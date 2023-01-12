Удивительный древний артефакт был найден в древнеримском каменном саркофаге

Большая ошибка современного человека заключается в том, что он абсолютно недооценивает возможности и знания людей прошлого. Согласитесь, многие из нас считают, что у предков было всё более примитивней, и наука, и качество исполнения и т.д. Но на самом деле это, конечно же, не так.
Люди прошлого мало чем отличались от нас, были среди них и выдающиеся учёные, и культурные деятели и само собой искуснейшие мастера, изделия которых, до сих пор вызывают зависть у современных ценителей. А посмотреть, судя по находкам археологов, раньше действительно было на что. Например, во Франции в городе Отен, а раньше здесь располагался римский город Августунум, есть древнеримское кладбище. И вот на этом кладбище во время раскопок был найден каменный саркофаг. Внутри этого саркофага археологи нашли интересный артефакт.
Это была удивительная стеклянная чаша, изготовленная настоящим виртуозом своего ремесла. Она хоть и была расколота на множество кусочков, но немецкие реставраторы, которым отправили чашу, смогли восстановить её в первозданном виде. Подобные изделия для археологов не являются новинкой, это так называемые римские диатреты-"сетчатые чашки" или чашки клетки. Судя по всему их начали изготавливать с 4 века н.э., и эти изделия являются настоящим шедевром древнего стекловарения. Диатрета состоит из внутреннего стакана и наружней оболочки, часто это затейливого вида решётка или же украшение в виде фигурок или геометрических узоров. Внешняя ажурная решётка соединялась с внутренним стаканом стеклянными же перемычками. Часто подобные чаши украшались и надписями. Например, у найденного в саркофаге, надпись на латыни гласила: "VIVAS FELICITER", что означает "Живи счастливо".
На самом деле, до сих пор доподлинно не известно, как мастера изготавливали подобные чаши. Изначально предполагалось, что их вытачивали из цельного куска стекла. Но как показали последние данные, следов подобной обработки на изделиях не выявлено. Хотя подобные версии существуют до сих пор. Вторая версия предполагает изготовления изделия путём выплавки в особых формах. Споры по поводу способов изготовления сетчатых чаш ведутся среди специалистов до сих пор. Известно о нескольких десятках подобных чаш, найденных археологами, часто это конечно же многочисленные осколки, над которыми впоследствии работают реставраторы.
! Всегда восхищала хрупкая красота древнего стекла. Здесь же полный восторг
Целыми найдены всего десять, но будем надеяться, что в будущем их будет гораздо больше. Работа, проделанная древними мастерами, действительно впечатляет. Об уникальности этих артефактов говорит и то, что не найдено одинаковых экземпляров, возможно что формы для них были одноразовыми или же что одна чаша требовала колоссальных временных затрат. Как утверждают некоторые специалисты, мастера, которые занимались изготовлением диатрет, пользовались особым почётом в Древнем Риме. А созданием одной чаши мастер мог заниматься в течении всей своей жизни.
Источник:
- Антикитерский механизм: древний небесный калькулятор
- Неожиданные находки новых владельцев старых домов
- Как советский ученый расшифровал письменность майя
- Удивительные находки, которые трудно объяснить
- Мексиканцы нашли странные сокровища ацтеков
А чего самую известную не прицепил?
Неужели могли и процессоры делать по технологии 7 нм?
===
Римляне вроде умерших кремировали. Не?
Это альдебараны... тьфу... альдебаранцы сделали. Ну или рептилоиды.
После такого поверю и в альдебаранцев и в рептилоидов.