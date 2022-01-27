Как получилось снять Морозова и Каспарайтиса в "Брат 2"

В эпизоде с хоккеем появляются Морозов, Ягр и Каспарайтис. У Дарюса была самая большая роль, секунд пять - он подъехал к Дмитрию Громову, попросил вернуться к тренировке, а тот знакомит его с Багровым, пожимает руку и представляется.

"Агент Морозова попросил нас принять участие в съемках перед тренировкой, – вспоминал защитник в интервью. – Сказал, что приедет киногруппа, нужно будет сказать пару слов. Мы даже не знали, про что фильм, а тот эпизод сняли с первого раза. Не знал, что "Брат 2" станет культовым, я смотрел его много раз. Это один из лучших российских фильмов. Приятно, что я участвовал в съемках. У меня большой потенциал. Уже 20 лет жду, чтобы кто-то позвонил мне и предложил роль".