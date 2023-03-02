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Учёные раскрыли происхождение древнего морского чудовища из скандинавских рукописей

Учёные раскрыли происхождение древнего морского чудовища из скандинавских рукописей

Автор:
02 марта 2023 09:11
Сообщество : Наука
Метки: в мире   видео   интересно   наука   скандинавские рукописи   ученные   фото   чудовище   
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Подсказкой выступила странная манера его охоты.

Австралийские учёные пришли к выводу, что древнее морское чудовище под названием хафгуфа (hafgufa), описанное в средневековых скандинавских рукописях, вовсе не монстр или вымершее животное, а всего лишь кит. Их исследование опубликовано в журнале Marine Mammal Science.

Карта Исландии 1658 года, на которой показаны различные мифологические морские существа. Животное с пометкой H было описано как «величайший из китов», который не мог преследовать рыбу, а ловил ее хитростью / ABC Science

Подробное описание животного содержится в рукописи XIII века под названием Konungs skuggsj. Она была написана для норвежского короля Хакона IV Старого, правившего с 1217 по 1263 год. Учёные обнаружили упоминания о нём и в более древних записях вплоть до II века нашей эры.

Современники «монстра» подробно описывали его странную манеру охоты. Они сообщали, что он замирает над поверхностью воды, открывает пасть, испускает зловония и таким образом привлекает рыбу. Как оказалось, горбатые киты и полосатики Брайда также издают специфический запах, когда срыгивают пищу, чтобы заманить добычу.


Биологи описали эту стратегию питания около десяти лет назад, после того как смогли зафиксировать на видео китов, затаившихся с широко открытыми ртами в неподвижном вертикальном положении у поверхности воды. Ничего не подозревающие косяки рыб воспринимали зияющую пасть как убежище и плыли прямо в смертельную ловушку.


Морской археологДжон Маккарти из Колледжа гуманитарных наук, искусств и социальных наук при Университете Флиндерса в Австралии сказал:

Я читал норвежскую мифологию и заметил это существо, которое напоминало своим поведением кита при кормлении. Когда мы начали изучать его немного глубже, мы заметили, что параллель действительно поразительна.



Такое простое объяснение чудовищу найдено только сейчас по двум причинам, отмечают учёные. Во-первых, с появлением беспилотников стало проще изучать повадки современных животных. Во-вторых, популяции китов только начинают восстанавливаться до их естественного, докитобойного размера. По мере роста их численности меняется и поведение, в них просыпаются древние инстинкты.

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Метки: в мире   видео   интересно   наука   скандинавские рукописи   ученные   фото   чудовище   
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