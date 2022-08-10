4 или 5: сколько всё-таки океанов у Земли?

4 океанов или 5: люди не могут определиться давно

На самом деле путаница с количеством океанов – это не “новомодное” поветрие. В первый раз новый океан "возник" ещё в XVII веке. Тогда им обозначали водные просторы, которые окружали “Южный материк”. На тот момент он был обозначен как “Неизвестный”.

Откуда картографы прошлого знали, что на юге должен быть материк? Это было понятно по характеру течений.

Зачем понадобилось выделять Южный океан?

Южный океан – это южные части трех океанов, то есть всех остальных, за исключением Ледовитого. Но именно южный регион сильно отличается по своим особенностям от других частей. Это касается течений, периодически встречающихся айсбергов и сильных ветров. В итоге одни картографы начали выделять Антарктический океан. Другие – Южный Ледовитый.