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4 или 5: сколько всё-таки океанов у Земли?

4 или 5: сколько всё-таки океанов у Земли?

Автор:
10 августа 2022 09:54
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   океан   познавательно   факты   фото   
956
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Многим в школе говорили, что океанов всего 4: Тихий – самый большой, Индийский – самый маленький, Северный Ледовитый – самый холодный, и Атлантический, который разделяет Европу и Америку. Однако с тех пор на атласах появился пятый океан – Южный. С чем это связано? И откуда вообще взялась такая путаница?

4 океанов или 5: люди не могут определиться давно

На самом деле путаница с количеством океанов – это не “новомодное” поветрие. В первый раз новый океан "возник" ещё в XVII веке. Тогда им обозначали водные просторы, которые окружали “Южный материк”. На тот момент он был обозначен как “Неизвестный”.

Откуда картографы прошлого знали, что на юге должен быть материк? Это было понятно по характеру течений.


Зачем понадобилось выделять Южный океан?

Южный океан – это южные части трех океанов, то есть всех остальных, за исключением Ледовитого. Но именно южный регион сильно отличается по своим особенностям от других частей. Это касается течений, периодически встречающихся айсбергов и сильных ветров. В итоге одни картографы начали выделять Антарктический океан. Другие – Южный Ледовитый.

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Британское Королевское географическое сообщество решило обозначить границы этого океана при открытии Антарктиды. Это была первая серьёзная попытка такого рода. Но потребовалось довольно много времени, чтобы океан в первый раз был официально признан. Это случилось в 1937 году.

Однако на этом злоключения Южного океана не закончились. Учёные решили, что такое обособление нерационально. Поэтому все снова вернулись к представлению о мире с 4 океанами. В итоге в середине прошлого века Южный океан нигде не упоминался: его нельзя было найти ни на картах, ни в учебниках.


Окончательное признание Южного океана

История этого океана напоминает голливудский фильм с борьбой за свои права и преодолением препятствий. Казалось бы, на этой истории поставлена точка. Но в конце прошлого века учёные снова заговорили о том, что стоит признать существование Южного океана. В результате в 2000 году Международная географическая организация приняла итоговое уже решение о том, что океанов на нашей планете всё-таки 5. Северная граница водоема проходит по 60-й параллели южной широты.


Почему водоем выделили в отдельный океан?

Во всей этой истории легко запутаться. Но выделять Южный океан действительно имеет смысл, потому что воды, которые окружают Антарктиду, отличаются от остальных частей Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Тут свои течения и своя морская фауна.

Дно Южного океана в районе пролива Мак-Мердо. На заднем плане видна стена льда. На переднем — представители фауны морского дна: моллюски, морские ежи, губки, офиуры.

Учёные также отметили, что в научном мире логично придерживаться принципа единообразия в подходе. Одним словом, если Северный Ледовый выделяют, а не признают его северной частью Атлантического и Тихого, то почему бы не сделать то же самое и с Южным?

Большое значение имеет также и вопрос добычи ископаемых. Раньше разработка газа и нефти в Антарктиде казалась слабо реальной. Это был теоретический вопрос, поэтому вопрос отделения данной зоны во что-то отдельное оставался преимущественно сугубо теоретическим. И далёким от политики.

Однако сейчас разработка полезных ископаемых в этом месте уже вполне возможна. И чтобы понять, как решать вопросы юрисдикции, нужно придать этой территории определённый статус. А регулирование Атлантического океана или отдельного Южного – это две большие разницы. Поэтому во избежание конфликтов и недоразумений пятый океан был в итоге признан.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   интересно   океан   познавательно   факты   фото   
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Океанов шесть, диспут окончен


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39k
Игорь 15 минут назад
В России есть такая-же хрень, и называется она Печорское море.

На некоторых картах территория Баренцева моря (или точнее Северного Ледовитого океана), ограниченная восточным побережьем острова Колгуев, южным побережьем Новой Земли, и к западу от острова Вайгач выделяется в Печорское море. Причины примерно те-же: течения и строение шельфа.
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21k
sanchesS80 16 минут назад
"потому что воды, которые окружают Антарктиду, отличаются от остальных частей Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Тут свои течения и своя морская фауна."

Странное оправдание. Я уверен что фауна Атлантического океана около Гренландии тоже сильно отличается от фауны Атлантики на Карибах
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2k
DVPET 18 минут назад
Океан один. Его можно искусственно делить на сколько угодно частей, все равно это единая "лужа" на шарике Земля...
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18k
Corvus Corax 49 минут назад
Вопрос. Сколько материков/континентов? Америки разделены искусственным каналом, та же фигня у Евразии с Африкой... Австралия вообще на фоне прочих остров... Даже с Австралией - три.. Это если формально...
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4k
Copycat Час назад
не знаю меня в школе учили что 4

я считаю что южный океан просто не нужен, ну плавают там айсберги, только ради этого?

тогда я хочу что бы сделали "австралийский океан" вокруг австралии, по тому что там австралийцы плавают
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