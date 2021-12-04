25 актеров, которые шли на безумные меры, чтобы вжиться в роль

Метод — это основанный на системе Станиславского подход к актерской игре, который используют самые именитые звезды Голливуда. Часто благодаря этому экстремальному подходу актеры получают престижные награды и обретают культовый статус, но иногда они заходят слишком далеко — например, изводят себя голодовкой или полностью изолируются от общества. Итак, вот список актеров, готовых на все, чтобы полностью погрузиться в роль.
В 1991 году Вэл Килмер сыграл Джима Моррисона в биографическом фильме «Дорз». Для подготовки к роли актер не только научился играть 50 песен «Короля ящериц», но и жил в его образе целый год: он одевался как Моррисон и повторял его движения и манеры. Килмер настолько погрузился в образ, что, по его собственному признанию, ему потом пришлось работать с психологом, чтобы выбраться из него. Другие члены The Doors потом сказали, что практически не могли отличить выступления Килмера в фильме от выступлений Моррисона.
Том Хэнкс совершенно потрясающе сыграл надзирателя в блоке смертников Пола Эджкомба в фильме «Зеленая миля» 1999 года. Но для этого ему пришлось постоянно находиться в образе, даже вне съемочной площадки. Он даже напугал самого короля ужасов, Стивена Кинга, написавшего книгу, по которой снимался фильм.
Актриса Руни Мара сделала все возможное, чтобы воплотить в жизнь образ панк-хакерши Лисбет Саландер в фильме 2011 года «Девушка с татуировкой дракона». Мара отстригла и покрасила волосы, обесцветила брови и сделала несколько пирсингов на лице. Она настолько переняла стиль и привычки Саландер, что не стала отказываться от них после съемок. «Раньше я одевалась более девчачьи, — говорит Мара. — Много вещей розового оттенка. Теперь я буквально скатываюсь с постели и одеваю то, что попадется под руку. В прошлом году мне очень понравилось быть пацанкой». Мара также изучила научилась боевым искусствам, скейтбордингу и ездить на мотоцикле — все для этой роли.
Чтобы полностью вжиться в роль бутлегера Джека Бондуранта в фильме «Самый пьяный округ в мире», Лабаф постоянно пил самогон во время съемок. И это еще цветочки: когда актер снимался в «Опасной иллюзии», он решил принять ЛСД, чтобы понять, как его персонаж чувствовал бы себя под наркотиками. А когда он играл солдата Второй мировой войны в «Ярости», Лабаф отказывался принимать душ и даже самостоятельно вырвал себе зуб. Его коллеге по фильму Брэду Питту даже пришлось пожаловаться на неприятный запах.
Чтобы достоверно сыграть балерину Нину в «Черном лебеде», Натали Портман пошла на решительные меры. Она тренировалась по 16 часов в день и похудела на 10 килограмм. Тренировки были настолько интенсивными, что она получила несколько травм, включая вывих ребра, из-за которого она временно не могла сниматься. Портман так много времени проводила на тренировках, что в итоге сблизилась и позже вышла замуж за хореографа фильма, Бенджамина Мильпье.
Паттинсон определенно отошел от старого амплуа героя-любовника, когда снялся в «Маяке» в 2019 году. Именно этим фильмом он доказал, что готов пойти на все, чтобы привнести больше реализма в роль. Однако некоторые его методы смутили даже Уиллема Дефо. Например, когда Паттинсону нужно было довести своего персонажа до слез, он нарочно вызывал у себя рвотный рефлекс.
Актер Майкл Б. Джордан настолько погрузился в роль злодея Эрика Киллмонгера в фильме «Черная пантера», что ему пришлось обратиться к психологу после окончания съемок. «Я много времени проводил в одиночестве, — признался Джордан в интервью Опре Уинфри. — Я подумал, что Эрик в детстве было довольно одиноким. Ему практически не с кем было поговорить об этом несуществующем месте под названием Ваканда». Джордан вспоминал, что ему пришлось «отказаться от любви», чтобы оказаться в том же одиночестве, в котором жил его персонаж.
Сыграв роль Реджани Гуччи в фильме «Дом Gucci», Гага доказала, что готова потягаться в актерском мастерстве с лучшими из лучших. В интервью Vogue звезда рассказала, что жила в образе Реджани полтора года до съемок и девять месяцев из этого времени говорила с итальянским акцентом.
