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«Волшебный» талисман в форме фаллоса, который защищал от сглаза, нашли в Сербии

«Волшебный» талисман в форме фаллоса, который защищал от сглаза, нашли в Сербии

Автор:
16 ноября 2023 11:27
Сообщество : Наука
Метки: в мире   наука   находка   сербия   талисман   фаллос   фото   
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Такие фаллические предметы были распространены в Римской империи для отпугивания зла.

Археологи раскопали римский фурин или тинтиннабулум, как его называли в то время, с выдающимся фаллосом. Артефакт нашли во время археологических раскопок в восточной Сербии.


В Древнем Риме тинтиннабулум — музыкальная подвеска или колокольчики. Часто он имел форму бронзовой фаллической фигуры или фасцинуса. Тинтиннабулум висел на открытом воздухе в таких местах, как сады, портики, дома и магазины, где при помощи ветра он издавал звуки.

Считается, что такие предметы служили магической защитой для помещений. Предполагалось, что их шум и необычный внешний вид отпугивали злых духов и проклятие сглаза, которого в древности очень боялись.


Этот обнаружили на крыльце большого дома на главной улице в Виминачуме, древнем римском городе. Его обширные руины сейчас находятся недалеко от сербского города Костолак, примерно в 50 км к востоку от Белграда.

«Здание разрушилось в результате пожара, во время которого крыльцо рухнуло и упало на землю», — рассказала Илия Данкович, археолог Института археологии в Белграде, веб-сайту Sve o arheologiji.


Это второй tintinnabulum, который нашли в руинах. Первый сейчас находится в частной коллекции в Австрии; о его открытии ничего не известно.

А вот недавно обнаруженный тинтиннабулум нашли в полном его археологическом контексте. «Как только мы начали его раскрывать, мы сразу поняли, что мы обнаружили», — рассказали ученые.


Тинтиннабулум сделан из бронзы, но его пока оставили в почве, чтобы не повредить. В результате, его точная конфигурация неизвестна. Однако известна его приблизительная форма — это фаллическая фигура или фасцинус с двумя ногами, крыльями и хвостом.


Открытие тинтиннабулума доказывает, что Виминациум был во всех смыслах частью римского мира», — заключают археологи.

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Метки: в мире   наука   находка   сербия   талисман   фаллос   фото   
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8  комментариев
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1k
Uganda 2 часа назад
сколько талисманов отроют будущие археологи :)))) ЕВПОЧЯ
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33k
БамбарбияКиргуду 54 минуты назад
Только китайцам не подсказывайте,а то они цены поднимут на фаллоиммитаторы,как на защиту от сглаза.
Теперь описание будеть выглядеть так:

Беспроводной Bluetooth G Spot Dildo Vibrator для женщин APP Remote Control Носить вибрирующий яичный клитор Женские трусики Секс игрушки для взрослых.Защита от сглаза.

Кстати,надо спросить владельцев,помогает или нет.Не для себя.Чисто спортивный интерес.
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34k
Fat Lynx 58 минут назад
Херовый какой-то талисман...
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36k
Андрей Иванов Час назад
А почему талисман? Может это древняя сексигрушка?
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3k
Шапкин 2 часа назад
Офигеть, ху... тинтиннабулум с ногами и крыльями...
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