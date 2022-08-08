Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске

Лингвисты считают, что русский язык, в сравнении с европейскими, довольно редко подвергается изменениям. Диалекты появляются крайне редко, но это не значит, что их нет. Один из самых интересных и необычных диалектов сохранился на территории Аляски.
Нинильчикский диалект
Уникальный диалект считается реликтовым, его можно найти на территории деревни Нинильчик. Однако даже молодое поколение в селе не может говорить на данном диалекте, его знают только старшие.
Нинильчик был основан всего за несколько десятков лет до того, как территория стала американской. Большая часть населения — потомки креолов, которые появлялись на свет в результате браков между русскими и эскимосами. Многие местные и сегодня сохраняют свои русские фамилии, хотя в быту уже давно не используют русский, помня его как «язык детства». В 2018 году на уникальном местном диалекте могли говорить лишь 20 человек в селе, причем все из них старше 80 лет.
Интересно, что эта разновидность языка на 70% состоит из известного нам литературного русского. Однако для исследователей наибольший интерес представляют оставшиеся 30%. На данной территории неким образом удалось законсервировать разговорную речь XIX столетия. Ее уже долгое время не используют на территории нашей страны. Также некоторые русские слова в этом диалекте имеют иное значение, смягчается фонетика, а также присутствуют грамматические изменения.
Особенности языка
Специалисты не исключают, что некий упрощенный вариант языка появился еще в то время, когда колонисты впервые высадились на землях Аляски. Им был необходим более простой язык для того, чтобы наладить общение с аборигенами. Так диалект формировался и под воздействием местного языка, на котором общались коренные жители Аляски.
На формирование отличий от русского языка также повлияла и существенная изоляция местных с 1917 года. После закрытия русской школы местные окунулись в американскую культуру. Этим объясняется появление в диалекте типовых английских слов и конструкций.
Этот вариант русского, а именно те небольшие фрагменты, которые успевают исследовать ученые, является настоящим культурным сокровищем России. Этот диалект показывает, насколько изменчив русский язык и каким разнообразным он может быть.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Кто такие готтентоты, от которых пошла мода на большие круглые «пятые точки»
- Зачем японцы указывают в резюме группу крови
- Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов
- Ранчо размером с Молдавию. Кому понадобился такой огромный участок
- Интересные факты про Канаду