«Удар! Еще удар!»: ради съёмок организовали настоящий матч

Правда, об этом знали сами футболисты. Но так как за победу в матче зачислялись реальные турнирные очки, борьба была настоящей.

А вот форма у московских динамовцев была ненастоящей! И не только в отсутствии бело-синих цветов. Вместо традиционной буквы «Д» на груди у них была латинская буква «R», что соответствовало сюжету картины, в котором некая заграничная команда «Рифы» играла финальный матч с некой советской командой «Заря».