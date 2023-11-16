«Волшебный» талисман в форме фаллоса, который защищал от сглаза, нашли в Сербии

Археологи раскопали римский фурин или тинтиннабулум, как его называли в то время, с выдающимся фаллосом. Артефакт нашли во время археологических раскопок в восточной Сербии.

В Древнем Риме тинтиннабулум — музыкальная подвеска или колокольчики. Часто он имел форму бронзовой фаллической фигуры или фасцинуса. Тинтиннабулум висел на открытом воздухе в таких местах, как сады, портики, дома и магазины, где при помощи ветра он издавал звуки.