«Удар! Еще удар!»: ради съёмок организовали настоящий матч

10 июня 1967 года в Ленинграде на знаменитом стадионе имени Кирова (сегодня на его месте располагается «Газпром Арена») состоялся футбольный матч между питерским «Зенитом» и московским «Динамо». Матч проходил за Кубок ленинградского стадиона. Посмотреть игру собрались чуть больше ста тысяч зрителей (полная вместимость стадиона была 110 000 человек).
Матч получился интересным, москвичи победили со счётом 0 - 1, забив красивый гол в первом тайме.
По ходу матча у зенитовцев появилась возможность отыграться, но вратарь «Динамо» Ракитский в красивом прыжке взял назначенные в его ворота пенальти. Второй тайм прошел в бесконечных атаках «Зенита», но москвичам удалось отстоять свои ворота.
Игра получилась интересной, и 100 тысяч болельщиков, которые пришли на стадион, даже не догадывались, что стали участниками съёмок нового художественного фильма. Также они не знали и о том, что матч был организован футбольной федерацией специально для съёмок этой спортивной кинокартины.
Правда, об этом знали сами футболисты. Но так как за победу в матче зачислялись реальные турнирные очки, борьба была настоящей.
А вот форма у московских динамовцев была ненастоящей! И не только в отсутствии бело-синих цветов. Вместо традиционной буквы «Д» на груди у них была латинская буква «R», что соответствовало сюжету картины, в котором некая заграничная команда «Рифы» играла финальный матч с некой советской командой «Заря».
Зрители сразу обратили внимание на эту странную форму, и среди болельщиков поползли слухи, что якобы руководство московской команды собирается переименовывать свой клуб. Но после того как на следующий регулярный матч динамовцы вышли в своей привычной форме, все успокоились.
Идея с проведением настоящего матча специально для съёмок фильма пришла в голову сценаристу картины, известному советскому писателю и заядлому болельщику Льву Кассилю. Вначале спортивное руководство приняло это в штыки. Мол, зачем из спортивной борьбы делать какой-то балаган. Но у Кассиля были связи на самом верху, где оригинальную идею поддержали.
Футболистам всё решили объяснить лишь за несколько минут до начала матча, когда они уже были в раздевалке и надевали футбольную форму. Им сказали, что матч самый настоящий, с соответствующими призовыми выплатами за результат, а форму они частично изменили ради того, чтобы несколько игровых эпизодов матча позже использовать в спортивном фильме.
Советские футболисты – народ дисциплинированный, лишних вопросов задавать не стали и отыграли матч по высшему разряду. Игра получилась очень интересной, драматичной и по настоящему «валидольной». Именно такой, какой она должна была быть в фильме.
Сюжет рассказывать не буду, возможно, кто-то захочет этот фильм посмотреть. По-моему это единственный случай в истории кино, когда для создания художественного фильма специально устроили настоящее спортивное соревнование. Кстати, позже этот «Кубок стадиона» стал традиционным и проводился для футбольных команд ежегодно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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