Как получилось снять Морозова и Каспарайтиса в "Брат 2"

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Если вспомнить продолжение фильма "Брат", то там есть хоккей. Начинается фильм с того, что Данилу и его друзей приглашают на телевизионный канал, чтобы они поучаствовали в программе Ивана Демидова.
После эфира друг Багрова Костя Громов рассказывает ему в бане, что у его близнеца Димы (хоккеиста) есть проблемы с бизнесменом Ричардом Меннисом: он отбирает у хоккеиста всю зарплату в "Питтсбург Пингвинз".
Потом Громов рассказывает ту же историю своему боссу, банкиру Константину Белкину (Маковецкий), у которого как раз предстоит деловая встреча с Меннисом. Разговор идет не очень хорошо и Белкин попросил помощников разобраться с Костей, чтобы тот не встревал в деловые отношения с американцем. Помощники переборщили и Громов был убит. Данила Багров решает разобраться.
На постере в квартире убитого Громова есть фото Андрея Николишина, который тогда играл за "Вашингтон". Это первое камео в фильме. Потом будут еще три: Алексей Морозов, Яромир Ягр и Дарюс Каспарайтис.
Потом Громов рассказывает ту же историю своему боссу, банкиру Константину Белкину (Маковецкий), у которого как раз предстоит деловая встреча с Меннисом. Разговор идет не очень хорошо и Белкин попросил помощников разобраться с Костей, чтобы тот не встревал в деловые отношения с американцем. Помощники переборщили и Громов был убит. Данила Багров решает разобраться.
На постере в квартире убитого Громова есть фото Андрея Николишина, который тогда играл за "Вашингтон". Это первое камео в фильме. Потом будут еще три: Алексей Морозов, Яромир Ягр и Дарюс Каспарайтис.
Балабанов не планировал везти Багрова в Америку
"Зачем тебе эти хоккеисты, Америка?" - сказал Сергей Бодров-старший режиссеру, который поделился с ним идеей снять продолжение "Брата". Балабанов изначально-то и не хотел снимать США во втором фильме, он думал о трилогии: первая часть в СПб, вторая в столице, а вот третья уже в Штатах.
"Начал писать [вторую], смотрю - скучно - и решил объединить. Получилось правильно»" - позже поделился режиссер.
Вот так и появилась необходимость поездки в Америку. В сентябре ездили на выбор натуры для съемок, заезжали на стадион в Питтсбурге. Ну а сами съемки были уже в октябре.
"Начал писать [вторую], смотрю - скучно - и решил объединить. Получилось правильно»" - позже поделился режиссер.
Вот так и появилась необходимость поездки в Америку. В сентябре ездили на выбор натуры для съемок, заезжали на стадион в Питтсбурге. Ну а сами съемки были уже в октябре.
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Сцена с хоккеистами снималась прямо на тренировке "Питтсбурга"
В последней части фильма Данила приезжает на тренировку "Питтсбурга", чтобы поговорить с Дмитрием. Узнает парочку нужных фамилий, потом просит переночевать или хотя бы дать немного денег. Громов отказывается.
Все сняли за один-два дубля, без особых помех для тренировки, на одну камеру. Организовать съемки на хоккейной площадке помог Александр Дьяченко - актер, который сыграл близнецов Громовых. Дьяченко был родом из Ленинграда, много занимался спортом и хоккеем в том числе, а в начале 90-х перебрался в Штаты, мечтая стать актером. Но Голливуд не давался и Дьяченко снова вернулся в спорт, став агентом Александра Морозова. И благодаря своим знакомствам в этой сфере, получилось договориться с Каспарайтисом, Ягром и остальными.
Все сняли за один-два дубля, без особых помех для тренировки, на одну камеру. Организовать съемки на хоккейной площадке помог Александр Дьяченко - актер, который сыграл близнецов Громовых. Дьяченко был родом из Ленинграда, много занимался спортом и хоккеем в том числе, а в начале 90-х перебрался в Штаты, мечтая стать актером. Но Голливуд не давался и Дьяченко снова вернулся в спорт, став агентом Александра Морозова. И благодаря своим знакомствам в этой сфере, получилось договориться с Каспарайтисом, Ягром и остальными.
Съемки шли легко, практически без каких-либо проволочек. Балабанов всегда снимал быстро: подъехали к бортику, поговорили, сняли. Несколько часов максимум. И когда к ним подошли и сказали: "Хватит, у нас тут тренировочный процесс", то материала оказалось уже достаточно.
Дарюс был кадре дольше всех
В эпизоде с хоккеем появляются Морозов, Ягр и Каспарайтис. У Дарюса была самая большая роль, секунд пять - он подъехал к Дмитрию Громову, попросил вернуться к тренировке, а тот знакомит его с Багровым, пожимает руку и представляется.
"Агент Морозова попросил нас принять участие в съемках перед тренировкой, – вспоминал защитник в интервью. – Сказал, что приедет киногруппа, нужно будет сказать пару слов. Мы даже не знали, про что фильм, а тот эпизод сняли с первого раза. Не знал, что "Брат 2" станет культовым, я смотрел его много раз. Это один из лучших российских фильмов. Приятно, что я участвовал в съемках. У меня большой потенциал. Уже 20 лет жду, чтобы кто-то позвонил мне и предложил роль".
"Агент Морозова попросил нас принять участие в съемках перед тренировкой, – вспоминал защитник в интервью. – Сказал, что приедет киногруппа, нужно будет сказать пару слов. Мы даже не знали, про что фильм, а тот эпизод сняли с первого раза. Не знал, что "Брат 2" станет культовым, я смотрел его много раз. Это один из лучших российских фильмов. Приятно, что я участвовал в съемках. У меня большой потенциал. Уже 20 лет жду, чтобы кто-то позвонил мне и предложил роль".
К сожалению "Брат 2" не окупился. И очень много денег было потрачено как раз на съемки в Штатах. Бюджет фильма составил 1,5 миллиона долларов, большая часть "улетела" как раз в Америке.
Балабанов так говорил о фильме: "Дорогое кино и попсовое".
Продюсер Сергей Сельянов говорил так:
"Я не знаю, что должно было произойти, чтобы мы на нем заработали. Бюджет там был уже совершенно другой и по тем временам – огромный. Фильм собрал миллион долларов в кинотеатральном прокате - это была колоссальная цифра. Он имел сумасшедший успех, но даже при этом успехе, после проката, DVD и телевидения "Брат 2" не вернул деньги".
Балабанов так говорил о фильме: "Дорогое кино и попсовое".
Продюсер Сергей Сельянов говорил так:
"Я не знаю, что должно было произойти, чтобы мы на нем заработали. Бюджет там был уже совершенно другой и по тем временам – огромный. Фильм собрал миллион долларов в кинотеатральном прокате - это была колоссальная цифра. Он имел сумасшедший успех, но даже при этом успехе, после проката, DVD и телевидения "Брат 2" не вернул деньги".
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