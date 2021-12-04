25 актеров, которые шли на безумные меры, чтобы вжиться в роль

В криминальном сериале «Крах» 2013 года Джейми Дорнан сыграл серийного убийцу по имени Пол Спектор. Вжиться в такую роль — задача нелегкая, и прежде чем начать съемки, он решил попытаться проникнуть в сознание своего персонажа, проследив за незнакомкой в поезде. «Однажды я проследил за женщиной с поезда, чтобы понять, каково это — преследовать кого-то вот так», — признался Дорнан в интервью The Times. — «Я этим не горжусь. Но я честно думаю, что кое-что извлек из этого опыта, потому что, само собой, раньше я такого никогда не делал. Было довольно любопытно и интересно погрузиться в этот процесс «зачем ты за ней следишь?» и «что ты пытаешься узнать?».