Учёные раскрыли происхождение древнего морского чудовища из скандинавских рукописей

Карта Исландии 1658 года, на которой показаны различные мифологические морские существа. Животное с пометкой H было описано как «величайший из китов», который не мог преследовать рыбу, а ловил ее хитростью / ABC Science

Подробное описание животного содержится в рукописи XIII века под названием Konungs skuggsj. Она была написана для норвежского короля Хакона IV Старого, правившего с 1217 по 1263 год. Учёные обнаружили упоминания о нём и в более древних записях вплоть до II века нашей эры.

Современники «монстра» подробно описывали его странную манеру охоты. Они сообщали, что он замирает над поверхностью воды, открывает пасть, испускает зловония и таким образом привлекает рыбу. Как оказалось, горбатые киты и полосатики Брайда также издают специфический запах, когда срыгивают пищу, чтобы заманить добычу.



