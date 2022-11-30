20 актеров, которые пробовались на культовые роли, но потерпели неудачу

Каждому киноману порой хочется помечтать и представить, какими бы получились их любимые фильмы, если бы главные роли в них исполнили другие актеры. И эти фантазии не так уж далеки от реальности — вы удивитесь, узнав, как часто звезды первой величины пробовались на культовые роли и даже почти их получили, но в последний момент уступили коллегам по цеху.
2. Бритни Спирс претендовала на роль Элли в «Дневнике памяти», но она, как мы знаем, досталась Рэйчел МакАдамс.
4. Дилан Макдермотт пробовался на роль Иниго Монтойи из «Принцессы-невесты», но она досталась Мэнди Патинкину.
6. Чейс Кроуфорд из «Сплетницы» пробовался на роль Джейсона Стрита в сериале «Огни ночной пятницы». В конечном итоге на эту роль взяли Скотта Портера.
9. Хью Джекман едва не сыграл одну их главных ролей в фильме «Мисс Конгениальность», но тут появился Бенджамин Брэтт.
10. Джеффри Дин Морган пробовался на роль в сериале «Холм одного дерева», но проиграл Крейгу Шефферу.
11. Звезда сериала «В Филадельфии всегда солнечно» Гленн Хоуэртон пробовался на роль Звездного лорда, но уступил Крису Пратту.
12. Дженнифер Лоуренс пробовалась на главную роль в сериале «Сплетница», но та досталась Блейк Лайвли.
13. Хью Грант мог попасть в волшебный мир Гарри Поттера, но помешала занятость в других проектах. Профессора Локонса в итоге сыграл Кеннет Брана.
14. Джо Джонас пробовался на роль Человека-паука, но ему отказали, и супергероя сыграл Эндрю Гарфилд.
15. Джон Красински проходил прослушивание на роль Капитана Америки до того, как роль отдали Крису Эвансу.
16. Крис Пайн претендовал на главную роль в сериале «Одинокие сердца», но уступил Бену Маккензи.
17. Сальма Хайек была еще одной претенденткой на роль Тринити, но оказалось, что актриса не любит бегать.
18. Дилану Миннетту отказали после проб на роль Человека-паука, которая в итоге досталась Тому Холланду.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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