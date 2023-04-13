Древние сандалии с пожеланием женщинам нашли в Турции

При раскопках гавани Феодосия на побережье Мраморного моря археологи нашли 1600-летние женские сандалии и гребень. На подошве обуви мастер нанес милую и трогательную надпись.
На греческом языке на сандалиях написали следующее пожелание: «Носите на здоровье, дамы, носите для красоты и счастья».
Раскопки проводились на затонувших кораблях. Предполагалось, что эти корабли могли затонуть во время урагана, цунами или других стихийных бедствий. Не исключено, что суда просто бросили после того, как они отслужили свое. Морской песок, заполнивший гавань, защищал и сохранял корабли от разрушения.
Быстрое захоронение кораблей создало бескислородную среду, в которой хорошо сохранились такелажные инструменты и предметы повседневного обихода: расчески, кожаные сандалии, соломенные корзины и деревянные тарелки. Вокруг гавани также был обнаружен ряд фрагментов затонувших кораблей и предметов более ранних эпох, пишет Arkeonews.
Источник:
- Древний стрит-арт: 10 самых красивых и необычных петроглифов
- Учёные раскрыли происхождение древнего морского чудовища из скандинавских рукописей
- 16 находок, которые почти сломали голову тем, кто их нашёл, но знатоки все объяснили
- В Перу обнаружена 1400-летняя фреска с двухголовыми мужчинами
- 15 раз люди нашли нечто невероятное во время лесных прогулок