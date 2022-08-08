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Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске

Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске

Автор:
08 августа 2022 10:51
Сообщество : Факты
Метки: Аляска   в мире   интересно   люди   познавательно   факты   фото   язык   
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Лингвисты считают, что русский язык, в сравнении с европейскими, довольно редко подвергается изменениям. Диалекты появляются крайне редко, но это не значит, что их нет. Один из самых интересных и необычных диалектов сохранился на территории Аляски.

Нинильчикский диалект

Уникальный диалект считается реликтовым, его можно найти на территории деревни Нинильчик. Однако даже молодое поколение в селе не может говорить на данном диалекте, его знают только старшие.

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Нинильчик был основан всего за несколько десятков лет до того, как территория стала американской. Большая часть населения — потомки креолов, которые появлялись на свет в результате браков между русскими и эскимосами. Многие местные и сегодня сохраняют свои русские фамилии, хотя в быту уже давно не используют русский, помня его как «язык детства». В 2018 году на уникальном местном диалекте могли говорить лишь 20 человек в селе, причем все из них старше 80 лет.


Интересно, что эта разновидность языка на 70% состоит из известного нам литературного русского. Однако для исследователей наибольший интерес представляют оставшиеся 30%. На данной территории неким образом удалось законсервировать разговорную речь XIX столетия. Ее уже долгое время не используют на территории нашей страны. Также некоторые русские слова в этом диалекте имеют иное значение, смягчается фонетика, а также присутствуют грамматические изменения.

Особенности языка

Специалисты не исключают, что некий упрощенный вариант языка появился еще в то время, когда колонисты впервые высадились на землях Аляски. Им был необходим более простой язык для того, чтобы наладить общение с аборигенами. Так диалект формировался и под воздействием местного языка, на котором общались коренные жители Аляски.

На формирование отличий от русского языка также повлияла и существенная изоляция местных с 1917 года. После закрытия русской школы местные окунулись в американскую культуру. Этим объясняется появление в диалекте типовых английских слов и конструкций.

Этот вариант русского, а именно те небольшие фрагменты, которые успевают исследовать ученые, является настоящим культурным сокровищем России. Этот диалект показывает, насколько изменчив русский язык и каким разнообразным он может быть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Аляска   в мире   интересно   люди   познавательно   факты   фото   язык   
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Александр 21 минуту назад
Ну а пример речи где?
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