Как выглядит настоящий вампир: птичка вьюрок, которая пьет кровь вместо воды

Эта птица-вампир пьет кровь, чтобы обеспечить себя водой.
Этот вампир животного мира — остроклювый земляной вьюрок, эндемик Галапагосских островов. На самом деле даже на архипелаге он встречается лишь на двух островах: Дарвина и Вольфа. Как видно из названия, у птички очень острый клюв, с помощью него она с легкостью разделывается с фруктами и орехами. Также этот клюв служит для того, чтобы пить кровь.
К счастью, сходство с вампирами на этом заканчиваются: вьюрки не выходят на охоту ночью и не спят в гробах, да и кровь птички размером с воробья пьют не постоянно. На безводных островах иногда они остаются без жидкости и еды, поэтому кровь других птиц — это всего-навсего способ удовлетворения физических потребностей вьюрка.
В основном жертвами кровососа становятся насканская и голубоногая олуши. Причем эти птицы гораздо крупнее вьюрка, однако они позволяют ему сесть на спину, совершенно не сопротивляются и не отгоняют маленького вампира. На это есть причина: вьюрки обычно избавляют олуш от паразитов и надоедливых насекомых, выклевывая их из перьев и кожи. Вот такое необычное взаимовыгодное сосуществование: вьюрки избавляют олуш от паразитов, а те дают им пить кровь.
Ученые пришли к выводу, что именно по этой причине у галапагосских вьюрков развилась такая особенность: иногда они проклевывали кожу слишком сильно, до крови, в итоге привыкли и превратились в кровопийц. Однако суровые законы природы на этом не заканчиваются: вьюрки не только пьют кровь у олуш, они еще и едят их яйца. Вампиры крадут яйца и катят их по камням, подталкивая острым клювом, пока те не разобьются.
Питание кровью чрезвычайно редко встречается у птиц, поэтому поведение вьюрка считается адаптацией к условиям островов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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