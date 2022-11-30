20 актеров, которые пробовались на культовые роли, но потерпели неудачу

Каждому киноману порой хочется помечтать и представить, какими бы получились их любимые фильмы, если бы главные роли в них исполнили другие актеры. И эти фантазии не так уж далеки от реальности — вы удивитесь, узнав, как часто звезды первой величины пробовались на культовые роли и даже почти их получили, но в последний момент уступили коллегам по цеху.