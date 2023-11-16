«Волшебный» талисман в форме фаллоса, который защищал от сглаза, нашли в Сербии

Такие фаллические предметы были распространены в Римской империи для отпугивания зла.
Археологи раскопали римский фурин или тинтиннабулум, как его называли в то время, с выдающимся фаллосом. Артефакт нашли во время археологических раскопок в восточной Сербии.
В Древнем Риме тинтиннабулум — музыкальная подвеска или колокольчики. Часто он имел форму бронзовой фаллической фигуры или фасцинуса. Тинтиннабулум висел на открытом воздухе в таких местах, как сады, портики, дома и магазины, где при помощи ветра он издавал звуки.
Считается, что такие предметы служили магической защитой для помещений. Предполагалось, что их шум и необычный внешний вид отпугивали злых духов и проклятие сглаза, которого в древности очень боялись.
Этот обнаружили на крыльце большого дома на главной улице в Виминачуме, древнем римском городе. Его обширные руины сейчас находятся недалеко от сербского города Костолак, примерно в 50 км к востоку от Белграда.
«Здание разрушилось в результате пожара, во время которого крыльцо рухнуло и упало на землю», — рассказала Илия Данкович, археолог Института археологии в Белграде, веб-сайту Sve o arheologiji.
Это второй tintinnabulum, который нашли в руинах. Первый сейчас находится в частной коллекции в Австрии; о его открытии ничего не известно.
А вот недавно обнаруженный тинтиннабулум нашли в полном его археологическом контексте. «Как только мы начали его раскрывать, мы сразу поняли, что мы обнаружили», — рассказали ученые.
Тинтиннабулум сделан из бронзы, но его пока оставили в почве, чтобы не повредить. В результате, его точная конфигурация неизвестна. Однако известна его приблизительная форма — это фаллическая фигура или фасцинус с двумя ногами, крыльями и хвостом.
Открытие тинтиннабулума доказывает, что Виминациум был во всех смыслах частью римского мира», — заключают археологи.
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