В 1998 году Депп получил роль Рауля Дюка в уже ставшем культовым фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», экранизации одноименного романа Хантера С. Томпсона 1971 года. Чтобы полностью погрузиться в роль, Депп решил перебраться в подвал Томпсона, чтобы попытаться проникнуть в сознание автора. Живя там, он целыми днями читал старые записи и проводил с автором все свое время.
В своем новом фильме «Аммонит» Уинслет играет Мэри Эннинг, палеонтолога середины 19 века. Актриса рассказала, что для того, чтобы войти в образ, она хотела в полной мере прочувствовать замкнутую натуру своего персонажа. Для этого она какое-то время жила одна в холодном и сыром прибрежном коттедже, где коротала время, делая наброски и «поедая странный суп».
Когда Джаред Лето брался за роль Джокера в «Отряде самоубийц» 2016 года, он знал, что ему придется как следует потрудиться, чтобы повторить успех Хита Леджера и Джека Николсона. Чтобы войти в образ, актер полностью изолировался от коллег и даже отправлял им странные «подарки»: например, Уиллу Смиту и Марго Робби он отправил использованные презервативы. И это был не первый подобный опыт в актерской карьере Лето. В 2000 году, готовясь к роли в «Реквиеме по мечте», Лето сбросил 13 килограмм и жил на улицах Нью-йорка. «Я постоянно испытывал чувство голода, как и мой персонаж», — рассказал актер BBC.
Когда Фокс играл слепого музыканта Рэя Чарльза в биографическом фильме «Рэй», ему приходилось ходить с полностью заклеенными глазами по 14 часов в день. Актер также сбросил около 15 килограмм, чтобы достоверно изобразить Чарльза, который долго боролся с героиновой зависимостью. И это еще не все: чтобы еще больше походить на музыканта, Фокс попросил стоматолога отколоть ему кусок зуба.
Чтобы достоверно сыграть трансгендерного персонажа в фильме «Парни не плачут», перед съемками Хилари Суонк на протяжении нескольких месяцев жила как мужчина. Она обрезала волосы, перетягивала себе грудь и засовывала в ширинку свернутые носки. Она выглядела настолько убедительно, что соседи все это время думали, что к актрисе приехал пожить ее родственник.
В криминальном сериале «Крах» 2013 года Джейми Дорнан сыграл серийного убийцу по имени Пол Спектор. Вжиться в такую роль — задача нелегкая, и прежде чем начать съемки, он решил попытаться проникнуть в сознание своего персонажа, проследив за незнакомкой в поезде. «Однажды я проследил за женщиной с поезда, чтобы понять, каково это — преследовать кого-то вот так», — признался Дорнан в интервью The Times. — «Я этим не горжусь. Но я честно думаю, что кое-что извлек из этого опыта, потому что, само собой, раньше я такого никогда не делал. Было довольно любопытно и интересно погрузиться в этот процесс «зачем ты за ней следишь?» и «что ты пытаешься узнать?».
В начале своей карьеры Холли Берри сыграла юную наркоманку в фильме Спайка Ли 1991 года «Лихорадка джунглей». Сама Берри никогда не употребляла наркотики, но она хотела как можно лучше понять борьбу своего персонажа. Для этого звезда посетила притон и познакомилась с людьми, которые знали об этой борьбе не понаслышке. Но на этом актриса не остановилась: она также не мылась в течение двух недель. Когда ее спросили, правда ли это, Берри ответила: «Спросите Сэма Джексона! Он точно это почувствовал».
Многие считают, что именно роль Джокера в «Темном рыцаре» привела к преждевременной кончине Хита Леджера, поскольку актер сделал все возможное, чтобы как можно глубже погрузиться в образ легендарного злодея. Он неделями сидел взаперти, полностью изолированный от людей, и вел дневник, который состоял из маниакальных записей и жутких рисунков клоунов и гиен. Во время съемок сцены допроса с Кристианом Бейлом, который сыграл Бэтмена, Леджер просил Бейла на самом деле избить его, и, по словам Бейла, Леджер нарочно врезался в стены с такой силой, что на них оставались вмятины.
Гэри Олдман знает толк в полном погружении в роль, и его Уинстон Черчилль в фильме «Темные времена» не стал исключением. Олдман приложил немало усилий, чтобы достоверно изобразить бывшего премьер-министра Великобритании, и речь не только о впечатляющем гриме. Готовясь к роли, Олдман выкурил сигар на сумму 30 000 долларов, что в конечном итоге привело к тому, что у актера возникли проблемы с желудком. А чтобы подготовиться к эмоциональным сценам, Олдман использует «мешок боли», в котором хранятся фотографии его отца, его первой жены и сына.
