Удивительный древний артефакт был найден в древнеримском каменном саркофаге

Люди прошлого мало чем отличались от нас, были среди них и выдающиеся учёные, и культурные деятели и само собой искуснейшие мастера, изделия которых, до сих пор вызывают зависть у современных ценителей. А посмотреть, судя по находкам археологов, раньше действительно было на что. Например, во Франции в городе Отен, а раньше здесь располагался римский город Августунум, есть древнеримское кладбище. И вот на этом кладбище во время раскопок был найден каменный саркофаг. Внутри этого саркофага археологи нашли интересный артефакт.