Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске

Нинильчик был основан всего за несколько десятков лет до того, как территория стала американской. Большая часть населения — потомки креолов, которые появлялись на свет в результате браков между русскими и эскимосами. Многие местные и сегодня сохраняют свои русские фамилии, хотя в быту уже давно не используют русский, помня его как «язык детства». В 2018 году на уникальном местном диалекте могли говорить лишь 20 человек в селе, причем все из них старше 80 лет.

Интересно, что эта разновидность языка на 70% состоит из известного нам литературного русского. Однако для исследователей наибольший интерес представляют оставшиеся 30%. На данной территории неким образом удалось законсервировать разговорную речь XIX столетия. Ее уже долгое время не используют на территории нашей страны. Также некоторые русские слова в этом диалекте имеют иное значение, смягчается фонетика, а также присутствуют грамматические изменения.