стопам. Риск ошибиться со штрих-кодом значителен, и он сам понятия не имеет, как татуировка будет держаться в будущем и какой уход за ней потребуется.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Тайвань до чего дошел прогресс новости платежи платежное приложение технологии штрих код
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