Как выглядит настоящий вампир: птичка вьюрок, которая пьет кровь вместо воды

К счастью, сходство с вампирами на этом заканчиваются: вьюрки не выходят на охоту ночью и не спят в гробах, да и кровь птички размером с воробья пьют не постоянно. На безводных островах иногда они остаются без жидкости и еды, поэтому кровь других птиц — это всего-навсего способ удовлетворения физических потребностей вьюрка.

В основном жертвами кровососа становятся насканская и голубоногая олуши. Причем эти птицы гораздо крупнее вьюрка, однако они позволяют ему сесть на спину, совершенно не сопротивляются и не отгоняют маленького вампира. На это есть причина: вьюрки обычно избавляют олуш от паразитов и надоедливых насекомых, выклевывая их из перьев и кожи. Вот такое необычное взаимовыгодное сосуществование: вьюрки избавляют олуш от паразитов, а те дают им пить кровь.