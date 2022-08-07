Ранчо размером с Молдавию. Кому понадобился такой огромный участок

Местоположение Анна-Крик, в отличие от размера, никакого удивления не вызывает. Это Австралия, где подобных ранчо немало. Пастбища Клифтон-Хиллз и Александрия имеют площадь 17200 и 16000 квадратных километров соответственно, и подходящую по размеру страну вы легко найдете самостоятельно. Можно предложить, например, Эсватини, как с 2018 года называется привычный всем Свазиленд.

Чтобы понять, почему эти огромные хозяйственные объекты сконцентрированы именно в Австралии, достаточно взглянуть на температурную карту этой страны: огромная часть территории является ничем иным как жаркой пустыней.