Сыграть такого человека, как угандийский диктатор Иди Амин — задача не из легких, но Форест Уитакер не разочаровал. Для роли в фильме «Последний король Шотландии» актер выучил суахили, научился играть на аккордеоне, а также три с половиной месяца прожил в Уганде. Там он общался с ближайшими родственниками Амина , а также жертвами и высокопоставленными чиновниками его режима.
В фильме 1979 года «Крамер против Крамера» Дастин Хоффман сыграл главную роль вместе со своей голливудской коллегой Мерил Стрип. Актеры сыграли пару, которая проходит через сложный развод. Хоффман полностью посвятил себя этой роли: настолько, что начал издеваться над Стрип на съемочной площадке, обращаясь с ней точно так же, как его персонаж обращался с ее персонажем в фильме. Один раз он даже дал актрисе пощечину прямо перед началом сцены. Это не единственный раз, когда Хоффман пошел на экстремальные меры, чтобы погрузиться в роль. Для роли в фильме «Марафонец» 1976 года Хоффман, как и его персонаж, не спал 72 часа подряд.
Когда Льюис играл больного церебральным параличом в фильме 1989 года «Моя левая нога», он отказался перемещаться без инвалидной коляски, чтобы лучше войти в роль. Это касалось как съемочной площадки, так и поездок по делам или в ресторан. Кристен Шеридан, актриса и дочь режиссера фильма, описала поведение Льюиса на площадке следующим образом: «Он звал тебя по имени твоего персонажа, а тебе надо было звать его Кристи. Это было безумием. Его нужно было кормить с ложки, возить в инвалидной коляске. За весь фильм я видела его на ногах только один раз».
Для роли серийной убийцы Эйлин Уорнос в «Монстре» актриса набрала около 15 килограмм и полностью перевоплотилась. Она также носила вставные зубы, чтобы лучше вжиться в персонажа. Роль принесла Терон премию Оскар, но актриса настаивает, что ее способ погружения в роль нельзя отнести к методу. По словам Терон, она использовала эту технику в «Адвокате дьявола», и это совершенно ее вымотало.
В 2015 году Эштон Кутчер, за которым закрепилось амплуа комедийного актера, со всей ответственностью подошел к роли Стива Джобса в одноименном фильме. Коллеги Кутчера по фильму рассказывали, что он отказывался выходить из образа на протяжении всего времени съемок. Актер даже запретил своей жене, Миле Кунис, навещать его на съемочной площадке, поскольку опасался, что это заставит его выйти из образа. Несколько членов съемочной группы рассказали, что Кутчер вел себя крайне недружелюбно и, подобно Джобсу, часто кричал на них.
Разве можно забыть душераздирающую игру Энн Хэтэуэй в экранизации мюзикла «Отверженные» 2012 года? За роль Фантины актриса получила ряд престижных наград, но далось ей это нелегко. Например, Хэтэуэй призналась, что до начала съемок она похудела на 12 килограмм всего за две недели, питаясь исключительно овсянкой. Она также отрезала почти все волосы для роли.
В фильме 2002 года «Пианист» актеру Эдриану Броуди предстояло воплотить на экране реальную историю композитора Владислава Шпильмана, пережившего Холокост. Перед съемками и без того худощавый актер похудел почти на 15 килограммов и научился играть на фортепиано, чтобы в фильме для этого не пришлось использовать спецэффекты. Броуди также выехал из своей квартиры и появился на съемочной площадке с одной-единственной сумкой вещей. Он также продал свою машину и отключил телефон.
Актер приложил немало усилий, чтобы достоверно сыграть суперзлодея Ивана Ванко в сиквеле «Железного человека». Например, во время визита в Москву он побывал в Бутырской тюрьме и пообщался с заключенными, чтобы лучше понять Ванко как персонажа. Он также тратил несколько часов в день на изучение русского языка. И это не первый раз, когда Рурк полностью погрузился в роль: во время съемок фильма «Рестлер» 2008 года актер заявил, что сам будет выполнять все трюки. Такое решение заслуживает уважения — хотя, как вы сами можете догадаться, оно и привело к травмам на площадке.
Источник:
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Наверняка во время учебы они изучают метод Станислаского тоже. Но какое отношение к этому методу имеет ".... изводят себя голодовкой или полностью изолируются от общества"?
Просто это выдающиеся люди, которые полностью отдаются своему делу.
Остальным до них еще ой как далеко