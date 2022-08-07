Ранчо размером с Молдавию. Кому понадобился такой огромный участок

Ранчо Анна-Крик огромно. Его площадь составляет около 34000 квадратных километров. Практически в каждой статье, посвященной этому ранчо, говорится о том, что оно больше Израиля.
Хотя, конечно, в данном случае было бы уместно выбрать государство с более стабильными границами. Как бы то ни было, этот объект крупнее Сальвадора, Белиза, Джибути и десятков других стран.
Местоположение Анна-Крик, в отличие от размера, никакого удивления не вызывает. Это Австралия, где подобных ранчо немало. Пастбища Клифтон-Хиллз и Александрия имеют площадь 17200 и 16000 квадратных километров соответственно, и подходящую по размеру страну вы легко найдете самостоятельно. Можно предложить, например, Эсватини, как с 2018 года называется привычный всем Свазиленд.
Чтобы понять, почему эти огромные хозяйственные объекты сконцентрированы именно в Австралии, достаточно взглянуть на температурную карту этой страны: огромная часть территории является ничем иным как жаркой пустыней.
Европейские переселенцы селиться здесь не пожелали, хотя коренным жителям континента удавалось веками успешно существовать на этих просторах. Тем не менее, многие участки, где немного прохладнее, признаны «пастбищными угодьями с редкой растительностью».
Пастбище Анна-Крик расположено именно на таких землях. Травы здесь немного, в год выпадает всего около 20 сантиметров осадков, а температура может подниматься до 55 градусов по Цельсию. Все это, в принципе, уже объясняет огромный размер данного объекта: поголовье крупного рогатого скота в хорошие годы достигает 17000, и чтобы прокормить эти стада действительно требуется много земли. Для сравнения: размер крупнейшего ранчо в США в семь раз меньше, однако там содержится в два раза больше животных.
На ранчо размером в 147 Лихтенштейнов трудятся всего 11 человек: менеджер, восемь рабочих, оператор и повар. Добиться столь потрясающей эффективности труда, как несложно догадаться, позволяют современные технологии.
Оператор управляет поливными насосами дистанционно, отбившийся от стада скот обнаруживается дронами, рабочие отправляются на поиск животных на мотоциклах, а не на лошадях. Персонал дислоцируется в небольшой усадьбе, электричество для которой вырабатывается с помощью дизельного генератора. Подключение к Интернету спутниковое.
Ближайший к Анна-Крик город называется Кубер-Педи. В нем всего 1762 жителя, при этом многие из них, как в какой-то антиутопии, обитают в пещерах, пусть и хорошо обустроенных. На территории пастбища находится ещё один населенный пункт – Уильям-Крик.
В нем есть небольшой отель, паб, несколько кемпингов и даже поле для гольфа. Эта инфраструктура приносит своим хозяевам приличный доход, обслуживая туристов, направляющихся на озеро Эйр. Большая часть из 53 номеров гостиницы постоянно занята. Интересно, что население Уильям-Крик составляет всего 10 человек.
Формально Анна-Крик находится не в частной собственности, а в так называемой «пастбищной аренде», то есть земля принадлежит правительству Австралии, которое вправе диктовать свои условия относительно целей её использования.
В любом случае большую часть своей истории ранчо распоряжался сэр Сидни Кидман – на момент смерти этот человек владел почти 4% территории Австралии. Не так давно его компания «S.Kidman and Co.» пыталась продать предприятие иностранному партнерству с китайским участием, однако власти заблокировали сделку, так как Анна-Крик находится в «запретной зоне Вумера» – это самый крупный в мире полигон для оружейных испытаний.
Но свято место пусто не бывает, и ранчо все-таки было продано. Покупателем выступила «Williams Cattle Company», которой принадлежат 5 находящихся по соседству участков. Общая площадь этих владений больше, чем территория Швейцарии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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