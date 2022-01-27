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Как получилось снять Морозова и Каспарайтиса в "Брат 2"

Как получилось снять Морозова и Каспарайтиса в "Брат 2" (6 фото)

Автор:
27 января 2022 14:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Алексей Балабанов   США   Сергей Бодров-младший   Спорт   актеры   кино   русское кино   хоккей   
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Если вспомнить продолжение фильма "Брат", то там есть хоккей. Начинается фильм с того, что Данилу и его друзей приглашают на телевизионный канал, чтобы они поучаствовали в программе Ивана Демидова.
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Метки: Алексей Балабанов   США   Сергей Бодров-младший   Спорт   актеры   кино   русское кино   хоккей   
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4  комментария
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1k
DHC 57 минут назад
Отличное кино. И актеры, и съёмка, и музыка. Всё сложилось как надо. Плохо что не окупился.
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12k
Голос Вселенной 4 минуты назад
Фильм очень хороший, мне нравится. Много раз пересматривал.
Кстати, встречался я как-то с Дьяченко на одном из хоккейных стадионов, я был там по работе и встретил его случайно, узнал. Хотел подойти к нему и попросить пожать руку. Но не осмелился... Просто сразу вспомнил, как тоже случайно встретил Бачинского и Стиллавина и вместо автографа попросил их пожать им руку, они испуганно отказались...

Так что и к Дьяченко я не подошел...
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229
Карл Такойто 10 минут назад
Не окупился потому что кинотеатров в то время ещё было очень мало по стране,а лицензионные диски надо было ещё и поискать и стоили они дороже,более 90% рынка занимала пиратская продукция.
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