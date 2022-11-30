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20 актеров, которые пробовались на культовые роли, но потерпели неудачу

20 актеров, которые пробовались на культовые роли, но потерпели неудачу

Автор:
30 ноября 2022 16:56
Сообщество : Кино
Метки: а что если   актеры   голливуд   кино   кинопробы   фильмы   
872
21

Каждому киноману порой хочется помечтать и представить, какими бы получились их любимые фильмы, если бы главные роли в них исполнили другие актеры. И эти фантазии не так уж далеки от реальности — вы удивитесь, узнав, как часто звезды первой величины пробовались на культовые роли и даже почти их получили, но в последний момент уступили коллегам по цеху.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: а что если   актеры   голливуд   кино   кинопробы   фильмы   
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7  комментариев
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9k
Григорий Бабкин Полчаса назад
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Я вас умоляю. Это тело НЕ для пробежек!
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Краюхин Тихон Полчаса назад
Целка Памелы должна была достаться моему херу, но в итоге она отошла Томми Ли.
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9k
Григорий Бабкин 38 минут назад
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Спирс - актриса? Насколько помню, единственное кино с её участием - домашняя порнушка, которую быстренько удалили.
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